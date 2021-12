Janita Ruuskasella on yksi Suomen harvinaisimmista sairauksista – uutena hoitomuotona on kokeiltu kävelyrobottia

Joka vuosi Suomessa syntyy 1-6 lasta, joilla on synnynnäinen niveljäykistymäsairaus, AMC.

Nyt Janita on graafinen suunnittelija, joka tekee töitään seisten sähköpöydän ääressä.

Samalla viivalla muiden kanssa

Geenivirheestä johtuva AMC ilmenee synnynnäisinä nivelten virheasentoina ja jäykistyminä. Kampurajalka on niistä yleisin.

– Jalkojen lisäksi myös käsiäni on leikattu useaan otteeseen ranteista ja käsivarsista, kertoo Ruuskanen.

Harvinaissairaus voi olla myös melkein huomaamaton

Arvioidaan, että noin 80% harvinaissairauksista on perinnöllisiä. Harvinaiseksi luokitellaan sairaus, vamma tai oireyhtymä, jonka esiintyvyys väestössä on enintään 5:10 000.

Noin 300 000 suomalaisella sellainen on. Ryhmä on monimuotoinen ja toisin kuin Janitalla, harvinaissairaus voi olla myös melkein huomaamaton. Osa ilmenee jo lapsena, osa vasta aikuisiällä.

– Se on varmaan tullut kasvatuksesta ja siitä, miten kotona on suhtauduttu tähän vammaan. Minua on aina kannustettu omatoimisuuteen ja tavalliseen elämään. Kotitöistä lähtien olen aina ollut samalla viivalla kahden siskoni kanssa.