Varkauden räjähtäneessä asunnossa kuvannut on voinut syyllistyä rikokseen – poliisilla ei ole oikeutta tutkia asiaa omin päin

Poliisin mukaan Varkaudessa myöhään sunnuntaina tapahtuneen kerrostaloasunnon räjähdyksen todennäköinen syy on höyrystynyt bensiini.

Varkaudessa räjähtäneessä asunnossa on kuvattu ja video on julkistettu, vahvistaa poliisi Ylelle.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Vesa Koponen vahvistaa Ylelle, että Varkauden räjähdysasunnossa on kuvattu ja videota on levitetty. MTV Uutiset (siirryt toiseen palveluun) kertoi eilen tiistaina, että video on levinnyt ainakin Snapchatissa.

Koposen mukaan toisen asunto on lähtökohtaisesti kotirauhan piiriin kuuluvaa aluetta, eikä siellä saa kuvata ilman asunnon omistajan lupaa.

– Jos kuvaa niin voi syyllistyä salakatseluun. Jos video julkaistaan, niin samalla voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen, Koponen sanoo.

Koposen mukaan kyse on asianomistajarikoksista.

– Jos asianomistajalla ei ole asiassa vaatimuksia tai peruuttaa vaatimuksensa niin poliisilla ei ole oikeutta tutkia asiaa.

Poliisi on saanut valmiiksi omat tutkimuksensa asunnossa. Taloyhtiö arvioi Koposen mukaan parhaillaan rakennukselle aiheutuneita vahinkoja.

Varkaudessa myöhään sunnuntaina tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ja neljä ihmistä loukkaantui lievästi. Poliisin mukaan räjähdys aiheutui todennäköisesti höyrystyneestä bensiinistä.

