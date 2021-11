Tiukka neuvottelija ja ex-kilpauimari, jolla on aina kananmuna laukussaan – tällainen on Ruotsin todennäköinen ensimmäinen naispääministeri Magdalena Andersson

Valtiovarainministeri Magdalena Andersson on todennäköisesti Ruotsin tuleva pääministeri.

Valtiovarainministeri Magdalena Andersson on todennäköisesti Ruotsin tuleva pääministeri. Kuva: Janerik Henriksson / TT-EPA

Tänään torstaina Ruotsin sosiaalidemokraattien johtoon kruunataan valtiovarainministeri Magdalena Andersson.

Puoluejohtajan vaihdos ei olisi normaalisti valtava uutinen kansankodin rajojen ulkopuolella, mutta uuden tittelin myötä Anderssonista tulee mitä todennäköisimmin Ruotsin seuraava pääministeri – ja vieläpä ensimmäinen naispääministeri.

Nykyinen demarijohtaja ja pääministeri Stefan Löfven luopuu kymmenen vuoden jälkeen puolueen puheenjohtajuudesta. Hänen seuraajansa noussee – valtiopäivien siunauksen saatuaan – uudeksi pääministeriksi.

Mutta kuka oikein on Magdalena Andersson?

Löfvenin aisapari

Puolueen sisällä Anderssonin käytännössä yksimielinen kannatus Löfvenin seuraajaksi ei ole mikään yllätys.

Andersson on ollut Löfvenin luotettu aisapari, joka on toiminut valtiovarainministerinä seitsemän vuotta eli yhtä pitkään kuin Löfven on ollut pääministerinä.

Rivikansanedustaja Andersson ei ole koskaan ollut. Hän nousi valtiovarainministeriksi heti tultuaan valituksi valtiopäiville ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Aiemmin Anderssonilla on ollut pitkä ura puoluekoneistossa ja ministeriöissä. Politiikan ulkopuolella hän toimi Ruotsin verohallinnon ylijohtajana vuosina 2009–2012.

Magdalena Andersson on ollut Stefan Löfvenin hallitusten valtiovarainministeri alusta saakka. Kuva vuodelta 2016. Kuva: Christine Olsson / EPA

"Talouselämän vaikutusvaltaisin nainen"

Anderssonin, 54, ura on edennyt niin sanotusti oman alan töissä. Hän on Tukholman kauppakorkeakoulussa koulutuksensa saanut taloustieteilijä.

Usein Anderssonista mainitaan, että hän on opiskellut myös Harvardin eliittiyliopistossa Yhdysvalloissa. Siellä hän vietti yhden lukukauden vuonna 1995.

Tänä vuonna Ruotsin suurin talouslehti Dagens Industri (siirryt toiseen palveluun) nimesi Anderssonin korona-ajan valtiovarainministerinä ruotsalaisen talouselämän vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.

– Kun suuri osa ruotsalaisesta elinkeinoelämästä halvaantui, hän on herkästi reagoiden, mutta valtion kirstua varjellen tukenut pieniä ja suuria yrityksiä satojen miljardien kruunujen kriisiavulla, lehti kirjoittaa.

DI:n mukaan erityisesti koronapandemian aikana yhteistyö valtion ja elinkeinoelämän välillä on osoittautunut tärkeäksi.

Ruotsin valtiovarainministeri Magdalena Andersson ja Suomen silloinen valtiovarainministeri Alexander Stubb kohtasivat Eurooppa-neuvoston päämajassa Brysselissä vuonna 2015. Kuva: Olivier Hoslet / EPA

"Suorapuheinen ja peloton"

Hallituslähteet kehuvat Anderssonia Dagens Nyheterille (siirryt toiseen palveluun) suorapuheiseksi, pelottomaksi ja päteväksi. Häntä kuvaillaan diplomaattisena neuvottelijana tunnettua Löfveniä suorasukaisemmaksi.

Moni Anderssonin kanssa työskentelevä mainitsee, ettei hän neuvotteluissa millään muotoa peittele mahdollista ärsyyntymistään tai huonotuulisuuttaan.

Nuoruudessaan Andersson tunnettiin myös menestyvänä kilpauimarina, joka DN:n mukaan lakkasi kilpailemasta kun lakkasi voittamasta. Useissa lehtijutuissa kerrotaan, että Anderssonilla on edelleen kenties kilpauralta jäänyt tapa kantaa aina laukussaan vähintään yhtä keitettyä kananmunaa välipalaksi.

Andersson on kertonut Expressen-lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa pyrkivänsä kävelemään joka päivä 10 000 askelta.

– Tulen hyvin levottomaksi, jos en pääse kävelemään. Siinä kävellessä voi samalla osallistua kokouksiin ja puheluihin, Andersson sanoi.

Anderssonilla on aviomies ja kaksi parikymppistä lasta.

Andersson esitteli valtion vuosibudjettia huhtikuussa 2021. Kuva: Fredrik Wennerlund / AOP

Uppoavan laivan kapteeni?

Magdalena Andersson jatkanee puoluejohtajana ja pääministerinä suurin piirtein edeltäjänsä Löfvenin keskitien linjaa sosiaali- ja talouspolitiikassa, kirjoittavat DN ja uutistoimisto Reuters.

Välejään Löfveniin Andersson on muutenkin kuvaillut haastatteluissa erinomaisiksi, mutta painotuserojakin löytyy.

Kun puolueen nimitysvaliokunta ehdotti syyskuussa Anderssonia uudeksi puheenjohtajaksi, hän julkaisi somessa päivityksen tavoitteistaan.

Taloudesta Andersson sanoi, että yksityistäminen, sääntelyn purkaminen ja veronkevennykset eivät ratkaise Ruotsin ongelmia. Hän nosti keskeisiksi tavoitteikseen ilmastonmuutoksen torjunnan sekä syrjinnän ja jengirikollisuuden nitistämisen.

Andersson otti vastaan puoluejohtajan ehdokkuuden syyskuun 2021 lopulla. Kuva: Jessica Gow / EPA

Andersson joutuu aloittamaan työnsä syvästä päädystä. Ylen Pohjoismaiden-kirjeenvaihtaja kirjoitti analyysissään elokuussa, että Löfven näyttää jättävän seuraajansa uppoavan laivan ruoriin.

Nykyhallituksella on suuria vaikeuksia saada budjettiesityksensä läpi valtiopäivillä. Jos siitä selvitään, alle vuoden päästä on tiedossa vaalit, eivätkä kannatuskyselyt lupaa demareille kevyttä kampanjakautta.

Määrätietoisuutta ei uudelta kapteenilta kuitenkaan puutu.

– Ruotsi on fantastinen maa, mutta me sosiaalidemokraatit tiedämme, että se voi olla vielä parempi. Meillä on edessämme kova työrupeama ennen vaaleja, ja olen valmis johtamaan sitä työtä, Andersson sanoi syyskuussa (siirryt toiseen palveluun).

