Kouvola ei halua maksaa Kymsoten miljoonien eurojen arvoista lisälaskua – kaupunginjohtaja: "Viime metreillä lävähtää tällainen pommi"

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka patistaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää tekemään itse sopeuttamistoimia, joilla kunnat yllättänyt rahantarve katetaan. Kymsote tarvitsee ensi vuonna kunnilta enemmän rahaa kuin alunperin oli tiedossa.

– Se on erittäin vaikea asia, että näin viime metreillä kunnille lävähtää tällainen pommi. Lähestymme loppuvuotta ja talousarviota on valmistelu useampi kuukausi, myös Kymsoten kanssa, Toikka sanoo.

Kouvolan kaupunki oli budjetoinut ensi vuoden talousarviossa sote-palveluihin 338,6 miljoonaa euroa. Nyt pyyntö on yli 15 miljoonaa euroa suurempi.

– Lähden siitä, että Kymsotella on merkittävä budjetti ja sieltä nämä sopeuttamistoimenpiteet on realistista hakea.

Lue lisää: Kymenlaakson kuntien maksuosuudet Kymsotelle paisuvatkin ennakoitua suuremmiksi – raportointijärjestelmässä paljastui virhe

Toikka kommentoi asiaa Kouvolan kaupungin ensi vuoden talousarviota esitelleessä tiedotustilaisuudessa.

– Kouvolakin on vuosien varrella erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä tehnyt. Joukossa on satunnaisia myyntivoittoja ja on myyty omaisuutta. Ei ne ole poissuljettuja vaihtoehtoja sote-kuntayhtymänkään osalta. Näen, että heillä on vaihtoehtoja, joita heidän pitää välittömästi tarkastella.

Toikka myös paheksui sitä, että Kymsote antoi työntekijöilleen 400 euron liikunta- ja kulttuuriedun ensi vuodelle.

– En ymmärrä, että tässä taloustilanteessa voidaan tehdä tuollaisia toimenpiteitä, kuinka hyviä ne toimenpiteet sinänsä ovatkin, Toikka sanoo.

Kouvolan kaupunki antoi omille työntekijöilleen 100 euron edun.

Neuvotteluja jatketaan vielä

Kouvola ei ole vielä pistämässä ensi vuoden talousarvion valmistelua kokonaan uusiksi.

Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jouko Leppäsen (kok.) mukaan Kymsoten uusia laskelmia ei ole ehditty vielä käsitellä. Hän kommentoi tilannetta Kouvolan kaupungin talousarviota esitelleessä tilaisuudessa tiistaina. Valtuutetut ovat maanantain ja tiistain käsitelleet kaupungin omaa talousarvioesitystä kaupunginhallituksen kokouksessa.

– Tässä ei ole ollut aikaa. Varmaan tämän jälkeen alkaa kynsien terottelu varsinaisesti, Leppänen sanoo.

Neuvotteluja Kymsoten ja muiden omistajakuntien kanssa aiotaan vielä jatkaa.

Yli 15 miljoonan euron säästöjen etsiminen mahdotonta

Kaupunginjohtaja Marita Toikan mukaan Kymsoten lisäpyyntö tarkoittaisi Kouvolassa noin 1,15 prosenttiyksikön veronkorotusta tai 15,5 miljoonan euron sopeuttamistarvetta.

– Se on mahdotonta, että kaupungin omaa taloutta sopeutettaisiin alle kahdessa viikossa yli 15 miljoonalla eurolla. Se on poissuljettu vaihtoehto, Toikka sanoo.

Ensi vuoden veroprosenteista on päätettävä marraskuun puolivälissä. Omassa talousarvioesityksessään Toikka ei halunnut esittää veronkorotuksia eikä uusia säästötoimenpiteitä. Ilman Kymsoten yllättävää lisärahantarvetta Kouvolan talousarvio ensi vuodelle on 700 000 euroa plussan puolella.

Sen sijaan Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö kuvailee tilannetta katastrofaaliseksi. Kotkan ensi vuoden talousarvion valmistelu menee kokonaan uusiksi Kymsoten lisärahantarpeen takia.

Lue lisää: Terveysmenojen iso yllätyslasku johti pattitilanteeseen Kymenlaaksossa – jos kunnat eivät maksa puuttuvia miljoonia, Kymsote saattaa sulkea terveysasemia

– Olen harmissani Kotkan puolesta. He ovat ensi vuoden veroprosenteista jo päättäneet ja heille Kymsoten luvut ovat vielä rankemmat kuin meille, Toikka sanoo.