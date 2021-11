Suomalaisia rauhanturvaajia on maailmalla nyt poikkeuksellisen vähän – seuraavat kohteet löytynevät Afrikasta

Vastaavaa kehitystä on muissakin maissa. Taustalla on Afganistanin operaation päättyminen, mutta myös poliittiset linjaukset rauhanturvatehtävien tärkeydestä. Uusia rauhanturvatehtäviä suunnitellaan Afrikkaan.

Suomella on maajoukkojen rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä tällä hetkellä noin 330 henkilöä. Suurin osa heistä on Libanonissa, jossa on noin 200 suomalaista rauhanturvaajaa.

Pienempiä joukkoja on muun muassa Kosovossa, Irakissa ja Malissa. Suomalaisia on mukana myös merivoimien joukoissa Välimerellä.

Kaiken kaikkiaan suomalaisten kokonaismäärä kaikissa maailman rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä on kuitenkin poikkeuksellisen pieni, kun sitä verrataan vuodesta 1956 alkaneeseen historiaan.

– Kyllä me olemme jossain määrin rauhanturvahistorian pohjalukemissa, sanoo Porin prikaatin komentaja, eversti Vesa Valtonen.

Valtosen mukaan sama kehitys näkyy myös muualla, esimerkiksi Ruotsissa. Rauhanturvajoukkojen määrä on tippunut erityisesti sen jälkeen, kun Naton johtama operaatio Afganistanissa päättyi.

Ruotsalaisia ja suomalaisia ISAF-joukkoja Afganistanissa vuonna 2011. Kuva: Mirwice Sahel / EPA

Suomalaisten joukko Afganistanissa oli kuitenkin suhteellisen pieni, viimeisinä vuosina joitakin kymmeniä henkilöitä. Se ei siis selitä rauhanturvaajien määrän kehitystä pidemmällä aikavälillä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan tarve rauhanturvatyölle on vähentynyt, jos sitä vertaa vuosikymmeniä taaksepäin. Kaikkonen sanoo, että maailmalla ei ylipäätään ole niin paljon kriisinhallintatehtävissä olevia sotilaita kuin ennen.

– Meidän täytyy miettiä myös resursseja. Ei meillä ole enää niin laajoja osallistumisen resursseja kuin joskus takavuosina on ollut, Kaikkonen sanoo.

Tulevat kohteet todennäköisesti Afrikassa

Rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiot voivat olla monen eri yhteisön vetämiä. Perinteisesti rauhanturvaoperaatiot on koettu YK-vetoisiksi, mutta nykyään vetovastuussa voivat olla esimerkiksi Nato tai Euroopan Unioni.

Käytännön työjärjestys on kuitenkin se, että kansallisia päätöksiä operaatioihin osallistumisesta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun Suomelle on esitetty pyyntö mukaan lähtemisestä.

– Kyllä meillä erilaisia kutsuja on pöydällä, mutta useimpiin niistä emme voi lähteä, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Kaikkosen mukaan Suomen tulevia linjauksia on pohdittu parlamentaarisessa kriisinhallinnan komiteassa. Mitään päätöksiä uusista kohteista ei vielä ole tehty, mutta komitean katseet suuntautuvat yksimielisesti Afrikan suuntaan, muun muassa Maliin.

– Afrikan vakaus on Euroopankin etu. Jos Afrikka käy kovin levottomaksi, riskinä on, että sieltä tulee isoja siirtolaisvirtoja kohti Eurooppaa. Sitä me kestämme aika huonosti, Kaikkonen sanoo.

Koulutus jatkuu Porin prikaatissa

Vaikka suomalaisten määrä maailman rauhanturvaoperaatioissa on tällä hetkellä poikkeuksellisen pieni, jatkuu alan koulutus kuitenkin tiiviinä koko ajan.

Porin prikaatissa rauhanturva- ja kriisinhallintakoulutuksen saa tänä vuonna noin 600 henkilöä. Muun muassa vaihtomiehistöä koulutetaan koko ajan olemassa oleviin operaatioihin. Myös erityiskursseja järjestetään aika ajoin.

Porin prikaatin komentaja, eversti Vesa Valtonen sanoo, että koulutuksen sisältöön pystytään hyvin reagoimaan, jos tarve niin vaatii. Hän kuitenkin toivoo, että poliittisista päätöksistä tulisi aina hyvissä ajoin tietoa.

– Uuden operaation perustaminen poliittisen päätöksen jälkeen kestää kaksi kuukautta, Valtonen sanoo.

