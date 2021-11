Bidenille takaisku Virginiassa – republikaanien Youngkin voitti kuvernöörivaalin

Glenn Youngkin on valittu Virginian uudeksi kuvernööriksi.

Glenn Youngkin on valittu Virginian uudeksi kuvernööriksi. Kuva: Anna Moneymaker / AFP

Republikaanien Glenn Youngkin on voittanut Virginian kuvernöörivaalin. Hän on ensimmäinen republikaani, joka voittaa kuvernöörivaalin osavaltiossa 12 vuoteen.

Lisäksi New Jerseyn kuvernöörivaali on osoittautunut niin tiukaksi, että voittajaa ei ole vielä ilmoitettu. Uutistoimisto AP kertoo, että demokraattien kuvernöörin Phil Murphyn ja republikaanien Jack Ciattarelln välinen ero on 1 200 ääntä, kun osavaltiossa annettiin 2,3 miljoonaa ääntä.

Osavaltioiden kuvernöörivaaleja pidetään mittarina Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kannatukselle.

Vaaleissa mitattiin äänestäjien mielialoja ensimmäistä kertaa Bidenin virkaanastumisen jälkeen, ja tulokset ovat demokraateille varoitus ensi vuoden välivaalien alla. Kongressin välivaaleissa amerikkalaiset voivat vaikuttaa poliittisiin voimasuhteisiin.

Bidenin kannatusta on nakertanut muun muassa Yhdysvaltain kaoottinen vetäytyminen Afganistanista.

Youngkin uusi politiikassa

Virginian kuvernööriksi valittu 54-vuotias Glenn Youngkin on taustaltaan liikemies. Hän ei ole aikaisemmin toiminut poliittisissa tehtävissä.

Hän keskittyi kampanjassaan rikos-, talous- ja koulukysymyksiin, esimerkiksi siihen, miten kouluissa suhtaudutaan rotuun, sukupuoleen ja maskin käyttöön.

Hän onnistui vetoamaan sekä entisen presidentin Donald Trumpin kannattajakuntaan että esikaupunkien äänestäjiin, jotka eivät pitäneet Trumpin hyökkäävästä tyylistä.

Demokraattien ehdokkaana Virginiassa oli entinen kuvernööri Terry McAuliffe. Youngkin maalasi tästä kuvan osana poliitikkojen eliittiluokkaa. McAuliffe on Bill ja Hillary Clintonin läheinen ystävä.

Youngkinia äänestivät miehet

Uutistoimisto AP:n äänestäjäkysely VoteCast osoittaa, että 74 prosenttia Youngkinin kannattajista piti kuvernöörivaaleja äärimmäisen kiinnostavana, kun McAuliffen vastaava luku oli 63 prosenttia.

Youngkinia äänestivät etenkin miehet, valkoihoiset evankeliset ja maaseudun sekä pikkukaupunkien asukkaat. McAuliffe keräsi kannatusta nuorten ja värillisten äänestäjien joukossa.

New Yorkiin ja Bostoniin uudet pormestarit

Tiistaina on myös valittu uudet pormestarit New Yorkiin ja Bostoniin.

New Yorkin pormestariksi nousee entinen poliisi Eric Adams. Hänestä tulee toinen afroamerikkalainen tehtävässä.

Köyhistä oloista kotoisin oleva Adams juoksi jengin asioilla teini-ikäisinä, mutta päätti ryhtyä poliisiksi ja uudistaa poliisilaitosta sisältä päin. Hän on taistellut poliisin rotusyrjintää vastaan.

Bostonin johtoon nousee demokraattien Michelle Wu, joka on samalla kaupungin ensimmäinen aasialaistaustainen pormestari.

Michelle Wu on koulutukseltaan juristi. Hänen vanhempansa muuttivat Taiwanista Yhdysvaltoihin.