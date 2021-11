Polkupyöräilijä kuoli Kuutostiellä Lappeenrannassa

Onnettomuus tapahtui Kuutostiellä Lappeenrannassa. Tämä arkistokuva on muutaman kilometrin päässä onnettomuuspaikalta.

Onnettomuus tapahtui Kuutostiellä Lappeenrannassa. Tämä arkistokuva on muutaman kilometrin päässä onnettomuuspaikalta. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Pyöräilijä ajoi valtatiellä, jossa polkupyöräily on kielletty.

Lappeenrannassa valtatie kuudella tapahtui torstaiyönä liikenneonnettomuus, jossa kuoli polkupyöräilijä.

Onnettomuus sattui, kun henkilöauto törmäsi ajoradalla liikkuneeseen pyöräilijään. Pyörällä ajanut keski-ikäinen mies kuoli välittömästi törmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Tapahtumapaikka on Lappeenrannan Viipurinportin lähistöllä noin 5 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta.

Tie on nelikaistainen ja siinä on nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa. Tiellä ei pitäisi olla polkupyöräilijöitä, sillä kyseisellä valtatiellä polkupyörällä ajo on kielletty.

Henkilöauton kuljettaja kertoi, ettei hän ollut havainnut pyöräilijää riittävän ajoissa, ja ehti jarruttaa vain juuri ennen törmäystä.

Ennen onnettomuutta poliisi oli saanut ilmoituksen ajoradalla epävarmasti ajaneesta pyöräilijästä. Poliisi oli matkalla tehtävälle, kun sai ilmoituksen onnettomuudesta.

Kuutostie on valaistu, mutta tapahtuma-aikaan tieosuudella olosuhteet olivat sateesta johtuen melko hämärät. Poliisi ei epäile henkilöauton kuljettajaa ylinopeudesta tai päihteiden käytöstä.

Polkupyöräilijä ei käyttänyt kypärää. Poliisin tietojen mukaan polkupyörässä ei myöskään ollut valoja.

Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Koska asiaan liittyy myös kuolemansyyntutkinta, poliisi ei tiedota tarkemmin asianosaisista.