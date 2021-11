Pelastuskoulu pysyy sittenkin Helsingissä – pelastajia tarvitaan tulevaisuudessa niin paljon, että päätös koulun siirrosta Kuopioon peruttiin kokonaan

Sisäministeri Maria Ohisalo on myöntänyt Helsingin pelastuskoululle toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan. Koulu on ollut lakkautusuhan alla ja opetus on suunniteltu siirrettäväksi Kuopioon.

Helsingin pelastajilla on useita erikoisammattitaitoa vaativia kohteita kuten metro ja korkeat rakennukset. Kuva: Antti Kolppo / Yle