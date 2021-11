Nyt huutamaan! Luksushuutokauppakamari tuo myyntiin mestatun kuningattaren jalokiviä – katso video Marie Antoinetten häikäisevästä aarteesta

Ranskan kuningatar Marie Antoinette päätyi mestauslavalle giljotiiniin Ranskan vallankumouksen pyörteissä 1700-luvulla. 38-vuotiaana teloitetun kuningattaren puoliso oli Ludwig XVI.

Kuningattarelle kuulunut jalokivikokoelma tulee myyntiin ensi viikolla Genevessä, kun Christie´s-kauppakamari aloittaa syyshuutokauppansa.

Myyntiin tulevat jalokivet ovat kruununkalleuksia. Kaupattavana on muun muassa erittäin harvinainen vaaleanpunainen timantti. Kokoelmassa on muun muassa kolmen käädyn kaulakoru ja iso hiussolki, jossa on 112 timanttia.

Christie´s-kauppakamarin jalokiviosaston johtaja Max Fawcett odottaa "tarjousten ilotulitusta".

– Vaaleanpunaiset timantit ovat poikkeuksellisen harvinaisia. Jopa yhden karaatin pinkin timantin löytymisen mahdollisuus on yksi miljoonasta, selvittää jalokiviasiantuntija Max Fawcett.

Huutokauppahinta saattaa nousta jopa neljään miljoonaan euroon. Kiinnostuneita ja varakkaita ostajia tulee Euroopan lisäksi Yhdysvalloista.

Toinen luksuskamari nokittaa venäläisen keisarisuvun aarteilla ja Kobe Bryantin tossuilla

Genevessä tulee myyntiin myös Venäjän viimeisen keisariperheen arvoesineitä. Sotheby´s-huutokauppakamarin kokoelmassa on Venäjältä vuoden 1917 vallankumouksen aikana kuljetettuja esineitä.

Myyntiin tulee muun muassa harvinainen timantti, jossa on sekä oranssia että vaaleanpunaista sävyä. Sormukseen upotetun 25,62 karaatin kristallin hinta saattaa nousta kuuteen miljoonaan euroon.

Myynnissä on myös Venäjän viimeisen keisarin, Nikolai II:n tädin suurherttuatar Maria Pavlovnan korurasian sisältöä. Huudettavaksi tulee safiireista ja timanteista hiottu rintakoru ja samanlaisista kivistä muotoillut korvakorut.

Herttuatar Pavlovna onnistui pakenemaan vallankumousta. Hän kuoli Ranskassa vuonna 1920.

.

Sotheby´s-huutokauppakamarin työntekijä esitteli myyntiin tulevia koripallotähti Kobe Bryantin pelitossuja 2.11. 2021. Kuva: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Jos historialliset korut eivät kiinnosta, Sotheby´s tarjoaa myyntiin muun muassa Monacon ruhtinattaren, näytteljä Grace Kellyn nimikkokäsilaukun. Kauppavasara kumahtaa myös koristähti Kobe Bryantin käytetyille pelitossuille. Nike-merkkisen kenkäparin koko on 14, arvioitu huutokauppahinta noin 33 000 euroa.