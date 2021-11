Hovioikeus antaa tuomion Kuopion kouluhyökkäyksestä – syytetyn mielentila ja uhrien pakomahdollisuudet keskeisiä kysymyksiä

Itä-Suomen hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa kahden vuoden takaisesta Kuopion kouluhyökkäyksestä.

Yksi ihminen kuoli ja kymmenkunta haavoittui tai loukkaantui, kun tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies hyökkäsi luokkahuoneeseen Savon ammattiopistossa lokakuun ensimmäisenä päivänä 2019. Mies oli opiston opiskelija ja uhrit hänen luokkatovereitaan. Osalle heistä jäi miekaniskuista elinikäisiä vammoja.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi miehen viime vuonna elinkautiseen vankeuteen muun muassa murhasta ja 20:stä murhan yrityksestä. Sen lisäksi käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan uhreilleen sekä Savon koulutuskuntayhtymälle satojentuhansien eurojen korvaukset.

Hyökkääjä vaatii murhan yritystä koskevien syytteiden hylkäämistä

Tuomittu valitti käräjätuomiosta hovioikeuteen. Valituksessaan hän ei vaadi murhasyytteen hylkäämistä mutta katsoo, ettei tekoa tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla.

Lisäksi mies vaatii, että suurin osa murhan yritystä koskevista syytteistä hylätään kokonaan ja kolme niistä luetaan hänen syykseen törkeänä pahoinpitelynä.

– On sinänsä mahdollista ajatella, että kaikkien luokassa olleiden henkilöiden surmaaminen olisi tavoite – nimenomaan ajatuksen tasolla. Mutta objektiivisesti arvioiden on käsittääkseni riidaton tosiseikka, että ottaen huomioon tilan (luokkahuoneen) laatu ja henkilöiden määrä, on selvää, että osa heistä pääsee pakenemaan vahingoittumattomana, syytetyn asianajaja Matti Niiranen sanoi hovioikeudessa.

Syyttäjä: Halusi tappaa mahdollisimman monta ja saada huomiota

Syyttäjä ja asianomistajat ovat miehen puolustuksen kanssa jyrkästi eri mieltä tarjolla olleista pakomahdollisuuksista. Hovioikeudessa esitettiin kirjallisina todisteina valokuvia, jotka heidän mukaansa osoittavat, kuinka ahdas luokkahuone oli ja miten vaikea sieltä oli paeta.

Opiskelijat kertoivat oikeudelle paniikista ahtaassa luokkahuoneessa.

– Luokassa oli vain yksi käytävä keskellä, mitä kuljettiin. Pöydät olivat riveittäin ja seinää vasten. Kun surmaaja oli keskikäytävällä, siitä ei voinut kulkea. Joten ihmiset nousivat pöydille ja yrittivät paeta pöytiä pitkin, yksi heistä kertoi.

Useampi todistaja kertoi, että ei ensin ymmärtänyt, mitä on tapahtumassa. Suuri osa asianosaisista halusi tulla kuulluksi ilman, että tekijä on samassa salissa paikalla. Moni kertoi oikeussalissa painajaisista.

Syyttäjän mukaan on selvää, että miehen tavoitteena oli tappaa niin monta ihmistä kuin pystyi.

– Mitään muuta syytä (syytetyn) teolle ei ollut kuin selkeä pyrkimys tappaa mahdollisimman monta ja saada sitä kautta huomiota, syyttäjä Ulla Oinonen sanoi.

THL ja käräjäoikeus pitivät miestä syyntakeisena

Keskeistä miehen valituksessa on, että hän katsoo olleensa teot tehdessään alentuneesti syyntakeinen ja että hänet tulisi sen vuoksi tuomita elinkautisen vankeuden sijasta määräaikaiseen vankeuteen.

Elinkautinen vankeusrangaistus ja vuosissa mitattava rangaistus eroavat siinä, että elinkautisesta voi päästä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan vasta 12 vuoden jälkeen. Määräajaksi tuomittu ensikertalainen sen sijaan voi päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistuksesta puolet.

Miehelle tehtiin mielentilatutkimus jo esitutkinnan aikana. Lausunnossaan siitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta katsoi, että mies oli tekojen aikaan ollut syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa. Käräjäoikeus oli samaa mieltä.

Koska kyse on terveystiedoista, mielentilaa koskeva osuus käsiteltiin hovioikeudessa suljetuin ovin.

"Olihan se todella väärin tehty"

Hovioikeudessa kuultiin myös syytettyä. Mies vastaili kysymyksiin kuten käräjäoikeudessakin, rauhallisesti ja ilman silminnähtäviä tunnereaktioita.

Väkivaltateoistaan hän oli lyhytsanainen. Esimerkiksi kun hyökkäyksessä surmansa saaneen 23-vuotiaan ukrainalaisnaisen aviomiehen asianajaja Markku Savolainen kysyi mieheltä, missä vaiheessa mies aiheutti tietyt uhrin vammoista, hänen vastauksensa jokaiseen kysymykseen oli "en muista".

Kuten käräjäkäsittelyssä, myös hovioikeudessa mies kertoi, että olisi tappanut kaikki opiskelijat luokkahuoneessa, jos se olisi ollut mahdollista. Mieheltä myös kysyttiin, miltä teko tuntuu hänestä nyt.

– Olihan se todella väärin tehty, ei siitä voi muuta sanoa. Mutta se nyt meni sillä lailla, hän sanoi.

Miehen vastaus oli samankaltainen kuin käräjäkäsittelyssä viime vuoden syksyllä. Alun perin esitutkinnassa mies ei ilmaissut poliisille katumusta teostaan. Käräjäoikeudessa hän kuitenkin sanoi, että tilanne oli muuttunut, eikä hän tekisi enää samoin jos voisi valita.

Syytetty Joel Marin on aiemmin kertonut tunteneensa vihaa toisia ihmisiä ja maailmaa kohtaan. Hänen mukaansa teon perimmäisenä tarkoituksena oli kuolla poliisin luoteihin.

Kuopion koulusurman oikeudenkäynti oli poikkeuksellinen. Aiemmissa Suomessa 2000-luvulla tapahtuneissa kouluhyökkäyksissä tekijät ovat surmanneet itsensä eivätkä ole siten vastanneet teoistaan oikeudessa.

Lue lisää:

Kuopion koulusurman käsittely hovioikeudessa alkaa torstaina – tekijän syyntakeisuus keskeinen kysymys

Kuopion kouluhyökkääjä tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen – tuomio murhasta ja 20 murhan yrityksestä syyntakeisena

Analyysi: Suomessa koulusurmaajaa ei syytetä terrorismista, vaikka hän käytännössä tunnustaa – tutkijan mukaan kotimaisia iskuja vähätellään