Otitko vahingossa kaksi osakesäästötiliä? Saat anteeksi – jos vain toisessa on rahaa

Kahden osakesäästötilin avaamisesta on voinut saada jopa yli 10 000 euron veronkorotuksen. Jos korotus on jo määrätty vuoden 2020 osalta, siihen voi hakea vapautusta.

Yli parisataa suomalaista on avannut erehdyksessä useamman kuin yhden osakesäästötilin. Tämä on kiellettyä ja seurauksena on ollut kymmenen euron veronkorotus kutakin tiliä kohden – joka päivä.

Maksettavaksi määrätty summa on noussut pahimmillaan yli kymmeneen tuhanteen euroon.

Hallituksen tänään julkaiseman esityksen mukaan veronkorotus jätetään jatkossa määräämättä, jos varoja on vain yhdellä tilillä.

Talletuksissa 50 000 euron yläraja

Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita vapaasti niin, ettei yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta rahaa nostettaessa.

Aktiivinen piensijoittaja voi tällä tavoin tavoitella osakesalkulleen parempaa tuottoa, kun voitot ja osingot ehtivät kasvaa "korkoa korolle" ennen niiden verottamista.

Suomalaisilla on kuitenkin lupa tallettaa osakesäästötilille korkeintaan 50 000 euroa. Sijoitusten arvo voi nousta ajan myötä tuon summan yli, mutta talletuksia ei saa tehdä enempää.

Syy suurta huomiota saaneisiin veronkorotuksiin oli juuri halu estää tämän talletuskaton kiertäminen.

Lakimuutoksesta kertovan tiedotteen mukaan on selvää, että mikäli verovelvollinen ei ole siirtänyt rahaa ylimääräiselle osakesäästötilille, hän ei ole voinut saada useamman tilin avaamisesta mitään verotuksellista etua.

Esimerkiksi Suomen Osakesäästäjien (siirryt toiseen palveluun) ja Kokoomuksen piiristä (siirryt toiseen palveluun) on esitetty, että ongelma oltaisiin voitu ratkaista poistamalla 50 000 tuhannen euron talletuskatto ja samalla tilien lukumäärän valvonta.

Viime vuoden osalta muutosta pitää hakea

Hallituksen tänään esittelemän uudistuksen esitetään tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. Sitä sovellettaisiin kuitenkin jo vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Sijoittajat ovat voineet avata osakesäästötilejä vuoden 2020 alusta alkaen. Viime vuoden verotuksen osalta verokorotukseen voi hakea muutosta. Maksulta voinee välttyä, mikäli toisella tilillä ei ole ollut toimintaa.

Verohallinnosta kerrottiin Ylelle aiemmin, että niille, joille on määrätty veronkorotus, mutta joiden toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa, lähetetään kotiin kirje. Siinä on ohjeet vapautuksen hakemiseen.