Marimekosta on kasvanut huipputrendikäs – unikot ovat lentäneet ministereiden mekoista ja Finnairin siiviltä kansainvälisten brändien tuotteisiin

Marimekko on luonut itsensä viime vuosina uudelleen. Mallistoista löytyy katumuotia ja unikot ovat lentäneet ministereiden mekoista ja Finnairin siiviltä kansainvälisten brändien tuotteisiin. Tuorein yhteistyömallisto on luotu urheiluvaatejätti Adidaksen kanssa.

Marimekon ja urheiluvaatejätti Adidaksen (siirryt toiseen palveluun)yhteistyömallisto tuntuu olleen menestys. Edellinen mallisto oli kesällä ja nyt syksyllä seurasi jo jatkoa.

Ainakin Marimekon verkkokaupasta osa vaatteista oli myyty saman tien loppuun.

Ostoksilla ovat olleet etenkin suomalaiset, sillä tulostietojaan keskiviikkona kertoneen Marimekon myynti on kasvanut kotimaassa roimasti loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Finnairin siiveltä Conversen lenkkareihin

Mutta on Marimekon ja globaalien brändien yhteistyökuvioita ollut muitakin.

Suomalaisille tuttuja kuoseja on nähty maailmalla ainakin Microsoftin läppärinkannessa, (siirryt toiseen palveluun) Conversen lenkkareissa (siirryt toiseen palveluun) ja Cliniquen huulikiiltotuubissa (siirryt toiseen palveluun).

– Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa brändin globaalia tunnettavuutta. Niinpä yhteistyö esimerkiksi Adidaksen kanssa on meille mielettömän hieno mahdollisuus tutustuttaa globaalia yleisöä laajemmin meidän brändiin ja saada meille uusia asiakkaita, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Toisin sanoen verkkokauppatilauksia voi tulla asiakkailta, jotka eivät olleet ennen kuulletkaan suomalaisbrändistä.

Myös analyytikot pitävät yhteistyömallistoja merkittävinä. Adidaksen lisäksi niitä on tehty muun muassa UniQlon (siirryt toiseen palveluun) kanssa.

– Esimerkiksi Aasiassa UniQlo on todella iso ja tunnettu ja sillä brändillä on jo valmiiksi kysyntää ja Adidaksen kanssa samoin. Molempia yhteistyökuvioita myydään globaalisti, joten kyllä Marimekko tavoittaa sillä tavalla aika monta uutta silmäparia ja potentiaalista kuluttajaa, sanoo Inderesin kuluttajatuoteyhtiöitä seuraava analyytikko Petri Kajaani.

Marimekon kuvioita Finnairin lentokoneessa. Kuva: Finnair

Eikä yhteistyökuvioita ole ilmeisesti tarvinnut edes kerjätä. Marimekon muotokieli on tunnistettava ja omintakeinen, josta toinenkin brändi voi katsoa hyötyvänsä ja saavansa piristystä myyntiin.

Kumppani valitaan silti tarkkaan, kertoo Alahuhta-Kasko.

– Me tehdään vain sellaista yhteistyötä, joissa me jaetaan sama arvomaailma meidän kumppanien kanssa ja joissa kumppanin erikoisosaaminen yhdistettynä meidän erikoisosaamiseen aidosti synnyttää jotakin kuluttajia uniikilla tavalla puhuttelevaa ja ehkä jopa yllättävää.

Brändi on tehnyt nuorennusleikkauksen

Yhteistyötä muiden brändien kanssa Marimekko on tehnyt jo pitkään ja globaali näkyvyys on ollut vain osa muutosta, jota yhtiö on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt.

Esimerkiksi vaatemallistot ovat uudistuneet ja valikoimasta löytyy jo "katumuotiakin" kuten t-paitoja, huppareita ja rentoja housuja. Pitkään esillä pidetty tuotteiden ajattomuus ja vastuullisuus miellyttävät myös nykykuluttajaa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen eduskunnan täysistunnossa. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Analyytikoiden mielestä Marimekko on imagon uudistuksessaan onnistunut. Kun brändi on haluttu jo nuoremmankin väen mielestä, näkyy se tulosriveillä asti.

– Siellä on tehty mielettömän hyvää duunia viime aikoina. Brändistä on tullut taas mielenkiintoinen. Samalla on saatu todella paljon lisää uusia kuluttajaryhmiä kokeilemaan Marimekkoa eli sellaisia jotka eivät olisi kymmenen vuotta sitten edes kuvitelleet ostavansa Marimekkoa, sanoo Kajaani.

– Kyllä Marimekko on onnistunnut tosi hyvin uudistamaan tuotevalikoimaansa ja brändi-imagoaa, ja se näkyy nyt aiempaa vahvempana myyntinä ja siinä, että taloudellinen kehitys on parantanut merkittävästi, sanoo OP-ryhmän muun muassa Marimekkoa seuraava analyytikko Joonas Häyhä.

Takavuosina vaikeuksissakin ollut Marimekko on nyt hyvässä iskussa.

– Tuotantoa ja valikoimaa on terävöitetty erittäin hyvin ja se näkyy. Kun organisaatio on tiukassa kunnossa, myynti vetää eikä kovan katteen tuotteita tarvitse myydä alehintaan, niin Marimekon kannattavuuskin on nyt parhaimmalla tasolla kuin se on koskaan ollut, Kajaani sanoo.

