Yhdysvaltain keskuspankki leikkaa joukkovelkakirjojen osto-ohjelmaansa

Yhdysvaltain keskuspankki leikkaa osto-ohjelmaansa 15 miljardilla dollarilla kuukaudessa. Keskuspankki piti tiedotustilaisuuden illalla Suomen aikaa.

Yhdysvaltain keskuspankin johtajan Jerome Powell on tyytyväinen Yhdysvaltain talouden kasvuun pandemiasta huolimatta. Kuva: /All Over Press