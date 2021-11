Toimittajan mokasta tuli Bideniä pilkkaava meemi – "Let's Go Brandon" näkyy nyt kylteissä sekä t-paidoissa ja kuuluu poliittisissa puheissa

New Yorkin kaupungin työntekijät vastustivat työntekijöille määrättyjä pakollisia koronarokotuksia 25. lokakuuta 2021. Osa protestoijista kantoi presidentti Joe Bidenia vastustavia kylttejä, joissa luki "Let's Go Brandon".

New Yorkin kaupungin työntekijät vastustivat työntekijöille määrättyjä pakollisia koronarokotuksia 25. lokakuuta 2021. Osa protestoijista kantoi presidentti Joe Bidenia vastustavia kylttejä, joissa luki "Let's Go Brandon". Kuva: Lev Radin / AOP

Meemilause on kiertoilmaus alatyyliselle tokaisulle. Presidentti Joe Biden on joutunut törmäämään lauseeseen jo useissa paikoissa. Entinen presidentti Donald Trump myy meemillä varustettuja paitoja.

Yhdysvalloissa konservatiivien ja muiden presidentti Joe Bidenin vastustajien poliittiseen slangiin on viime viikkoina noussut uusi meemihokema ”Let’s Go Brandon”.

Lause on kiertoilmaus alatyyliselle ilmaisulle "Fuck Joe Biden".

Meemilause on noussut jopa poliitikkojen huulille. Osa kongressin republikaaniedustajista on käyttänyt lausetta eri yhteyksissä.

Hokemaa käyttämällä republikaanit pyrkivät osoittamaan, että ovat samalla aaltopituudella puolueen kannattajien kanssa, tulkitsee uutistoimisto AP

Esimerkiksi floridalaisedustaja Bill Posey lopetti edustajainhuoneessa pitämänsä puheen nyrkkitervehdykseen ja lausahdukseen ”Let’s Go Brandon”. Eteläcarolinalainen republikaaniedustaja Jeff Duncan käytti ”Let’s Go Brandon” -tekstillä varustettua kasvomaskia kongressitalossa.

Texasilainen senaattori Ted Cruz poseerasi ”Let’s Go Brandon” -kyltin kanssa baseball-ottelussa ja senaattori Mitch McConnellin lehdistösihteeri uudelleentviittasi valokuvan pilkkalauseesta virginialaisen rakennustyömaan kyltissä.

CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) meemilausahdus on esiintynyt tiuhaan myös entisen presidentin Donald Trumpin pojan Donald Trump Jr.:n sosiaalisen median tileillä.

Isä-Trump ei ole antanut tilaisuuden mennä hukkaan. Hänen varainkeruukampanjansa Save America myy t-paitoja, joissa lause ”Let’s Go Brandon” on sijoitettu Yhdysvaltain lipun yläpuolelle. Muutkin tahot ovat tuottaneet myyntiin samalla pilkkalauseella varustettuja paitoja.

Iskulause on inspiroinut myös muusikoita. Tämän jutun kirjoitusaikaan Applen verkkomusiikkikaupan iTunesin hiphop-listan (siirryt toiseen palveluun) kolme ladatuinta kappaletta oli nimeltään Let’s Go Brandon.

Meemi lähti leviämään Nascar-kisasta

Presidenttiä pilkkaava muotihokema sai alkunsa lokakuun alussa Nascar-kilpailusta Alabamassa, kun 28-vuotias kilpakuljettaja Brandon Brown oli voittanut ensimmäistä kertaa kisan Xfinity-sarjassa.

Kilpailun jälkeen NBC Sports -televisiokanavan toimittaja haastatteli Brownia suorassa lähetyksessä. Kisayleisö mylvi (siirryt toiseen palveluun) taustalla lausetta, josta oli aluksi hankala saada selvää. Toimittaja sanoi, että yleisö huusi ”Let’s Go Brandon” kannustaakseen kuljettajaa. Mutta pian kävi ilmiselväksi, että yleisö huusi ”Fuck Joe Biden”.

Nascar ja NBC ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vähentääkseen ”väkijoukkojen melua ympäristössä” haastattelujen aikana. Mutta jälkitoimet eivät pelastaneet tilannetta. Uusi meemilause oli jo ehtinyt syntyä.

CNN:n mukaan Trumpin kannattajat pitävät NBC:n toimittajan virhettä todisteena "valeuutisista" ja siitä, että tiedotusvälineet eivät suostu myöntämään maassa vallitsevaa Bidenin vastaista mielialaa.

Presidentti Biden on joutunut törmäämään lauseeseen eri yhteyksissä.

Kun Biden vieraili muutama viikko sitten rakennustyömaalla Chicagossa, mielenosoittajat ottivat hänet vastaan hokemalla "Let's Go Brandon". New Jerseyssa Bidenin autosaattue ajoi ”Let’s Go Brandon” -julisteen ohi. Virginiassa väkijoukko huusi lausetta Bidenille, kun tämä vieraili demokraattien kuvernööriehdokkaan vaalitilaisuudessa.

Viime perjantaina Southwest-lentoyhtiön lennolla Houstonista Albuquerqueen lentäjä päätti kuulutuksensa tokaisuun ”Let’s Go Brandon”.

Lausahdus sai osan matkustajista haukkomaan happea kovaan ääneen. CNN:n mukaan lennolla ollut uutistoimisto AP:n toimittaja todisti tapahtunutta. Southwest tuomitsi myöhemmin tiedotteessaan lentäjän toiminnan.

Yhdysvaltain presidenttejä pilkataan

Yhdysvaltain presidentit ovat olleet ilkeilyn kohteena vuosisatojen ajan.

1880-luvulla Grover Cleveland kohtasi hokeman ”Ma, Ma Where’s my Pa?” eli ”Äiti, äiti, missä on isäni?”. Tuolloin huhuttiin, että Cleveland oli saanut aviottoman lapsen. Thomas Jefferson ja Andrew Jackson joutuivat pilkkarunojen kohteeksi.

Washingtonissa on edelleen graffiteja, joissa lukee ”Fuck Trump”. Barack Obamaa pilkattiin rasistisesti ja George W. Bushia heitettiin kengällä. Bill Clinton oli niin rajun arvostelun kohteena, että äänekkäimpiä kriitikoita kutsuttiin ”Clinton-hulluiksi”.

Kilpakuljettaja Brandon Brownille hänen voittokisastaan lähtenyt meemi-ilmiö ei ole tuonut onnea. Brownin tiimillä oli jo aiemmin vaikeuksia löytää sponsoreita. Vanhat kumppanit ovat lopettaneet kuljettajan markkinoinnin sen jälkeen, kun iskulause levisi ympäri Yhdysvaltoja.