60-luvun idoli Kai Lind selvisi maaseudun lavoilla valesaksaksi lauletuilla tangoilla – Vapaa-ajan lempikohteet: Amsterdam ja Japani

Laulaja Kai Lind aloitti 1950-luvulla eikä lopeta vielä pitkään aikaan. Aikansa idolit -kiertue, jolla Lind yhdessä Pirkko Mannolan, Lasse Liemolan ja Dannyn kanssa tulkitsee uriensa alkuvuosien suosikkisäveliä, jatkuu maaliskuuhun 2022 saakka.

Puoli seiskan vieraana 83-vuotias Kai Lind muisteli 60-luvun jakoa rokkaaviin kaupunkeihin ja tangoa tahkoavaan maaseutuun.

– Bändit piirsivät punaisen ympyrän Pohjanmaalle. Tänne ei kannata mennä. Takahuoneeseen tultiin vakuuttamaan jo ennen keikkaa, että "tulee turpahan, jos ei tule tangoa".

Tangoinnostusta pystyttiin kuitenkin tukemaan poikkeuksellisillakin keinoilla. Saksofonisti Seppo Rannikon kanssa Lind keksi eräällä keikalla, kun tangot olivat loppu, että lauletaan instrumentaaleihin sanat saksaksi. Yleisö oli jo käynyt ärisemään, että "on niihin sanatkin".

– Minä lauloin, mitä päähän pälkähti. Kansa tanssi ja tykkäsi, että tää on hienoa. Sitten tanssahteli lavan eteen pariskunta naurussa suin ja hihkaisi: "Bitte, mehr auf Deutsch!" (Lisää saksaksi, olkaa hyvät!) Silloin ajattelin, että on syytä lopettaa, koska salongissa saattaa tosiaan olla saksan taitoisia.

Kaukokaipuun voi tyydyttää elokuvissa

Kai Lind avioitui tv-kuuluttaja Arja Tuomarilan kanssa vuonna 1964. Lentoemäntänäkin työskennelleen vaimonsa kanssa Lind matkusteli paljon, vaikkei varsinaista kaukokaipuuta kokenutkaan.

Taustahaastattelussa elokuvaintoilijaksi tunnustautunut Lind siteerasi Cliff Richardin Summer Holiday -kappaletta: "We've seen it in the movies, now let's see if it's true" (Tämä on nähty leffassa, nyt katsotaan, onko se totta).

Parhaimmat matkakohteet liittyvät pitkään avioliittoon, josta juorulehdet aikanaan ennakoivat korkeintaan vuoden mittaista.

Liitto päättyi kuitenkin vasta Arja Tuomarilan kuolemaan kesällä 2020.

– Amsterdam on lempikaupunkini. Kävimmehän siellä häämatkalla. Japanista pidin myös paljon, vaikka se tavalliselle ihmiselle onkin pitkän matkan päässä ja sangen kallis maa.

