Kymenlaakson kuntapomot haluavat selvittää tarkemmin Kymsoten rahapulan syitä – kymmenien miljoonien vaje paljastui vasta viime viikolla

Kymenlaakson kunnat puuttuvat yhteistuumin Kymsoten äkilliseen lisärahantarpeeseen.

Kunnat saivat tietää viime viikolla, että niiden tulisi varata ensi vuodelle sosiaali- ja terveyspalveluja varten miljoonia euroja suunniteltua enemmän. Tämä paljastui, kun kuntien yhteinen sote-kuntayhtymä Kymsote havaitsi virheen raportointijärjestelmässä.

Maakunnan suurimman kaupungin Kouvolan osuus kasvoi 15 miljoonaa euroa suuremmaksi, kuin kaupunki oli varannut ensi vuoden budjettiin.

Kunnat haluavat nyt selvittää, mikä on Kymsoten rahapulan taustalla, raportointivirheen lisäksi.

Kunnat yksimielisiä

Kymenlaakson kuntien edustajat kokoontuivat keskiviikkoaamuna käymään yhdessä läpi tilannetta.

Kokousta vetänyt Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo, että kuntajohtajat olivat yksimielisiä siitä, että niiden on puututtava tilanteeseen nyt syvällisemmin kuin mitä ne ovat tähän mennessä tietoja Kymsotelta saaneet.

Keinot ovat vielä haussa, mutta Marita Toikan puheista saa käsityksen, että nyt on tosi kyseessä.

– Olemme käyneet keskusteluja siitä, minkälaista syvempää tarkastelua lähdemme nyt Kymsoten osalta tekemään. Siitä minä en voi valitettavasti vielä julkisuuteen tässä vaiheessa enempää lausua.

Kuntajohtajat pyrkivät kokoontumaan asian tiimoilta vielä loppuviikon aikana.

Kunnat järkyttyivät lisälaskusta

Kymenlaakson kunnissa on oltu järkyttyneitä Kymsoten lisärahan tarpeesta. Äkillinen lisärahan tarve on vaikeuttanut kuntien budjettisuunnitelmia ensi vuodelle.

Esimerkiksi Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoi Ylelle tiistaina, että ensi vuoden talousarvion valmistelu menee nyt kokonaan uusiksi Kymsoten lisärahantarpeen takia.

– Esitys on karmaiseva. Talousarvioesitykseltä katosi pohja kokonaisuudessaan pois. Nyt joudutaan uuteen talousarvioprosessiin, ja kaupunginjohtajan talousarvioesitystä joudutaan tarkentamaan ja täydentämään, Esa Sirviö sanoi tiistaina.

Haminan kaupunginhallitus puolestaan jätti maanantaina talousarvion pöydälle, koska Kymsoten maksuosuuden määrästä ei ollut vielä varmuutta. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen ensi maanantaina.

Kouvolalaisten terveyspalvelut voivat koitua odotettua kalliimmiksi. Kuva: Antro Valo / Yle

Kouvolassa Kymsoten lisäpyyntö tarkoittaisi 1,15 prosenttiyksikön veronkorotusta tai 15,5 miljoonan euron sopeuttamistarvetta.

– Se on mahdotonta, että kaupungin omaa taloutta sopeutettaisiin alle kahdessa viikossa yli 15 miljoonalla eurolla. Se on poissuljettu vaihtoehto, kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoi tiistaina Kouvolan talousinfossa.

Marita Toikka on sitä mieltä, että Kymsoten pitää löytää säästöt omasta toiminnastaan silläkin uhalla, että palvelupisteitä joudutaan karsimaan.

– Kyllä se riski siinä on olemassa. Kymsotella on järjestämisvastuu. Kaupungit ja omistajat antavat talousraamin, minkä pohjalta palvelut järjestämisvastuun pohjalta tuotetaan maakunnassa. Aina se riski on, että myös palveluverkkoja joudutaan päivittämään.

Kymenlaakson kuntien kokoontumista johtanut Marita Toikka sanoo, että tilanne ei ole kuitenkaan johtanut keskusteluun Kymsoten jäsenyydestä.

– Jäsenyyskeskustelua ei ole käyty, hän sanoo.

