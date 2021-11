Suomi jakaa nyt kyläkaupoille tuplasti enemmän tukea kuin ennen – jos Annika Pitkäsen hakemus hyväksytään, Kuoleman kylään tulee uusi kassapöytä

Pälkäneellä Aitoossa palvelee kyläkauppa, joka on tärkeä paikka monelle lähiasukkaalle. Myös Tampereelta Pälkäneelle muuttanut Harri Valtonen on tyytyväinen kaupan tarjontaan - ja sieltä löytyy myös Jeren herkkua.

Pälkäneellä Aitoossa palvelee kyläkauppa, joka on tärkeä paikka monelle lähiasukkaalle. Myös Tampereelta Pälkäneelle muuttanut Harri Valtonen on tyytyväinen kaupan tarjontaan - ja sieltä löytyy myös Jeren herkkua.

Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla, Kuoleman kylässä toimiva Pitkäsen kyläkauppa on toiminut samalla paikalla jo yli 70 vuoden ajan. Toissa vuonna jaettu kyläkauppatuki mahdollisti kaupan kassajärjestelmän päivittämisen nykyaikaan.

Tukea jaetaan nyt toista kertaa. Pitkäsen kyläkaupan kauppiasperheen Annika Pitkäsellä on selvät suunnitelmat, jos uusi tukihakemus hyväksytään.

– Uusi kassapöytä ja ergonominen työtuoli, sekä vitriini paistotuotteita varten. Riippuen saatavasta rahasummasta, myös uusi pakastin olisi kova sana, Pitkänen kertoo.

Annika Pitkänen käyttäisi uuden tuen muun muassa ergonomiseen työtuoliin. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Tuplattu tukisumma

Toista kertaa jaettavaa kyläkauppatukea haki lähes 190 kyläkauppaa. Monelle syrjäseudun kaupalle kyläkauppatuki on ollut merkittävässä roolissa.

Ruokaviraston ylitarkastaja Tommi Alangon mukaan kauppiailta saatu palaute on ollut positiviista ja tuki on otettu hyvin vastaan.

– Eihän tukisumma pelasta kauppaa, mutta sitä on tosi paljon arvostettu, että tukea on heille lähetetty, Alanko kertoo.

Tällä kertaa tukimäärä on tuplattu miljoonasta kahteen miljoonaan euroon. Edellisestä hakukierroksesta poiketen tukea voi hakea nyt kaikilta maaseutualueilta. Yksittäinen hakija voi saada korkeintaan 22 500 euron tuen.

Perhon Talouskauppa: Kylmälaiteremontti

Keski-Pohjanmaalla Perhon Möttösessä sijaitseva Perhon Talouskauppa haki tukea nyt toista kertaa.

Vuoden 2019 hakukierroksella sitä ei sille myönnetty.

Kauppias Juha Lampelan mukaan yksi kriteeri tuen saamiselle ei viime kerralla täyttynyt. Nyt hakuehtoja on kuitenkin kevennetty, joten Lampela odottaa uuden tukihakemuksen menevän tällä kertaa läpi.

– Meillä on oikeasti asiakkaita, joilla on huonolla kelillä 30 minuutin kauppamatka tähän. Tätä kohtaa painottaen saatiin kehotus, että hakemus voisi päästä nyt käsittelyyn, Lampela kertoo.

Kauppias Juha Lampela toivoo tukihakemuksen menevän tällä kertaa läpi. Kuva: Raila Paavola / Yle

Vaikka edellinen hakemus ei mennytkään läpi, oli siitä kuitenkin hyötyä uuden hakemuksen kanssa. Nyt hakemuksen täyttäminen sujui nopeammin.

Kuuntele tästä kauppias Juha Lampelan haastattelu. Toimittaja on Raila Paavola.

90-vuotiaasta Perhon Talouskaupasta löytyy erillisen ruokapuolen myymälän lisäksi rauta- ja maataloustavaraa tarjoava myymälä.

Monipuolisessa kokonaisuudessa myös korjauskohteita riittää. Jos tukihakemus tällä kertaa hyväksytään, on korjauskohteet jo selvillä.

– Kylmälaitteisiin on pakko tehdä jonkinlainen remontti. Lisäksi meillä on vanhan kansan suuret ulkoikkunat, niissä esimerkiksi energiataloudellinen asia on sellainen, Lampela sanoo.

Södra Vallgrundin kyläkauppa: Työvoimaa

Södra Vallgrundin saaristokylän kauppa Pohjanmaalla ei saanut tukea viimeksi, mutta hakee sitä nyt uudelleen.

Reilun 300 asukkaan Södra Vallgrundin kylässä Pohjanmaan saaristossa sijaitseva kyläkauppa koki ensimmäisella hakukierroksella saman kohtalon kuin Perhon Talouskauppa. Tukihakemusta ei hyväksytty, mutta nyt kokeillaan uudelleen.

Kaupassa toimii useita eri palvelupisteitä ja esimerkiksi tuotteiden kotiinkuljetusta on tehty korona-aikana.

Jos tukea saadaan, se käytetään palveluiden kehittämiseen ja lisätyövoiman palkkaamiseen.

Kauppias Birger Sebbas kertoo, että talvisin kyläkaupassa pärjätään ihan hyvin, mutta nyt korona-aikaan ja kesälomien aikaan, kun kylässä on matkailijoita, kiire on kova. Siihen tuki toisi helpotusta.

Kuuntele tästä kauppias Birger Sebbasin haastattelu. Toimittaja on Antti Haavisto.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun 6.11. kello 23 saakka.