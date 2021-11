HUSissa varaudutaan tavallista rajumpaan RS-virusepidemiaan – pikkulapsiperheitä neuvotaan välttämään ihmisjoukkoja

Tällä hetkellä tilanne on Suomessa maltillinen. HUSin sairaaloissa on hoidossa alle viisi RS-viruspotilasta.

RS-virusepidemia tekee tuloaan Suomeen.

THL:n tietoon tuli lokakuussa 78 laboratoriovarmennettua tartuntaa, joista valtaosa ilmeni 4-vuotiailla tai sitä nuoremmilla lapsilla. Vielä syyskuussa tartuntoja oli yli puolet vähemmän, yhteensä 29.

Hengitystieinfektioihin kuuluva RS-virus on ennen kaikkea pikkuvauvojen ja pienten lasten tauti. Sitä on tavattu naapurimaassamme Ruotsissa poikkeuksellisen paljon tänä vuonna.

Vaikka tilanne Suomessa on maltillinen, esimerkiksi HUSissa varaudutaan tartuntamäärien kasvuun. Tällä hetkellä HUSin sairaaloissa on hoidossa alle viisi RS-viruspotilasta, mikä on muutaman vähemmän kuin alkuviikolla, kertoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen.

– Vielä ei olla isoissa lukemissa, mutta voi olla että ne moninkertaistuvat. Joinain vuosina sairaaloissa on kerrallaan ollut 20 potilasta tai enemmänkin, hän kertoo.

Niemisen mukaan HUSissa varaudutaan tänä vuonna tavallista suurempiin potilasmääriin.

– Kaikkia hengitystieinfektioita on ollut vähemmän, kun koronan vuoksi on eletty hiljaiseloa. Nyt syksylllä niitä on ollut ehkä tavallistakin enemmän. Oletamme, että tämä näkyy myös rajumpana RS-virusepidemiana.

Niemisen mukaan tarvittaessa kiireetöntä hoitoa supistetaan.

Ihmismassoja olisi syytä välttää

Lasten infektiolääkäri Tea Nieminen suosittelee, ettei varsinkaan pienen lapsen kanssa liikuttaisi paikoissa, joissa on paljon ihmisiä.

– Tällaisia voivat olla esimerkiksi ostoskeskukset, joissa on kahviloita. Liikenteessä voi olla ihmisiä, joilla on tauti, sillä vanhemmille lapsille ja aikuisille se aiheuttaa tavallisen flunssan.

Nieminen uskoo, että moni vanhempi varmasti välttelee jo nyt ihmismassoja koronan pelossa.

– Arvelen, että RS-virusepidemia alkaa vähän hitaammin, kun ihmiset ovat varovaisia. Marras-joulukuun vaihteessa olemme varmaan jo suuremmissa lukemissa. Sen jälkeen nähdään, kasvaako epidemia yhä vai tasaantuuko se, hän toteaa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan RS-virukseen kehitetään parhaillaan rokotteita. Kohderyhminä tutkimuksissa ovat olleet pikkulapset, raskaana olevat naiset ja vanhukset.

– Rokotteet ovat tehotutkimusvaiheessa, josta odotetaan tuloksia. Tälle kaudelle rokotteita ei ole vielä tulossa, mutta ehkä ensi kaudelle tai viimeistään sitä seuraavalle, Nohynek sanoo.

Epidemian tilanteesta kertoi torstaina aamulla myös Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lisää aiheesta:

Suomeenkin ennustetaan Ruotsin kaltaista vaikeaa RS-virusepidemiaa – kolme yhtäaikaista virusepidemiaa kuormittaisi sairaaloita vaikeasti

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen ennakoi viime vuotta rajumpaa influenssakautta – myös RS-viruksen odotetaan iskevän voimakkaammin