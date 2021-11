Restaurointiin erikoistunut arkkitehtitoimisto nappasi Alfred Kordelinin palkinnon

Kordelinin säätiön palkinnon saanut Livady restauroi parhaillaan Helsingin observatorion keskitornia. Vuonna 1834 valmistuneen kohteen suunnitteli C. L. Engel. Kuvassa restaurointimestari Lauri Saarinen.

Arkkitehtitoimisto Livady, julkistalouden professori Roope Uusitalo sekä kirjailija Kaari Utrio saavat Alfred Kordelinin palkinnot. Kunkin palkinnon arvo on 50 000 euroa.

Alfred Kordelinin säätiö on nostanut esille helsinkiläisen arkkitehtitoimiston, joka on erikoistunut perinteisten rakenteiden korjaamiseen ja restaurointiin. Arkkitehtitoimisto Livadyn työssä näkyy lisäksi perinteisten puurakennusmenetelmien kehittäminen ja käsityötaito, palkinnon perusteluissa sanotaan.

Livady toimii muun muassa Louhisaaren linnanarkkitehtina. 1600-luvun jälkipuolella valmistunut linna tunnetaan marsalkka Mannerheimin syntymäkotina.

Roope Uusitalo on tullut puolestaan tunnetuksi talouspoliittisena keskustelijana. Alfred Kordelinin palkinnoista päättänyt toimikunta katsoo, että talouspolitiikan valmistelu ja päätöksenteko ovat parantuneet Suomessa Uusitalon ansiosta. Uusitalo on säätiön mukaan myös ahkera tiedon popularisoija, ja sen ansiosta talouspolitiikasta on tullut ymmärrettävämpää.

Uusitalon johtama Talouspolitiikan arviointineuvosto nosti vuonna 2017 esille havainnon siitä, että suuri osa pelkän peruskoulun suorittaneista on työttöminä Suomessa.

Kaari Utrio tunnetaan historiallisista romaaneistaan, joita kriitikot eivät pitäneet juuri minään Utrion uran alkuvaiheessa. Hänen ensimmäinen romaaninsa Kartanonherra ja kaunis Kirstin ilmestyi vuonna 1968. Utrio on raivannut työllään tietä tasa-arvoisemmalle kirjalliselle kulttuurille ja taistellut johdonmukaisesti ja rohkeasti tasa-arvon puolesta, palkintoperusteluissa sanotaan.

Alfred Kordelinin palkinnoista päätti toimikunta, johon kuuluivat muun muassa Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio sekä Ylen johtaja Ville Vilén.

