Asukkaat pakenivat Varkauden räjähdystalosta ilman vaatteita ja puhelimia – talon asukas: “Ei ole kotia tänään, en tiedä, onko huomenna”

Räjähdys kerrostalohuoneistossa Varkaudessa on järkyttänyt talon asukkaita. Timo Vartiaisen koti sijaitsee kulmittain onnettomuusasunnon yläpuolella. Tapahtuma-aikaan Vartiainen oli itse muualla, mutta hänen vaimonsa oli kotona.

– Ehdin olla vaimosta pahasti huolissaan, kun kuulin tapahtuneesta, Vartiainen kertoo.

Tieto vaimon voinnista tuli onneksi pian.

– Sain kuulla, että hän menossa sairaalaan eikä vakavampia oireita ole.

Tiistaina aamupäivällä osa talon asukkaista pääsi käymään kodeissaan pelastuslaitoksen valvonnassa. Myös Vartiainen kävi välttämättömiä tavaroita asunnoltaan.

Räjähdys aiheutti suuria vaurioita kerrostaloon Varkaudessa Kauppakadulla. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Väliaikaismajoitus äidin luona

Yksi ihminen kuoli ja neljä ihmistä loukkaantui, kun Varkaudessa Kauppakadulla sijaitsevan kerrostalon huoneistossa tapahtui myöhään sunnuntaina räjähdys ja siitä seurasi tulipalo. Poliisi tiedotti tiistaina, että räjähdyksen aiheutti höyrystynyt bensiini. Vielä ei tiedetä, oliko teko tarkoituksellinen vai vahinko.

Surmansa sai 32-vuotias mies, jonka asunnossa räjähdys tapahtui. Kerrostalosta pelastettiin kolme ihmistä nostolavan avulla ja yksi henkilö pakohuppua käyttäen porraskäytävää pitkin. Sairaalaan viedyt olivat altistuneet savulle, mutta heillä ei ole vakavia vammoja.

Yksi sairaalaan joutuneista on Timo Vartiaisen puoliso. Vartiainen majoittuu nyt äitinsä luona. Tulevaisuudesta ei ole vielä tietoa.

– Nyt ei ole kotia tänään, en tiedä, onko huomenna.

Korjataanko vai puretaanko talo?

Talo vaurioitui räjähdyksessä ja tulipalossa pahoin. Se on tällä hetkellä asumiskelvoton.

Osa julkisivusta ja yksi parveke romahtivat kadulle räjähdyksen voimasta. Porraskäytävä kärsi mittavia vaurioita, samoin rapun muut huoneistot erityisesti onnettomuusasunnon yläpuolella. Vielä ei tiedetä, onko talo korjattavissa vai pitääkö se purkaa.

– Tuskin tuosta kovin hyvääkään enää tulee, Timo Vartiainen pohtii.

Räjähdys tuhosi toisen kerroksen asunnon täysin. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Osalla asukkaista tarve kriisiapuun

Talossa asui kaikkiaan 13 ihmistä. Suurin osa asukkaista on nyt majoittunut läheistensä luo, muutamalle henkilölle kaupunki on järjestänyt tilapäismajoituksen hotellista.

Osa on lähtenyt asunnoistaan pakoon ilman kunnollista vaatetusta, puhelimia ja muita päivittäistavaroita, kertoo Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä. Kaupunki on järjestänyt asukkaille käytännön apua sekä tukea kriisin käsittelyyn.

– Osalle asukkaista tapahtuma on ollut hyvin traumaattinen, sanoo sosiaaliohjaaja Marja Kelkka.

Hän on puhunut kaikkien talossa asuneiden kanssa. Asukkailla on ollut tarve käydä läpi sunnuntai-illan ja -yön tapahtumia. Samalla on selvitetty avun tarvetta jatkossa. Osa on jo hankkinut itselleen uuden asunnon.

Varkauden sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä sekä sosiaaliohjaaja Marja Kelkka ovat olleen mukana järjestämässä kriisiapua asukkaille. Kuva: Heikki Haapalainen

– Kaupunki auttaa tarvittaessa asunnon etsimisessä, sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä lupaa.

Kriisityössä ovat olleet mukana myös SPR ja Varkauden seurakunta.

