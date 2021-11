Tamperelainen nuorisolääkäri kysyi itsemurhaa yrittäneen nuoren puolesta hyviä syitä elää – syntyi koskettavin Twitter-keskustelu pitkään aikaan

Tviitti on pysäyttävä.

Tamperelainen nuorisolääkäri Miila Halonen-Saari kertoi keskiviikkona istuneensa potilashuoneen lattialla ja miettineensä mieleltään murtuneen nuoren kanssa, miksi on parempi elää eikä jatkuvasti yrittää itsemurhaa.

Hän pyysi ihmisiltä apua Twitterissä (siirryt toiseen palveluun). Viestejä tuli tunnetuilta ja tuntemattomilta suomalaisilta valtavasti, ja viestejä tulee koko ajan lisää. Miila Halonen-Saari on häkeltynyt viestien määrästä ja sisällöstä.

Viestejä on perjantaiaamuun mennessä tullut yli 400. Useissa viesteissä on useita syitä elää.

– Nyt syitä elää on useampi tuhat: isoista teemoista aivan pikkuriikkisiin arkisiin havaintoihin.

Esimerkiksi tällaisia viestejä ketjuun tuli:

Riittää että jaksaa tämän hetken. Ja vielä tämän. Elossa ollaan hetki kerrallaan. Jokin niistä hetkistä voi kuitenkin olla toisenlainen. Hyvä.

Luin kerran terapeutista, joka oli sanonut itsetuhoiselle nuorelle, että "ei sinun tarvitsekaan suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaasti. Suhtaudu vain utealiaasti." Mielestäni se on armollinen viesti - uteliaisuus riittää.

Mieleeni ovat jääneet erään äidin sanat tyttärelleen, joka yritti toistuvasti itsemurhaa: "Onko niin, että et enää halua elää, vai onko niin, että et enää halua elää noin?" Tuon tyttären kohdalla kysymys muutti kaiken.

Nuoret patjapaikoilla osastolla

Osa syistä elää on abstrakteja, kuten rakkaus tai ystävyys. Osa taas arkisia, kuten leipominen tai lemmikin silittely.

Onko tämä viestiketju esimerkki siitä, että maailmassa on hyvyyttä, inhimillisyyttä ja välittämistä?

– Näin sen itse tulkitsen. Siitä juuri olen liikuttunut. Maailmassa on tavattomasti hyvää ja suuri joukko ihmisiä kokee tarvetta ilmaista tukeaan haavoittuvassa asemassa oleville nuorille.

Miila Halonen-Saari on lääkärinä Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYSin nuorisopsykiatrian osastolla.

Koronaepidemia on pahentanut nuorten pahoinvointia. Esimerkiksi Tampereella avun tarvitsijoita on niin paljon, ettei TAYSissa riitä jokaiselle vuodetta.

– Meillä tarvitaan viikoittain patjamajoitusta. Olemme ylikuormatilanteessa jatkuvasti.

Jokaisella on joskus elämässään kriisi, ja Miila Halonen-Saari toivoo, että silloin tämä Twitter-ketju auttaa ihmisiä löytämään toivoa. Kuva on otettu vuosi sitten. Kuva: Miikka Varila / Yle

Nuoret hämmentyneitä tuesta

Halonen-Saari kertoo lukeneensa itsemurhaa yrittäneelle nuorelle ihmisten Twitterissä jakamia viestejä joka päivä, myös tänään. Nuori on halunnut kuunnella.

Viesteistä on ollut myös muille nuorille apua.

– Nuoret kuuntelevat tarkkaan. He ovat hieman hämmentyneitä siitä, että näin suuri joukko ihmisiä, joita he eivät tunne, on kiinnostunut heidän jaksamisestaan.

Esimerkiksi tällaisia viestejä ketjuun tuli:

Kerro hänelle, että on olemassa ihmisiä, meitä ihan tuntemattomiakin, jotka toivovat hänelle vain hyvää ja ovat valmiita ottamaan hänet vastaan ihan omana itsenään, auttamaan ja kuuntelemaan, jakamaan asioita hänen kanssaan.

Ensin pysyy hengissä muita varten. Sit jossain vaiheessa tajuaa, että ihan itseäkin varten vois. Fake it till you make it. Kun ei ole mitään, on silti kaikki, koska on elossa.

Silloin kun on paha olla, niin älä mieti tulevaisuutta vaan keskity siitä päivästä selviämiseen. Parempi tulee aina.

Aina joku välittää

Miila Halonen-Saarta kosketti viesteissä papin huomio, kun tämä oli siunannut hautaan itsemurhaan tehneitä.

– Aina haudan ympärillä on ihmisiä, jotka jäävät kaipaamaan ja suremaan. Jos jollakin on tunne, ettei kukaan välitä, se ei ole totta. Aina siinä ympärillä on ihmisiä, jotka välittävät ja ovat valmiita auttamaan.

Nuorisolääkäri toivoo, että Twitter-ketjulla on sama vaikutus. Osoittaa, että ihmiset oikeasti välittävät.

Osa keskustelijoista on kertonut omista kokemuksistaan tai siitä, miten on seurannut läheisen syvää masennusta.

Jokaisella on joskus elämässään kriisi, ja Miila Halonen-Saari toivoo, että silloin tämä Twitter-ketju auttaa ihmisiä löytämään toivoa.

– Maailma on oikeasti hyvä paikka, ja täällä on paljon hyvyyttä ja tällä tavalla sitä voi toisille jakaa.

Maailma voi näyttää nuorille kaaoottiselta, koska huonoja uutisia on niin paljon. Samalla unohtuu, että tapahtuu hyviäkin asioita.

– Maailmassa on rakkautta, jota voimme jakaa. Ei tämä elämä ole niin pimeää ja synkkää.

Välillä ilo tulee arkisista asioista. Nuorisolääkäri iloitsee itse siitä, että pääsee juhlimaan viikonloppuna kaksivuotiasta kummilasta.

– Olen luvannut leipoa ja pääsen viemään leipomukset palomieslakin ja Palomies Sami -pyjaman kanssa.

Pahaan oloon saa apua ympäri vuorokauden päivystävästä Kriisipuhelimesta (siirryt toiseen palveluun) numerosta 09 2525 0111.

