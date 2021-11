Kolme ihmistä vangittiin epäiltyinä murhasta Helsingin Laajasalossa

Helsingin käräjäoikeudessa vangittiin torstaina kaksi miestä ja yksi nainen todennäköisin syin murhasta epäiltynä. Iältään vangitut ovat noin kolmekymppisiä.

Tutkinnanjohtaja Jari Koski vahvisti STT:lle, että vangitsemiset liittyvät Helsingin Laajasalossa lokakuun alussa tehtyyn henkirikokseen.

Aluksi tapausta tutkittiin epäiltynä tappona.

– Siinä on tullut semmoisia viitteitä, että rikosnimikettä on korjattu. Pitää painottaa, että se on tutkintanimike edelleen eli se vastaa tämänhetkisen tutkinnan tilannetta. Tällä hetkellä edetään sillä tavalla, että tutkitaan murhana, sanoi Koski.

Poliisi tiedotti lokakuussa, että Rudolfintiellä sijaitsevasta asunnosta oli naapureiden mukaan kuulunut avunhuutoja ja tappelun ääniä noin puoli yhdeksän aikaan aamulla. Asunnosta löytyi kuollut mies, jonka poliisi epäili joutuneen henkirikoksen uhriksi.

