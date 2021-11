Kuvitteellisia räjähteitä ympäri Kymenlaaksoa – näin varusmiehet harjoittelevat raivaamaan räjähteitä

Joukko Karjalan prikaatin varusmiehiä on tällä viikolla harjoitellut räjähteiden raivaamista. Tehtäviä on ollut eri puolilla Kymenlaaksoa sekä siviilikohteissa että varuskunta-alueella.

Kolmihenkisen raivaajapartion johtaja alikersantti Eemil Heikkinen on pukeutunut suojapukuun. Hän lähestyy räjähdettä aikeenaan valokuvata se.

Partio on saanut aamulla tehtävän. Haminan sataman yllä on aiemmin kierrellyt drone eli kauko-ohjattava kopteri. Myöhemmin satama-alueelta on löytynyt pudonnut kopteri ja sen vieressä räjähde.

Raivauspartio on saapunut paikalle ja haastatellut sataman edustajan selvittääkseen mistä on kyse. Nyt he ovat tehneet tiedustelusuunnitelman, ja matkalla tiedustelemaan kohdetta, jotta voivat selvittää räjähteen tarkan tyypin.

Alikersantti Eemil Heikkinen (vas.) ja pioneeri Elmeri Nieminen opettelivat räjähteiden raivaamista torstaina Haminassa. Kuva: Antro Valo / Yle

Tunnistaminen oli alikersantti Heikkiselle helppo tehtävä.

– Siellä on sirpaleontelovaikutteinen sirote eli räjähde, joita levitetään massamaisesti satoja kappaleita taivaalta. Niiden pitäisi räjähtää heti, mutta tämä ei ollut räjähtänyt, kertooalikersantti Eemil Heikkinen Kymen pioneeripataljoonasta.

Partiokaverina Heikkisellä on pioneeri Elmeri Nieminen. Hän kertoo, että omalla koulutuksellaan osaisi räjäyttää räjähteen paikoilleen.

– Tässä on niin paljon suojattavia kohteita, että varmasti meidän partionjohtajalla on parempi suunnitelma, sanoo Nieminen.

Harjoitustilanne Haminassa

Kyseessä ei ole todellinen tilanne vaan mahdollinen uhkakuva, jonka avulla varusmiehet harjoittelevat. Harjoituksissa käytetään räjähtämättömiä mallikappaleita.

Kymen pioneeripataljoonan raivaajakomppanian varusmiehet saavat koulutuksen, jossa heidät opetetaan tunnistamaan ja raivaamaan erilaisia räjähteitä erilaisilla raivausmenetelmillä.

– Raivaamiskoulutus on hyvin merkitykseltä. Viimeaikaiset eritasoiset konfliktit on osoittaneet, että räjähteet ovat keskeinen osa vaikuttamista ja tappioiden tuottamista, sanoo Kymen pioneeripataljoonan yksikön päällikkö, kapteeni Esa Takala.

Kun tarvittava tiedustelu on tehty, raivauspartio tekee suunnitelman, mitä he tekevät räjähteelle. Harvoin se puretaan paikan päällä. Alikersantti Heikkisellä on suunnitelma jo valmiina.

– Käytetään sellaista laitetta, jolla räjähde rikotaan tuohon paikalleen. Sen jälkeen sen voi nostaa ja viedä hävityspaikalle räjäytettäväksi.

Kymen pioneeripataljoonan yksikön päällikkö Esa Takala pitää ehdottettua suunnitelmaa toteuttamiskelpoisena.