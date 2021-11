Verkkoshoppailusta aiheutuneet maksuhäiriöt rajussa kasvussa – eniten verkko-ostoksia jää maksamatta nuorilta aikuisilta

Korona-aika sysäsi verkko-ostamisen entistä kovempaan nousuun. Yhä useampi siirsi ostoksiaan verkkoon, jossa useasti käytetään houkuttelevaa osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapaa.

– Osto- ja kulutuskäyttäytyminenhän on muuttunut jo pidemmän aikaa siihen suuntaan, että verkosta ostetaan enemmän tavaraa. Nyt näyttäisi siltä, että koronapandemian aikana huomattavasti kasvaneen verkko-ostamisen myötä myös maksamattomista verkkokauppa-ostoksista aiheutuneet maksuhäiriöt ovat lisääntyneet, mediavastaava Ville Kauppi Suomen Asiakastiedosta kertoo.

– Meidän tilastoistamme on nähtävissä isohko muutos ihan viimeisen vuoden aikana.

Asiakastiedon maksuhäiriötilastojen mukaan sellaisten henkilöiden määrä, joilla maksamattomat verkko-ostokset ovat johtaneet maksuhäiriöön, on tammi-lokakuussa lisääntynyt 73 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Eniten tästä syystä aiheutuneet maksuhäiriöt ovat lisääntyneet 21–30-vuotiailla. Kasvua on tullut 83 prosenttia. Tämän ikäisillä nuorilla naisilla kasvu on 79 prosenttia ja miehillä vielä enemmän eli 89 prosenttia.

Tämän vuoden syyskuun lopussa eri syistä syntyneitä maksuhäiriömerkintöjä oli 388 900 suomalaisella.

Nuoret ostavat verkosta tavaraa osamaksulla, koska rahaluottoja on vaikeampi saada

Kauppi muistuttaa, että nuorten maksuhäiriöisten kokonaismäärä on laskenut jo kymmenisen vuotta.

– Se johtuu siitä, että luotonantajat ovat kiristäneet luottopolitiikkaansa. Nuorille aikuisille ei enää niin paljon rahaluottoja myönnetä, koska riskit on tunnistettu, Kauppi sanoo.

– Tämä taas on johtanut siihen, että nuoret aikuiset ostavat laskulla verkosta tavaraa, koska se on ollut enemmän mahdollista ja on edelleen. Riskit ovat siirtyneet rahaluotoista hyödykesidonnaisiin luottoihin.

Ville Kauppi kehottaa kaikkia luotonantajia myös verkkokaupan puolella perehtymään tarkoin kuluttaja-asiakkaan maksukykyyn. Näin vältyttäisiin monilta verkkoshoppailusta aiheutuneista maksuhäiriöistä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Laskulla ja erissä ostaminen tehty helpoksi

Yksi syy verkkoshoppailusta aiheutuviin velkaongelmiin on se, että laskulla ja osamaksulla ostamisesta on verkkokaupoissa tehty helppoa. Moni voi huomata vasta laskun maksuvaiheessa, että rahat eivät riitäkään sen maksamiseen.

Kaupin mukaan tämä on osa isompaa ilmiötä eli niin sanottua monivelkaantumista.

– Kuluttaja ei usein täysin ymmärrä tai osaa laskea, kuinka monta luotollista sopimusta hänellä on jo ennestään, Kauppi toteaa.

– Siinä on luotonantajalla suuri vastuu selvittää asiakkaan taustat kunnolla ennen kuin laskulla myydään.

Kauppi kehottaa kaikkia luotonantajia perehtymään tarkoin kuluttaja-asiakkaan maksukykyyn.

– Aika suuri osa kaupoista on ulkoistanut laskulla myymisen. Kovinkaan monet, etenkään pienemmät verkkokaupat, eivät tee sitä itse.

Tällaisia maksunvälityspalveluja tarjoavia yrityksiä ovat esimerkiksi monista suosituista verkkokaupoista tutut ruotsalaiset Klarna ja Qliro.