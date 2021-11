Suojelupoliisilla on vahva epäily, että sitä on vakoiltu, kun se on palkannut uusia työntekijöitä

Epäilyn mukaan joihinkin Supon työpaikkoihin on haettu vain siksi, että hakija pääsisi urkkimaan tehtäviin valittujen henkilöiden nimiä ja muita tietoja. Tiedustelussa on käytetty hyväksi julkisen virantäytön asianosaisjulkisuutta.

Suojelupoliisi (Supo) on saattanut joutua itse vakoilun kohteeksi.

Ylen tiedon mukaan joihinkin suojelupoliisin työpaikkoihin on voitu hakea tarkoituksellisesti tiedustelumielessä. Hakijan tavoitteena on ollut selvittää tehtäviin valittujen työntekijöiden nimiä ja muita tietoja.

Tiedustelussa on käytetty hyväksi sitä, että kaikkien suojelupoliisin virkojen täyttö etenee julkisen haun kautta.

Kun joku itse osallistuu hakuun, hänellä on mahdollista saada tietoa työpaikan saaneesta asianosaisjulkisuuden perusteella.

Ulkopuolisilta valitun nimi on mahdollista salata, jos kyseessä on erityistä suojaamista vaativa tehtävä. Sen sijaan virkaa hakeneilla on muita laajempi oikeus saada tietää valitun nimi sekä nimitysmuistiosta esimerkiksi koulutus ja aiempia työpaikkoja.

Suojelupoliisilla on Ylen tiedon mukaan vahvoja epäilyjä, että vuosien saatossa on ollut tilanteita, joissa on saattanut olla kysymys rekrytointitiedustelusta. Työnhakuun kohdistunut tiedustelu auttaisi esimerkiksi vierasta valtiota luomaan tietorekisteriä Supon työntekijöistä.

Tiedustelun mittakaavaa yksi Ylen lähde kuvaa ilmaisulla: "en puhuisi laajasta".

Yle ei ole saanut vahvistusta, epäileekö Supo työntekijöidensä rekrytoinnin tiedustelusta vierasta valtiota vai jotakin ryhmittymää. Mahdollista kuitenkin on, että kyse olisi valtiollisen toimijan tiedustelusta.

Esikuntapäällikkö Jyri Rantalan mielestä suojelupoliisi on työntekijöiden palkkauksen suojaamisessa tällä hetkellä huonommassa asemassa kuin Puoustusvoimien sotilastiedustelu ja ulkomaiset tiedustelupalvelut. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Sisäministeriö valmistelee Supolle oikeutta salaiseen työntekijähakuun

Suojelupoliisi ei kommentoi Ylen tietoa.

– Meidän kannaltamme oikeastaan ei ole olennaista se, mitä menneinä vuosina on tai ei ole tapahtunut, sanoo suojelupoliisin esikuntapäällikkö Jyri Rantala.

– Elämme nyt uutta aikaa. Suojelupoliisi on tiedustelupalvelu ja meillä on erityinen tarve suojata tiettyjä tehtäviämme, kuten esimerkiksi ulkomaantiedustelun salaisia tehtäviä.

Uudella ajalla Rantala viittaa Supon uusiin tehtäviin.

Tehtävät laajenivat, kun siviilitiedustelulaki säädettiin pari vuotta sitten. Suojelupoliisista tuli silloin aiempaa selkeämmin tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. Se sai muun muassa oikeuden ulkomaantiedusteluun.

Sisäministeriö selvittääkin nyt mahdollisuutta tukkia Supon työnhakuun kohdistunut tiedustelumahdollisuus.

Ministeriö valmistelee lakiehdotusta, joka sallisi ei-julkisen työnhaun suojelupoliisille niissä tehtävissä, joissa on perusteltu tarve salatulle rekrytoinnille.

Muilla turvallisuusviranomaisilla tällainen mahdollisuus jo on. Esimerkiksi Puolustusvoimat voi palkata sotilastiedusteluun työntekijöitä salaisen haun avulla. Näin voi tehdä myös poliisi ja Rajavartiolaitos.

Sisäministeriön kansallisen turvallisuusyksikön johtaja Petri Knape kertoo, että ei-julkinen rekrytointi olisi käytössä vain välttämättömissä tilanteissa.

Knapen mukaan mahdollisuus salaiseen rekrytointiin olisi tärkeä Supolle juuri silloin, kun henkilöitä palkataan ulkomaan tiedustelutehtäviin. Salaista palkkausta voitaisiin käyttää myös tietolähdetoiminnassa.

– Virkamiehen henkilöllisyyden julkisuus estäisi käytännössä noiden virkatoimien tehokkaan toimittamisen, Petri Knape arvioi.

Suojelupoliisi on palkannut viime vuosina merkittävästi lisää uusia työntekijöitä, kun se sai tietoliikennetiedustelun lisäksi muitakin uusia tiedusteluvaltuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suojelupoliisin päärakennus Helsingin Ratakadulla. Kuva: Silja Viitala / Yle

Supo: Mahdollisuus urkkia rekrytointeja on ylimääräinen riski

Ylen tiedon mukaan suojelupoliisi ei ole tutkinut laajemmin epäilyjä työnhakuun liittyvästä tiedustelusta. Supo ei kommentoi tilannetta.

– Meidän kannaltamme ei edes tarvita niin sanottua savuavaa asetta. Meille riittää se, että mahdollisuus tällaisiin järjestelmän väärinkäytöksiin on. Se on jo riittävä syy valmistella näitä lakiuudistuksia, esikuntapäällikkö Jyri Rantala perustelee.

Supo on Rantalan mukaan todennäköisesti ainoa tiedustelupalvelu Euroopassa, joka tällä hetkellä joutuu palkkaamaan työntekijänsä avoimessa haussa.

Jyri Rantala selvittää, että ulkomailla tapahtuvaan henkilötiedusteluun liittyy riskejä ja suoranaista hengenvaaraa työntekijöille.

Suojelupoliisissa ei siis olla ensisijaisesti huolissaan aiemmista rekrytoinneista vaan pikemminkin tulevaisuudesta. Supon on huolehdittava siitä, että vieraat valtiot eivät saa tietää suojelupoliisin työntekijöistä – agenteista, jotka työskentelevät ulkomailla.

– Ja tietysti äärimmäisessä tapauksessa ulkomaantiedusteluun liittyy ulkopoliittisia riskejä. On oikeastaan aika järjen vastaista, että joutuisimme liputtamaan nämä kaikkein salaisimmissa tehtävissä toimivat henkilömme avoimesti julkisuuteen tai vaikkapa vastustajillemme, esikuntapäällikkö Jyri Rantala perustelee.

Hän kuvaa tilannetta ylimääräiseksi toiminnalliseksi riskiksi.

Suojelupoliisin työntekijämäärä on lisääntynyt vauhdikkaasti. Tälle vuodelle suojelupoliisille osoitettiin valtion budjettiesityksessä 500 henkilötyövuotta. Kaksi vuotta aiemmin henkilötyövuosien määrä oli 425. Vuonna 2015 budjetoidut henkilötyövuodet olivat noin 250.

Selvittelyssä on myös poliisin tarve laajentaa salaista rekrytointia

Sisäministeriö selvittää suojelupoliisia koskevan lakimuutoksen valmistelun yhteydessä myös sitä, onko tarvetta laajentaa entisestään poliisin oikeutta ei-julkiseen palkkaukseen.

Poliisin näkökulmasta salaisen rekrytoinnin tarve voisi koskea muun muassa tietolähdetoimintaa, valeostoja, muuta peitetoimintaa ja todistajansuojelua.

Laki poliisin hallinnosta sallii jo nyt vanhemman konstaapelin, vanhemman rikoskonstaapelin ja nuoremman konstaapelin virkojen täyttämisen tarvittaessa ilman viran haettavaksi julistamista.

Suojelupoliisia koskevan lakiesityksen luonnos ei ole ollut vielä lausuntokierroksella.

Jos hallitus päätyy esittämään suojelupoliisille mahdollisuutta joidenkin työntekijöiden salaiseen värväykseen, eduskunta ratkaissee ensi kevään aikana, muutetaanko lakia.

