Pimeetä draamaa -näytelmä johdattaa katsojan kokemaan näkövammaisen elämää - "On tärkeää oppia ymmärtämään millaista toisen elämä on", sanoo pääosan esittäjä

Pimeässä Villa Ranan salissa tapahtuvan näytelmän tuottavat yhteistyössä Teatterikone ja Keski-Suomen Näkövammaiset ry.

Pimeetä draamaa on luontevaa jatkoa Näkövammaisyhdistyksen Pimé Cafélle, jossa asiakkaat saivat kokea kahvinjuontia pimeässä.

– Erittäin mielenkiintoinen tuotanto, ja ehkä vähän hankalakin. Toisaalta kaikki tuotannot ovat vähän hankalia, sanoo Teatterikoneen tuottaja Laura Eteläaho.

Näytelmässä yleisö on ikään kuin ravintolassa ja pääsee myös näyttelemään. Samalla katsoja saa mahdollisuuden eläytyä näkövammaisen elämään.

– Jännittäähän se vähän, kun yleisöä ei ole voinut ohjata ja harjoittaa. Nyt kenraalissa todetaan, pitääkö vaikka tarjoilu pistää vielä uusiksi, sanoo ohjaaja Annu Sankilampi.

Näkövammainen Laura Asunta esittää näytelmässä synttärisankari Johannaa. Asunta on menettänyt näkökykynsä lähes täysin hoitovirheen seurauksena.

– Itselleni on ollut mahtavaa päästä tämän näytelmän myötä astumaan täysin sokean saappaisiin. On todella tärkeää oppia ymmärtämään, millaista toisen elämä on.

Varsinaista näyttelijäkokemusta Asunnalla ei ole.

– Jos ei yliopistonopettajan työtä lasketa näyttelemiseksi, hän nauraa.

Sankilampi tunnustaa, että Pimeetä draamaa ohjaaminen vaati perinteistä poikkeavia tapoja.

– Ohjaan näytelmää, jota katsojat kuuntelevat. Nyt ei ohjata miten näyttelijät ovat lavalla, vaan miltä se kuulostaa.

Pimeetä draamaa -ensi-ilta on Villa Ranassa Seminaarinmäellä lauantaina 6. marraskuuta. Näytelmä esitetään kymmenen kertaa.