Vauvojen unitutkimus paljastaa: Kesällä syntyneet vauvat nukkuvat muita paremmin

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on tehty kansalliseen tutkimukseen kuuluvat unirekisteröinnit ja niiden analyysi sekä psykologiset testit.

Vastasyntyneen uni on hyvin pirstaleista, kertoo unitutkija Sari-Leena Himanen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Sari-Leena Himanen on vastannut Child Sleep-tutkimushankkeen unirekisteröinneistä. Hän on Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen neurofysiologian ylilääkäri ja toimii Tampereen yliopiston fysiologian professorina.

Tiede ottaa aikansa ja nyt tuloksia on alkanut tippua. Tampereeltakin on valmistunut tai valmistumassa useita vauvojen unta käsitteleviä tutkimuksia.

Vauvat äänestäisivät kellojen siirtelyä vastaan

Sari-Leena Himanen kertoo, että tutkimuksissa yksi selvitettävä asia on ollut se, miksi vauvojen uni vaihtelee niin paljon.

– Mutta vuodenaika, jolloin unirekisteröinti on tehty, vaikutti. Keväällä kun valo lisääntyy nopeasti, vauvat nukkuivat huonommin, Himanen kertoo.

Kahdeksankuisen uni kertoo tulevasta

Lasten unesta on tiedetty vasta vähän

–Tietoisuus lapsen unesta on tähän saakka ollut aika vähäistä. Se, mitä aikaisemmin on pidetty unihäiriönä, on todettu varsinkin hengityksen osalta olevan epäkypsyyttä, kertoo Himanen.