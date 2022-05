Laura Hallamaan kolumni: Oppia ikä kaikki, mutta missä välissä?

Tuosta illasta lähtien olen yrittänyt silloin tällöin pysähtyä hetkeksi ja kaivaa mieleni perukoilta yhden asian, jonka olen päivän aikana oppinut. Yleensä kaivelu on ollut työlästä.

Kysymykseen vastaaminen käy helposti niinä päivinä, jolloin on oikeasti opetellut uuden taidon. Esimerkiksi käyttämään siimaleikkuria tai tapetoimaan.

Mutta ikävä kyllä, useimmin päivittäinen oppi on jotain pientä. Riittääkö oppimiskokemukseksi, kun tunnistaa pihakuusessa vierailleen pikkulinnun vihervarpuseksi?

Periaatteen ja käytännön välillä on kuitenkin ristiriita (siirryt toiseen palveluun) . Työnantajat kokevat tarjoavansa koulutuksia ja mahdollisuuksia opiskella. Työntekijät taas kokevat, etteivät kykene osallistumaan koulutuksiin kiireen ja työtaakan takia.

Perfektionistit päidemme sisällä huutavat, että ei tietenkään voi. On totta, että monet taidot on opittava ennen tiettyä ikävuotta, jos haluaa taidossa mestariksi.

On totta, että aikuisen aivot eivät ole niin notkeat (siirryt toiseen palveluun) kuin nuorella. Uuden oppiminen on siis hiukan työläämpää. Aikuisella on kuitenkin pari ässää hihassaan.