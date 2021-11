Maisa Immonen, 26, opetteli 3D-taiteen itsekseen, voitti pelkonsa ja tekee nyt Insta-filttereitä työkseen: "Tämä on räjähtänyt käsiin"

Päässä lepattaa kaksi vihreää, sarvimaista uloketta. Kasvot värjäytyvät vihreänkeltaisiksi. Sormiin kasvaa pitkät, fuksianpunaiset kynnet.

Tällaiseksi kuvan kasvoista muuttaa yksi Maisa Immosen, 26, tekemistä Instagram-filttereistä.

Hän suunnittelee filttereitä työkseen. Kysyntä lisääntyi korona-aikana, kun monet tapahtumat siirtyivät nettiin.

Immonen on opetellut 3D-ohjelman käytön tutoriaalivideoiden avulla. Kuva: Matti Myller / Yle

Immonen loi Instagram-filtterit Marimekon hatusta, topista ja mekosta yhtiön 70-vuotisjuhlan kunniaksi keväällä. Oulun musiikkivideofestivaali palkitsi voittajiaan hänen filttereillään vuosi sitten. Untitled-festivaalin osallistujat saivat koristella itsensä videoluennoilla Immosen scifi-henkisillä asusteilla.

– Instagram-filttereiden teko on räjähtänyt käsiin. Se on aivan valtava juttu nykyään, mikä on kiva. Uskon, että se lisääntyy koronan rauhoituttuakin, koska työkaluista tulee koko ajan saavutettavampia, helpompia ja parempia, Immonen sanoo.

Taideosaajista voi tulla maailmanrakentajia

Metaversumin kehittyminen tarjoaa suomalaisille taidealan osaajille uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Näin ajattelee strategia- ja muutosviestinnän johtaja Olli Sirén konsulttiyhtiö Milttonista.

Metaversumi tarkoittaa maailman ja kokemustemme digitaalista värittämistä. Se voi viedä käyttäjänsä kokonaan toiseen maailmaan tai lisätä digitaalisia elementtejä konkreettisen todellisuuden päälle.

– Taideosaajien taidoista tulee metaversumissa maailmanrakennuskykyä eli vaikkapa arkkitehtien koulutusta vastaavaa taitoa rakentaa digitaalisia kokemuksia ja ympäristöjä, Sirén sanoo.

Filtterit ovat yksi, nyt jo näkyvä osa metaversumin kehitystä. Kuva: Matti Myller / Yle

Tulevaisuudessa moni saattaa kulkea kaduilla lisätyn todellisuuden lasit kasvoillaan.

Silloin lasit voivat paljastaa vaikkapa Sirénin maagiset hirvensarvet, vaikka hän oikeassa maailmassa pukeutuisi aivan tavallisiin vaatteisiin. Samalla lasit voivat näyttää kokonaisen kaupunginosan leopardikuosissa tai animaation peittämänä.

Ihmiset voivat siis koristaa itseään nykyisten Instagram-filttereiden tapaisilla elementeillä. Samaan tapaan virtuaaliset elementit voivat muokata myös tiloja, kuten kaupunkeja. Lisätyn todellisuuden lasit saattavat paljastaa vaikka uusia seiniä, erilaisen valaistuksen, ihmishahmoja ja muovautuvia esineitä.

Virtuaalitodellisuuden elementtejä voisivat Sirénin mielestä suunnitella esimerkiksi muotoilijat, lavastajat, graafiset suunnittelijat ja taiteilijat.

– Voi kysyä, että varustetaanko taidealan opiskelijat osaamisella, jonka avulla he voisivat kriittisesti hyödyntää ja kommentoida lisätyn todellisuuden ja metaversumin kehitystä. Ehkä niin ei ihan hirveästi vielä tehdä.

Vr-dokumentti vie Fukushimaan

Katsoja laittaa vr-lasit päähänsä. Hän kävelee Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden tyhjentämissä kylissä ja kaupungeissa, jotka on suljettu kävijöiltä oikeassa maailmassa. Hän voi astua sisälle taloihin ja kohdata entisiä asukkaita.

Työryhmä kuvaa parhaillaan Timo Wrightin dokumenttielokuvaa Japanissa. He mallintavat oikeat ihmiset ja paikat virtuaaliseksi 3D-kokemukseksi, jonka sisässä katsoja voi kulkea. Dokumentin on tarkoitus valmistua kesään mennessä.

– Keskeinen ajatus oli, että voisiko tehdä vähän kuin avoimen maailman tietokonepelin, jossa voit liikkua vapaasti, mutta kaikki ympärilläsi olisi totta, Wright kuvaa.

Everyday Vrealities on Timo Wrightin 3D-dokumenttielokuva, jossa katsoja voi tutustua erilaisten perheiden arkeen. Kuva: Ada Johnsson

Ohjaaja on kokeillut ajatusta jo pienemmässä projektissa.

Everyday Vrealities vie katsojan erilaisten perheiden koteihin, joissa hän voi liikkua huoneesta ja asunnosta toiseen ja kuunnella keskusteluja. Hän voi vaikkapa seurata lapsiperheen Uuno-peliä tai katsella, kun äiti opettaa tyttärelleen savitöiden tekemistä.

– 3D-maailma tuntuu hyvin intiimiltä. Parhaimmillaan kokemus paikan päällä olemisesta on tosi voimakas, Wright sanoo.

Wrightin mielestä hänen projektinsa eivät ole suoraan metaversumia, sillä ne ovat itsenäisiä kokemuksia eivätkä osa laajempaa virtuaalimaailmaa. Ne kuitenkin hyödyntävät metaversumin teknologioita, kuten vr-laseja ja pelimoottoria.

Digitaalisen taiteen kauppa käy kuumana

Yhdysvaltalaisen taiteilijan Beeplen eli Mike Winkelmannin digitaalinen teos huutokaupattiin maaliskuussa ennätykselliseen, lähes 70 miljoonan dollarin hintaan.

Digitaalisen taiteen myyntiä on viime aikoina vauhdittanut kryptovaluuttateknologiaan pohjautuva NFT eli Non-fungible token. Se tarkoittaa teoksen digitaalista aitoustodistusta, joka siirtyy kaupassa uudelle omistajalle. Sen pohjalta nettiin on syntynyt digitaiteen kauppapaikkoja, joista isoin lienee Open Sea.

Myös Beeplen huikealla summalla myyty teos oli käännetty NFT:ksi.

– NFT ja digitaalisen taiteen kauppa ovat tulleet valtavalla vauhdilla. Ilmiö on syntynyt oikeastaan viimeisen vuoden aikana, ja kauppa käy kuumana. Digitaalista kryptotaidetta ostetaan paljon ja isollakin rahalla, sanoo Helsinki XR Centerin tiimin vetäjä, projektipäällikkö Tiina Vuorio.

Samaan aikaan erilaisiin virtuaalimaailmoihin nousee digitaalisia taidegallerioita.

– Metaversumin kehitys tuo taiteilijoille uusia mahdollisuuksia. NFT-ilmiö voi toki olla vain hetken huumaa, ja sitten tulee mieletön mahalasku ja naureskellaan, kuka hullu maksoi digitaalisesta työstä noin paljon.

Maisa Immonen arvostaa suuresti myös perinteistä taidetta. Kuva: Matti Myller / Yle

Työtarjouksia klubien ja somen kautta

Aluksi Maisa Immonen taisteli itsensä kanssa. Häntä ahdisti esitellä omia töitään julkisesti.

Immonen oli innostunut 3D-ohjelmasta Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opinnoissa ja opetellut sitä sittemmin itsekseen tutoriaalivideoiden avulla.

Lopulta hän päätti, että töitä on pakko julkaista. Muuten kukaan ei koskaan tietäisi hänestä. Hän laittoi teoksiaan Instagramiin.

Pian tuli kutsu VJ:ksi eli visualistiksi klubille. Immonen suunnitteli DJ-keikoille videoita, joissa seikkaili 3D-hahmoja.

Erilaiset hahmot kiehtovat Immosta. Kuva: Matti Myller / Yle

Sitten hän löysi filtteriohjelman.

– Ajattelin, että olisi hauska koristella itseään samankaltaisilla asusteilla, joita olin tehnyt 3D-hahmoilleni.

Immonen ei juuri ymmärtänyt tietotekniikasta, mutta filtterien teko oli yllättävän helppoa. Hän suunnitteli muutamia omaksi ilokseen ja jakoi nekin Instagramiin.

Ihmiset innostuivat. He kokeilivat filttereitä ja jakoivat niitä omissa stooreissaan.

– Se oli uusi ja hauska juttu. Filtterit ovat todella intiimejä, koska ihmiset pitävät niitä kasvoillaan, Immonen pohtii.

Immonen suunnitteli filttereitä Oulun musiikkivideofestivaalien voittajille. Tältä näytti Kultapumpelin voittajan filtteri. Kuva: Maisa Immonen

Sitten alkoi sadella yhteydenottoja Instagramin ja VJ-keikoilta tuttujen ihmisten kautta. Aluksi filttereitä halusivat tutut artistit mainostamaan musiikkiaan, sitten myös isommat toimijat ja yritykset.

Nyt Immonen työskentelee freelancerina ja on mukana Veli Creativen Veli.Art-taiteilijayhteisössä. Lisäksi hän opiskelee XR designiä Metropoliassa.

Opetus ei pysy kehityksen vauhdissa

XR design -tutkinto-ohjelma on alan ensimäisiä tutkintoja Euroopassa. Sen järjestää Metropolia-ammattikorkeakoulu Helsinki XR Centerin yhteydessä. Opiskelijat perehtyvät muun muassa 3D-animaatioon, 3D-mallinnukseen, XR-teknologiaan ja virtuaalimaailman produktioiden tekoon.

Tiina Vuorion mukaan tutkinto tarjoilee opetusta metaversumin rakennuspalikoista, mutta ei siitä kokonaisuutena. Hän arvelee, että esimerkiksi NFT-teknologiaa tai digitaalisen taiteen ansaintalogiikkaa tuskin opetetaanvielä missään.

– Opetus ei missään pysy samassa rytmissä, kun mennään ihan digitaalisen kehityksen kärjessä. Se on haaste.

Teknologinen kehitys mahdollistaa uudenlaisia taidemuotoja. Kuva: Matti Myller / Yle

Vuorio huomauttaa, että myös metaversumin määritelmät eroavat toisistaan.

– Metaversumi on konsepti tai visio siitä, miten tällä hetkellä nopeasti kehittyvät erilaiset teknologiat ja alustat yhdistyvät toisiinsa tulevaisuudessa.

Filtterit ovat itseilmaisun kanava

Maisa Immonen asteli bileisiin sinisenä, bambimaisena hahmona. Paikalla oli muun muassa keijuja, munakoiso ja kala.

Bileet oli koronan takia siirretty virtuaalimaailma IMVU:un. Bilettäjät ja DJ:t esiintyivät avatarina.

Immonen on mukana Post Human Dance -kollektiivissa. Hän järjestää taiteilija Erika Rustamovan ja muusikko Olli Kolehmaisen kanssa audiovisuaalisia tapahtumia. Niissä he tutkivat sitä, mitä tapahtumat voivat tulevaisuudessa olla uuden interaktiivisen teknologian myötä. Korona-aikana iltamat siirtyivät virtuaalimaailma IMVU:un. Kuva: Kuvakaappaus IMVU:sta

Immonen oli osallistunut järjestelyihin oli muokkailemalla IMVU:n huoneiden visuaalista ilmettä iltamiin sopiviksi. Esimerkiksi satumetsän puut saivat uuden kuosin.

– Saimme paljon kehuja, että oli kiva tulla tilaan avatarina. Siten voi irtautua fyysisestä olemuksestaan. On myös hauska nähdä, miten ihmiset kuvittelevat itsensä, Immonen sanoo.

Filtterit ja lisätty todellisuus tarjoavat hänelle alustan leikkimielisyyteen, lapsellisuuteen ja mielikuvituksellisuuteen. Niiden kautta voi myös tutkailla omaa identiteettiään.

– On kiva, että ihmiset ovat alkaneet leikkiä entistä enemmän omalla olemuksellaan. Outoudesta ja erilaisuudesta on tullut trendikästä, mikä on hyvä asia. Filtterit eivät ole enää pelkästään isompia huulia ja isompia silmiä.

Immosen asunnon seinät ovat täynnä omaa taidetta. Kuva: Matti Myller / Yle

Nyt Immosen katse on jo tulevassa. Filttereitä voisi hyödyntää entistä enemmän musiikkivideoissa. Mallien meikit ja korut saattaisivatkin olla 3D-mallinnuksia. Filtterit voisivat myös herättää kasvoilla olevan meikin eloon vaikkapa perhoseksi.

– Tuntuu, että filtterit ovat jo vähän mennyttä ja seuraava taso on tulossa, Immonen pohtii.

