Sairaanhoitopiiri myöntää osan Kupittaan vanhuspsykiatrian osaston V1:n epäkohdista – aluehallintovirasto perää nyt lisäselvityksiä

Yle on saanut julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä haltuunsa Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön Kupittaan vanhuspsykiatrian osaston V1:n toimintaan liittyen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastineen aville.

Sairaanhoitopiirin vastineessa myönnetään osa aluehallintovirastoon kannelluista V1-osaston epäkohdista, puutteista ja laiminlyönneistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo kuitenkin, että osastolla olevien vanhusten tai heidän omaistensa ei tarvitse olla huolissaan.

– Toiminta osastolla on ollut varsin asiallista. Käsitykseni mukaan osaston tilanne on kyllä parempi, mitä julkisuudessa olleiden väitteiden perusteella voisi ajatella.

Selvityspyyntö sairaanhoitopiirille

Aluehallintovirasto alkoi tutkia kesäkuussa saamaansa epäkohtailmoitusta eli kantelua, joka liittyy TYKSin vanhuspsykiatrian osaston V1 toimintaan.

– Siinä esitettiin väitteitä muun muassa liiallisesta lääkkeiden käytöstä ja pakkotoimista. Me arvioimme, että asiaa on syytä lähteä selvittämään, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakimies Niina Tainio.

Ylen tietopyynnöllä saamaan epäkohtailmoitukseen on kirjattu hyvinkin tarkkaan, minkälaista toiminta osasto V1:llä on ollut.

Kantelun mukaan osastolla sattuu muuan muassa runsaasti kaatumisia. Niin ikään epäkohtailmoituksen tekijä väittää potilaita kohdeltavan epäasiallisesti ja pakkokeinoja käytetyn tarpeettomasti. Hän epäilee myös osaston ulkomaalaistaustaisen lääkärin vaarantavan potilasturvallisuutta.

Pitävätkö tiedot paikkaansa, sitä nyt selvitetään.

Aluehallintovirasto pyysi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä selvitystä V1-osaston toiminnasta.

Ylen saaman selvityspyynnön perusteella avi pyysi vastauksia sairaanhoitopiiriltä muun muassa seuraaviin asioihin:

– kantaa väitteeseen, että potilaiden kaatumiset liittyvät lähes poikkeuksetta liialliseen lääkitykseen

– kirjataanko potilaiden kaatumiset tai muut vaaratilanteet potilasasiakirjoihin

– miten turvallisen lääkehoidon toteuttaminen on varmistettu

– kanta osaston lääkärin kielitaitoa ja lääkkeiden sekä pakkotoimien määräämistä koskeviin väitteisiin

– kanta potilaiden epäasiallista kohtelua koskeviin väitteisiin

– onko osastolla riittävästi henkilökuntaa osaston potilasmäärään nähden

Sairaanhoitopiirin vastine

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lähetti vastineen aluehallintovirastoon 23. syyskuuta. Siinä myönnetään osa epäkohtailmoituksen tiedoista oikeiksi.

Vastineessa todetaan muun muassa seuraavat asiat:

– tarvittavien lääkkeiden määräämiseen on pyydetty lääkärien kiinnittämään enemmän huomiota, koska on ilmennyt, että ainakin yksi hoitaja on antanut muita herkemmin lääkemääräyksen puitteissa isomman annoksen

– jotkut lääkehoitajat eivät ole lääkekaapin osalta ohjeistuksia noudattaneet, vaan lääkekaapin oveen olisi jätetty avaimet roikkumaan

– kaikissa yövuoroissa ei ole sairaanhoitajaa, mutta kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla työntekijöillä on oltava lääkeluvat

– kaatumisten suoraa syy-yhteyttä liialliseen lääkitykseen on vaikea osoittaa, sillä kaatumiseen on vaikuttamassa moni tekijä

– potilaiden kaatumiset kirjataan sairaskertomukseen. Kaatumisista tehdään Haipro-ilmoitus

– kaatumiset tulisi myös kirjata hoitotaulukkoon, mutta sen käyttöönotossa on vielä ollut puutteita

– pakkotoimissa noudatetaan ns. pienimmän pakon periaatetta. Aina pyritään käyttämään ensiksi muita keinoja kuin pakkoa hyväksi

– on epätodennäköistä, että potilaiden hoito olisi osastonlääkärin kielitaidon vuoksi jäänyt toteutumatta tai viivästynyt

Lisää selvityksiä tarvitaan

Sairaanhoitopiirin vastine aluehallintoviraston selvityspyyntöön ei kaikilta osin tyydytä avia.

– Kun asian käsittely on kesken, en voi arvioida selvitystä. Olemme kuitenkin tietyiltä osin pyytäneet lisätietoja muun muassa lääkitykseen ja pakkotoimien käyttöön liittyen, sanoo avin lakimies Niina Tainio.

Hän arvelee, että selvityksen tekemiseen aluehallintovirastolta menee joitain kuukausia. Toistaiseksi selvitystä tehdään asiakirjojen pohjalta, eikä esimerkiksi osastolle ole tehty tarkastuskäyntiä.

– Toki ei ole poissuljettu sekään. Kun saadaan lisämateriaalia, sitten arvioidaan mihin toimenpiteisiin tämän suhteen on syytä ryhtyä.

Kaikki rikossyytteet hylättiin

TYKSin vanhuspsykiatrian V1-osaston mahdolliset epäkohdat nosti näkyvästi esiin Turun Sanomat lokakuun lopulla (siirryt toiseen palveluun).

Artikkelissa annettiin ymmärtää, että vanhuspsykiatrian osasto V1:n toimintamallit olisivat perua Turun kaupungin vanhuspsykiatrian osastolta G1.

Turun Sanomat paljasti viisi vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun) vanhusten kaltoinkohtelua G1-osastolla. Nykyään Turun vanhuspsykiatriasta vastaa Kupittaan V1-osasto, kun G1 lakkautettiin.

Aluehallintoviraston lakimies Niina Tainio ei halua ottaa kantaa, onko osastojen toimintakulttuurissa yhteneväisyyttä.

– En halua verrata, kun V1-tapauksen käsittely on kesken. Tästä voi sanoa ehkä enemmän sitten, kun selvittely on saatu valmiiksi.

Tainio sanoo, että nyt käsillä olevassa tapauksessa avi ei ole ollut yhteydessä poliisiin.

G1-osaston toiminnasta nostettiin aikanaan rikossyyttet neljää hoitajaa vastaan. Kaikkien syytteet kuitenkin hylättiin. Sen sijaan kolme kaupungin korkeaa virkamiestä sai kirjallisen varoituksen väärinkäytöksistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mielestä V1-osastolla esiin tulleet asiat eivät ole lähelläkään sitä, minkälainen tilanne oli G1:llä.

– Minun on vaikea nähdä, että asiat olisivat aivan näin vaikealla tolalla. Mielestäni vanhusten hoidossa on menty, erityisesti takavuosiin nähden, huimasti eteenpäin.

Ylen aiemmin haastattelema TYKSin sairaalajohtaja Petri Virolainen piti tärkeänä, että Turun Kupittaan vanhuspsykiatrisella V1-osastolla ilmenneet ongelmat selvitetään perin pohjin.

Virolaisen mukaan sairaanhoitopiiri aloittaa asiassa myös oman sisäisen tutkinnan.

Myös johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitää tärkeänä, että asiat selvitetään kunnolla.

– Mikäli käy ilmi, että näissä asioissa, erityisesti potilaiden epätyydyttävän kohtelun osalta olisi perää, niin toki näihin puututaan.

