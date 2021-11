Pahimmat pelot eivät toteutuneet: Valtion kassaan kilahti veroja koronavuonna lähes entiseen tahtiin – osakesijoittajat ja yrittäjät pärjäsivät

Koronavuoden alku tyhjensi vessapaperihyllyt kaupoista. No, kertyihän niistäkin ostoksista verottajalle arvonlisäveroa.

Koronavuoden alku tyhjensi vessapaperihyllyt kaupoista. No, kertyihän niistäkin ostoksista verottajalle arvonlisäveroa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Koronakriisi heijastui laajasti yhteiskuntaan viime vuonna, mutta vaikutti lopulta yllättävän vähän verokertymään. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön viime vuonna 69 miljardia euroa, mikä on miljardi euroa vuotta 2019 vähemmän.

Vuoden 2020 verokertymä jäi kuten ennakkoon epäiltiinkin edellisvuotta pienemmäksi.

Nyt kun viimeisetkin verotukseen vaikuttavat tulot, vähennykset ja kulut on laskettu varmistui, että Verohallinto keräsi veroja yhteiskunnan käyttöön viime vuonna 69,2 miljardia euroa, mikä on runsaan miljardin vähemmän kuin vuonna 2019.

Syynä verokertymän laskuun on koronakriisi.

– Kun koronasulku alkoi, niin kyllä ennakkoarvailuni oli, että tästä saattaa tulla aika synkkäkin vuosi työllisyyden, yritysten tulosten ja sitä kautta verokertymän kannalta, mutta onneksi pahimmat pelot eivät toteutuneet. Kyllä tuo lasku aika maltilliseksi jäi, sanoo Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.

Valtiolle kerätyistä veroista menevät arvonlisävero, valmistevero ja muut verot, kunnat saavat tuloveron, yhteisöveroa jakaantuu molemmille. Käyttökohteisiin kerättyjä veroja kulkeutuu molemmilta.

Luvuista puuttuvat Tullin ja Traficomin keräämät maksut sekä veroluonteiset työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut.

Yrityksiltä kerättyjen verojen määrä väheni

Yhteisöjen tuloverokertymä näytti vielä kevään ennakkotiedoissa synkältä ja ennusti jopa yli miljardin euron pudotusta edellisvuoteen. Lopputulema ei ollut ihan niin synkkä, sillä yritysten ja yhteisöjen verotus valmistuu joustavasti.

– Yritykset reagoivat nopeasti koronatilanteeseen ja hakivat silloin muutoksia ennakkoveroihin eli ennakoivat heikompaa tulosta mikä johti sitten myöhemmin jäännösveroihin. Kun katsoo verovuoden 2020 maksuunpanoa, niin yhteisöveroa on kertynyt 5,4 miljardia. Se on 400 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna ja kyllähän tuo lasku yritysten tuloksista tuli, Heikura täsmentää.

Ravintoloille asetettiin tiukkoja aukiolo- ja asiakaspaikkarajoituksia. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Myös arvonlisäveroja kerättiin vähemmän

Arvonlisäveroa kertyi vuonna 2020 yhteensä 18,1 miljardia, mikä on 0,8 miljardia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Yhteiskunta meni kiinni ja silloin kulutuksen osuus rupesi vähenemään ja sieltä kulutuksestahan se arvonlisävero kertyy, Heikura muistuttaa.

Toisaalta kesällä jo moni innostui kohentamaan nurkkiaan ja rakentamaan terasseja, joten kulutuksen painopiste baariterassilta uudelle kotiterassille alkoi.

Kertymän pienenemistä selittävät myös yritysten arvonlisäverollisen liikevaihdon aleneminen sekä hallituksen koronatukitoimien mukaisesti yrityksille myönnetyt huojennetut maksujärjestelyt.

Jopa miljoona suomalaista sujahti keväällä 2020 hetkessä etätöihin. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Tuloveroa kerättiin edellisvuotta enemmän

Koronavuodesta ja valtavista lomautuksista huolimatta henkilöasiakkailta kerätty tuloveron määrä kasvoi.

Tuloveroa kertyi 32,3 miljardia, mikä on 700 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.

– Eläkeläisiä on yhä enemmän ja eläkkeistä maksetaan veroa, mutta myös työttömyysetuuksista. Lisäksi työttömyys tai lomautukset näyttävät osuneen enemmän pienempituloiseen joukkoon, joiden vaikutus veroihin on myös ollut pienempi, Heikura pohtii.

Valtaosa tuloverosta kertyi palkoista, mutta pottia paisuttavat myös asuntokaupoista, yrityksensä myynneistä ja osakekaupoista maksetut pääomaverot.

Heikuran mukaan pääomaveroissa näkyy muun muassa se, että moni on innostunut koronavuonna osakesijoittamisesta. Pörssikurssien toipuessa kevään jälkeen moni myös onnistui tekemään potillaan voittoa ja joutui tietysti maksamaan voitostaan myös veroa.

– Pääomatulot ovat nostaneet kertymää. Henkilöiden pääomatuloista kertyi verotuloja 3,1 miljardia, mikä on noin prosentin edellisvuotta enemmän.

Osinkoja maksettiin vähemmän

Vuoden 2020 lähdeverokertymä oli 408 miljoonaa, mikä on runsaat 180 miljoonaa eli yli 30 prosenttia vähemmän kuin 2019. Eniten lähdeverokertymää pienensivät koronatilanteesta johtuneet osingonmaksuista pidättäytymiset ja lykkääntymiset.

Tämä on korjaantumassa tänä vuonna, kun jaossa on jopa ennätysosinkoja.

Kiinteistöveroa kertyi puolestaan viime vuonna edellisvuotta hieman enemmän eli yhteensä 1,9 miljardia euroa. Taustalla on se, että jotkut kunnat ovat korottaneet kiinteistöverojaan, mutta myös tarkkuutta.

– Nousua selittää osin sekin, että kunnat ovat kiinnittäneet kiinteistöjensä verotukseen enemmän huomiota ja täsmentäneet tietoja kiinteistöjen määristä, Heikura sanoo.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikuran mukaan tuloverojen nousua selittää pääomaverojen hienoinen kasvu ja tuloveron maksajien rakenne. Pahimmat lomautukset iskivät enimmäkseen pienituloisiin ryhmiin. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Tänä vuonna verottajan kassa on kilissyt kovaa tahtia

Käänne maailmantaloudessa ja Suomessa on ollut nopea ja talouskasvuluvut ovat olleet tänä vuonna korkeammalla tasolla kuin vuosiin. Työllisyyskin on kohentunut nopeasti. Se on näkynyt verokertymässä.

– Kyllä parempaan suuntaan ollaan menossa. Tuloverokertymä on noussut jopa 5 prosenttia. Myös yhteisö- ja arvonlisäverokertymä on nousussa, että siihen suuntaan ollaan menossa, Heikura iloitsee.

