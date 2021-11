Helsinki luopuu lihan tarjoamisesta tilaisuuksissaan, mutta on päätöksineen yksin: Espoossa asiasta ei ole keskusteltu vuosiin, Vantaalla aloite vireillä

Helsingin kaupunki tiedotti eilen tiistaina (siirryt toiseen palveluun), että liharuokien tarjoaminen lopetetaan kaupungin omissa tilaisuuksissa, kuten kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, joihin sisältyy tarjoiluja.

Muut pääkaupunkiseudun suuret kaupungit eivät ole ryhtymässä samaan ainakaan toistaiseksi. Espoon ruokapalvelujohtajan Minna Aholan mukaan aiheesta on puhuttu Espoossa varsin vähän.

– Meillä ei ole nyt ollut keskustelua aiheesta, mutta luultavasti nyt sitä syntyy, kun naapurikaupungissa tällainen linjaus on tehty.

Vantaallakin keskustelu on ollut vähäistä. Elokuussa vihreä valtuustoryhmä ja viisi muuta valtuutettua jättivät aloitteen, joka koskee kaupunginvaltuuston kokousruokailujen vaihtamista kasviruokaan. Aloitetta ei ole vielä käsitelty kaupunginvaltuustossa. Espoossa tehtiin vastaava aloite muutama vuosi sitten, mutta silloin päädyttiin pitäytymään nykyisessä käytännössä.

Lihan pois jättäminen kokous- ja muista tarjoiluista voi olla yksittäiselle ruokailijalle merkittävä asia, mutta teknisesti kyseessä olisi melko pieni muutos nykykäytäntöön. Espoon ja Vantaan tilaisuuksissa on nykyisinkin saatavilla aina liha- ja kasvisvaihtoehto sekä erilaiset erityisruokavaliovaihtoehdot, jotka toimitetaan tilausten perusteella.

Jos liha jäisi pois, jatkossa vaihtoehtoja olisi yksi vähemmän.

– Kaupungin kokonaisvolyymeja tarkastelleen vaikutus olisi pieni, tällaiset tarjoilut ovat kuitenkin hyvin pienimuotoinen osa kokonaisuudesta, Espoon Minna Ahola arvioi.

Tarkoitus hyvä, vaikutus pieni

Helsingin kaupungin linjaus on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka pyrkimyksenä on vähentää ruoan ilmastovaikutuksia ja pienentää kaupungin käyttämien luonnonvarojen määrää. Samaan kokonaisuuteen kuuluu muun muassa kertakäyttöastioista luopuminen ja tilaisuuksien osallistujien sitouttaminen hävikin vähentämiseen.

Tarkoitus on hyvä, mutta suorat vaikutukset varsin pieniä.

Kokoustarjoilut ovat häviävän pieni osa kaupungin ruokapalvelukokonaisuudesta. Nyt tehdyt linjaukset eivät koske ruokaa, jota syödään päivittäin kymmeniä tuhansia annoksia esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, palvelutaloissa ja seniorikeskuksissa.

Tähän isompaan kouluja ja laitoksia koskevaan kokonaisuuteen liittyviä ruuan ilmastovaikutusten vähentämistoimia tehdään jo nykyisin paljon paitsi Helsingissä, myös Espoossa ja Vantaalla. Liha ei ole kuitenkaan poistumassa koulujen ruokalistoilta.

Espoossa on Aholan mukaan viime vuosina panostettu erityisesti ruokahävikin vähentämiseen sekä kasvispainotteisen ruoan lisäämiseen. Hävikki on Aholan mukaan viime vuosina vähentynyt noin neljä prosenttia vuodessa ja lisäksi ylijäänyttä ruokaa on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen.

Kasvispainotteista ruokaa on puolestaan pyritty lisäämään ja kehittämään suuntaan, joka maistuu myös koululaisille.

– Se on ollut vähän haasteellista erityisesti lasten ja nuorten osalta, mutta siellä on reseptiikan osalta tehty paljon työtä ja kasvisruuan menekki on nyt alkanut nousta aika mukavasti. Näen tämän osana hidasta, laajempaa kehityssuuntausta.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 4. marraskuuta kello 23:een saakka.

