Thaimaa avautui jälleen suomalaisturisteille, mutta tiukoilla ehdoilla – Konsuli: "Kiinnostus on ollut hyvinkin suurta, moni kaipaa jo matkalle"

Suosittu matkailukohde Thaimaa avasi rajansa turisteille maanantaina kaikkiaan 46 uudesta maasta (siirryt toiseen palveluun), mukaan lukien Suomesta.

Suomalaisten kiinnostus Thaimaan-matkoihin virisikin saman tien, kertoo konsuli Katariina Hautamäki-Huuki Suomen Bangkokin-suurlähetystöstä.

– Kiinnostus on ollut hyvinkin suurta. Edustustoomme on tullut kyselyitä siitä, millä edellytyksillä tänne voi matkustaa. Pitkään kotimaassa vietetyn ajan jälkeen moni kaipaa varmasti jo matkalle, Hautamäki-Huuki kertoi Ylen aamussa keskiviikkona.

Hautamäki-Huuki kertoo, että Thaimaa päätti avautua turisteille laajemmin edistääkseen talouttaan. Rajojen sulkeutumisella on ollut iso vaikutus talouteen maassa, jossa turismin merkitys on hyvin suuri.

Thaimaa sulki rajansa turisteilta koronakriisin puhjettua keväällä 2020.

Korona on koetellut Thaimaata myös tämän vuoden huhtikuussa alkaneen kolmannen aallon seurauksena. Hautamäki-Huuki kertoo, että Thaimaan tautitilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti kevään luvuista. Kun keväällä tautitapauksia todettiin maassa 20 000 päivässä, nyt niitä todetaan enää 8 000 päivässä.

Maahan saapumisen ehdot yhä tiukat

Thaimaahan saapumisen ehdot pysyvät tiukkoina.

Katariina Hautamäki-Huuki kertoo, että Thaimaassa edellytetään yhä erityistä lupaa tulla maahan. Kyseessä on ”Thailand pass” -lupa, joka haetaan verkon kautta. Luvasta pitää käydä ilmi tiedot matkailijan molemmista rokotuksista. Lisäksi luvasta tulee ilmetä matkavakuutus, joka kattaa myös koronasta aiheutuvat sairaanhoitokulut.

Maahan saapuessaan matkailijan tulee varata majoitus erikseen sertifioidusta karanteenihotellista, jossa otetaan koronatesti. Tulosta pitää odottaa hotellissa vuorokauden ajan. Jos tulos on negatiivinen, matkailija voi tulla vapaasti maahan.

Lisäksi Suomesta lähdettäessä Thaimaan rajalla tulee esittää negatiivinen PCR-testi, mikä pitää ottaa 72 tuntia ennen matkalle lähtöä.

Kaupat ja ravintolat auki, baarit ja yökerhot yhä kiinni

Thaimaassa kävi vuonna 2019 noin 40 miljoonaa ulkomaista matkailijaa, mutta korona-aikana matkailijoiden määrä on romahtanut. Ennen pandemiaa Thaimaan lämmössä kävi vuosittain noin 150 000 suomalaista.

Matkailijan syytä muistaa, että Thaimaassa on yhä voimassa koronarajoituksia. Kaupat ja ravintolat ovat auki, mutta esimerkiksi baarit, yökerhot ja karaokepaikat ovat vielä maanlaajuisesti kiinni.

Turistikohteita ja nähtävyyksiä availlaan koko ajan yhä enemmän. Paikkojen aukiolot on kuitenkin syytä aina tarkistaa etukäteen, Hautamäki-Huuki muistuttaa.

Thaimaan väestöstä noin 43 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Rokotuksia on suunnattu erityisesti matkailijoiden suosimille alueille kuten Phuketiin ja Bangkokiin. Näissä paikoissa rokotuskattavuus on kahden annoksen osalta jo 70 prosenttia.

