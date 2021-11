Kotiovelle voi tilata vaikka kerta-annoksen kokaiinia – huumekauppa on levinnyt jokaiseen kadunkulmaan Tampereella

Tampereella on huumeruiskuille keräysastioita, jotta käytetyt ruiskut neuvoineen eivät jäisi lojumaan.

Kaksi ihmistä kävelee iltayhdentoista jälkeen toisiaan kohti ruokakaupan parkkipaikalla. He kättelevät kohdattuaan toisensa ja poistuvat nopeasti eri suuntiin.

Näky on tuttu Tampereen keskustasta ja lähiöistä. Kellonajallakaan ei niin paljoa vaikutusta ole siihen, vaihtaako pussukka kädestä toiseen.

– Kun kävelee poliisiasemalta Koskikeskukselle, niin matkalla jo näkee kaikenlaista, sanoo rikoskomisario Ari Luoto Sisä-Suomen poliisista.

Myyjiä riittää, sillä usein huumeiden käyttäjä myy huumeita rahoittaakseen omaa käyttöään. Osaltaan näkyvyyttä lisää se, että kotiovelle voi tilata vaikka puolikkaan pillerin. Kauppaa käydään paljon.

Huumekauppiaat kiertävät maata

Huumekaupassakin maa on pienentynyt. Ammattimyyjät seuraavat Luodon mukaan esimerkiksi verkossa kysyntää ja liikkuvat sen mukaan.

– Jos on vaikka Oulussa ja linjat alkavat laulaa, että Tampereella olisi tarvetta, ne tulevat junalla tai autolla Tampereelle ja myyvät täällä.

Kun kauppa hiipuu, vaihtuu kaupunki toiseen. Välillä vaan tankataan lisää.

Huumekaupassa ei ole kuluttajansuojaa

Kun on kysyntää, on tarjontaa. Verkosta myynti-ilmoituksia löytyy paljon, mutta kaupattavat määrät vaihtelevat kerta-annoksesta kilon pakettin.

Paketistakin voi paljastua mitä vaan. Luodon mukaan liikkeellä on paljon epäaitoa kamaa. Joko aine on laadultaan ala-arvoista tai se ei ole huumetta lainkaan.

Samaan aikaan myös kaupantekotilanne on riski.

– Näppituntuman mukaan keskitetyn tutkinnan väkivaltajutuista moneen liittyy se, että huumeiden myyjä tai ostaja on joutunut ryöstetyksi.

Poliisi puuttuu kaikkiin huumerikoksiin, riippumatta nyssäkän koosta

Jos poliiseja olisi kentällä enemmän, ei huumekauppa olisi enää niin näkyvää. Tavoitteena on silti saada haaviin ne isommat tekijät, jotta myös vaikutus olisi suurempi.

Kaikki vinkit mahdollisista huumekaupoista tuntomerkkeineen kiinnostavat silti poliisia.

– Vaikka myyjä ei ole kovin iso, on yläpuolella on aina joku, joka myy enemmän. Hänen yläpuolellaan taas on isompi kaveri. Niin se tutkinta etenee.

Eniten vinkkejä tulee kannabiksen kasvattamisesta, sillä tuoksu on selkeä. Huumausaineista eniten on taas liikkeellä muuntohuumeita ja huumaavia läkkeitä, mutta myös vuosikymmeniä käytössä ollut aine.

– Kokaiinissa tällä hetkellä tuntuu kysyntä olevan kovaa.

