Suomen merimuseolle merkittävä lahjoitus – arvokkaat brittiluutnantin taideteokset kertovat suomalaisen linnoituskaupungin moukaroinnista

Luovutus on kulttuurihistoriansa vuoksi arvokas kokonaisuus.

Arvokkaimpia esineitä ovat brittiluutnantti Henry B. Kingin tekemät kuusi taideteosta vuodelta 1856. Litografiamenetelmällä tehdyissä teoksissa kuvataan brittilaivastoa Suomenlahdella 1850-luvun puoliväliin sijoittuvan Krimin sodan aikana.

Ruotsinsalmen linnoituskaupunki sijaitsi nykyisen Kotkan alueella 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. Sen tehtävä oli suojella Pietaria.

Meritaistelun asetelmat Kotkan edustalla vuonna 1790. Kuva: Hylyt.net

Litografioissa kuvataan esimerkiksi linnoituskaupungin tuhoamista. Henry B. King työskenteli brittialus HMS Magiciennellä, joka osallistui tuhotöihin.

Merimuseo saa kokoelmiinsa myös Ruotsinsalmen toisen meritaistelun alkuperäisen kartan.

Kehystetyssä kartassa on merkitty Ruotsin ja Venäjän laivastojen alusten ryhmittäytyminen Ruotsinsalmen toisen meritaistelun aikana vuonna 1790. Kuva: Suomen merimuseo / Taru Laakkonen

Ruotsalaiskartta on säilynyt alkuperäisenä ja on siksi harvinainen. Siihen on merkitty Ruotsin ja Venäjän laivastojen alusten ryhmittäytyminen taistelun aikana. Taistelu käytiin vuonna 1790.

Merimuseo luonnollinen tallennuspaikka

Lahjoituksen on tehnyt Kotkan suomalaisten yksityiskoulujen kannatusyhdistys. Se toimii nykyisin kulttuurirahastona, mutta sillä on pitkä historia.

Yhdistys perustettiin alun perin vuonna 1895 vauhdittamaan ylemmän suomenkielisen kouluasteen perustamista Kotkaan. Yhdistys on rakentanut Kotkaan kaksi koulutaloa ja perustanut kaksi koulua, joista Kotkan Lyseo toimii edelleen.

Yhdistys on ostanut lahjoitettavat esineet niin Suomesta kuin ulkomailta usean vuosikymmenen aikana.

Suomen merimuseolle luovutetaan myös London Illustrated News -lehden sidotut vuosikerrat vuosilta 1855, 1856 ja 1857. Lahjoitukseen kuuluu myös Zacharias Topeliuksen kirja sekä kotkalaisen kuvataiteilija Erkki Sandbergin satama-aiheinen akvarellityö.

– Haluamme nyt saada nämä esineet arvoiseensa paikkaan. Toivottavasti ne pääsevät jossain vaiheessa kellarista päivänvaloon, kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Kari Alanko sanoo Kansallismuseon tiedotteessa.

Suomen merimuseo on lahjoitetuille esineille luonnollinen tallennuspaikka.

– Litografioiden ja vanhan kartan yhteys Kohtalon Ruotsinsalmi -näyttelyymme lisää lahjoituksen ajankohtaisuutta, Suomen merimuseon kokoelmista vastaava intendentti Timo-Tapani Kunttu sanoo tiedotteessa.

