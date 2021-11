Onko EU avuton jäsenmaansa Puolan edessä? Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa: Kyllä tämä on paha paikka

EU:n pitäisi saada ruotuun niskoitteleva Puola, joka on murentamassa maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta. EU ja Puola ovat jo pitkään olleet napit vastakkain oikeusvaltioperiaatteesta.

Oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelijan, kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan Puola pelaa nyt kovaa peliä.

– Puolan valtaapitävien sanankalistelu puree erityisesti suurten kaupunkien ulkopuolella, ja asetelmaa käytetään hyväksi maan sisäpoliittisessa tilanteessa. Seuraavissa vaaleissa vedotaan siihen, että EU yrittää pelotella ja viedä rahat, Sarvamaa sanoo.

A-Talkissa torstaina vieraillut Sarvamaa muistuttaa, että Euroopan unioni on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana joutunut aivan uudenlaisen tilanteen eteen.

– Jäsenvaltio avoimesti uhmaa EU:n perusarvoja ja ilmoittaa, että heidän lakinsa menee EU-lain yläpuolelle. Sitten tullaan kysymykseen, aikooko Puola olla tosissaan EU:n jäsen viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Kaikki tulee ratkeamaan seuraavissa vaaleissa. Kyllä tämä on paha paikka.

Euroopan Unioni ja Puola ovat jo pitkään olleet napit vastakkain oikeusvaltioperiaatteesta.

Puolaa hallitseva Laki ja oikeus -puolue on tiukentanut otettaan maan oikeuslaitoksesta ja tuomareista. Puola on linjannut, että osa EU:n lainsäädännöstä on maan perustuslain vastaisia.

Unionin perusperiaatteiden mukaan EU-laki on kansallisen lain yläpuolella, myös perustuslaillisissa kysymyksissä. EU-lainsäädäntöä noudatetaan jokaisessa jäsenmaassa samalla tavalla.

Viime vuonna EU:ssa säädetty oikeusvaltiomekanismi sitoo jäsenmaiden EU-rahoitusta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Mikäli jäsenmaa rikkoo periaatetta, EU voi pidättää sen osuuden unionin budjetista.

A-Talkissa EU:n ja Puolan suhteesta sekä sosiaalirahastosta keskustelivat myös europarlamentaarikot Silvia Modig (vas.), Ville Niinistö (vihr.) ja Laura Huhtasaari (ps.).

