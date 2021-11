Maailman ensimmäinen tutkimus HPV-rokotteen tehosta ei jätä mitään arveluiden varaan. Vaikutus on kiistaton: parhaimmillaan rokotus vähentää kohdunkaulan syövän riskiä 87 prosenttia.

HPV eli papilloomavirus on herkkä tarttumaan. Se tarttuu ihon ja limakalvojen kautta, yleisimmin yhdynnässä.

HPV-rokotus (siirryt toiseen palveluun) on aiemmin annettu vain tytöille ennen kaikkea kohdunkaulan syövän torjumiseksi. Rokotuksilla voidaan kuitenkin vähentää useita muitakin syöpiä, kuten peniksen, peräaukon ja nielurisojen syöpää. Siksi rokotusohjelmaan on otettu mukaan myös pojat.

Mitä nuorempi saa rokotuksen, sitä parempi

Britanniassa tyttöjä alettiin rokottaa vuonna 2008. Lancet-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa tutkimuksessa seurattiin näitä Cervarix-rokotteen saaneita tyttöjä.

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä nuorempana tyttö oli rokotettu, sen voimakkaampi rokotuksen vaikutus oli. Niillä, jotka oli rokotettu 12–13-vuotiaana, kohdunkaulan syövän riski pieneni 87 prosenttia.

Jos tyttö oli rokotettu 14–16-vuotiaana, riski pieneni 62 prosenttia verrattuna rokottamattomiin. 14–16-vuotiaana rokotetuilla riski putosi 34 prosenttia.

99 prosenttia kohdunkaulan syövistä on papilloomaviruksen aiheuttamia. Sen vuoksi viruksen pysäyttäminen rokotuksilla voi pyyhkäistä lähes koko syövän pois maan päältä.

Tutkijoiden mukaan myös kohdunkaulan syöpien seulontaa eli papakokeita voidaan tulevaisuudessa vähentää rokotuksen ansiosta.

Lisääkö tutkimustulos "seksirokotuksen" ottamista?

HPV-rokotuksen oli viime vuonna ottanut noin 70 prosenttia suomalaistytöistä. Osassa maata rokotuskattavuus oli tätä korkeampi, osassa matalampi.

HPV-rokotus on herkkä aihe, koska se kytkeytyy seksuaalisuuteen. Siksi kaikki eivät kannusta lapsiaan ottamaan rokotetta.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kertoi Ylelle aiemmin, että osa vanhemmista mieltää rokotteen seksirokotteeksi ja ajattelee, ettei heidän lapsellaan ole viidesluokkalaisena vielä seksisuhteita. Osa vanhemmista saattaa myös olettaa, ettei heidän lapsellaan ole koko elämänsä aikana kuin yksi seksikumppani.

– Tämä on vähän herkkä aihe. Todellisuus kuitenkin on, että tartunnan voi saada siltä yhdeltäkin kumppanilta. Siksi tämä on tärkeä rokote kaikille. Rokote on suositeltava jokaiselle mahdollisesta tulevasta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta huolimatta, Kontio totesi.

Tuoreen tutkimuksen tekijät toivovat, että tulokset vakuuttavat myös ne, jotka ovat epäilleet HPV-rokotusta.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 5.11. klo 23:een saakka.

