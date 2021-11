Metsästysseura otti käyttöön ylimääräisetkin hirvenkaatoluvat Jalasjärvellä – vaikka osa seuroista lopetti jahdin kesken, paikoitellen hirviä riittää

Hirvimäärissä on eroa paikkakuntien sisälläkin. Jalasjärvellä Etelä-Pohjanmaalla käyttöön otettin jo n.s. pankkiluvat, kertoo Jalasjärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Hannu Raja .

Riistakeskuksen Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hirvitalousaluesuunnittelija pitää harvinaisena sitä, että nimenomaan rannikolla on jouduttu jättämään metsästys tauolle tänä syksynä. Asetetut kantatavoitteet on alueella arvioiden mukaan saavutettu.

Jalasjärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Hannu Raja esittelee uudenkarheaa Alapään Eränkävijöiden lahtivajaa, jossa saalis leikellään jahdin päätteeksi.

Tila on tänäkin syksynä ahkerasti käytössä, koska hirviä alueella on riittänyt.

Eteläpohjalaisyhdistyksen lähes 90 hirvenkaatolupaa on tältä syksyltä jo käytetty vain parin jahtiviikonlopun aikana, ja nyt päätettiin ottaa käyttöön myös 35 pankkilupaa.

Pankkiluvat ovat lupia, joita haetaan keväällä ylimääräisinä ja joiden käytöstä päätetään syksyllä sen mukaan, onko mailla hirviä kaadettavaksi asti.

– Hirviä tuntuu olevan hyvin ja suuria alueita on vielä käymättä läpi, ettei tule isoja vahinkoja eikä hirviä jää suuria määriä niin sanotusti kätköihin, Raja kertoo.

Hannu Rajan mukaan hirviä Jalasjärvellä riittää, mutta kannanhoidossa on onnistuttu hyvin. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Hirvitiheydet voivat vaihdella saman paikkakunnan sisälläkin.

– Jalasjärven itäpuolella on vähemmän hirviä kuin länsipuolella. Tämä kuuluu kahteen hirvitalousalueeseen, ja 3-tien länsipuolella, Rannikko-Pohjanmaa kolmen alueella on enemmän hirviä kuin toisella puolella, Raja sanoo.

Jahti tauolla osassa Pohjanmaata

Yle uutisoi tällä viikolla, että osa hirviporukoista on jättänyt jahdin kesken hirvien vähyyden vuoksi Rannikko-Pohjanmaan hirvitalousalueilla.

Riistakeskuksen Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma pitää tilannetta harvinaisena.

– Esimerkiksi sisämaassa näin on tapahtunut useamminkin, mutta en muista äkkiseltään, että Rannikko-Pohjanmaalla olisi jouduttu jättämään jahtia kesken, hän sanoo.

3-tie erottaa Rannikko-Pohjanmaa 3- ja Pohjanmaa 1-hirvitalousalueet toisistaan. Länsipuolella hirvihavaintoja tehdään itäpuolta enemmän. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Syy löytynee Saunaluoman mukaan siitä, että asetettuihin hirvikantatavoitteisiin on joillakin alueilla vihdoin päästy.

– Se näkyy konkreettisesti metsästäjille niin, että on enemmän alueita, joilla on vähemmän hirviä ja niitä on myös vaikeampi löytää.

Lupien määrä väheni

Jalasjärvellä jahti jatkuu ja Hannu Raja kertoo Riistakeskuksen arvioineen, että ensi vuonna alueelle on tulossa enemmän lupia kuin tänä vuonna.

– Täällä kantaa on hoidettu hyvin, ja hirvituhot ja onnettomuudet ovat olleet vähäisiä. Hirviä kuitenkin metsissä on havaintojenkin perusteella, Raja toteaa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan hirvikannan koko syksyn 2020 jahdin jälkeen (siirryt toiseen palveluun) oli noin 82100 hirveä (95 prosentin luottamusväli 70500–95400 hirveä).

Tänä vuonna lupia jaettiin 41 632, mikä on noin 6 000 lupaa edellisvuotta vähemmän.

Hirvikato osissa Rannikko-Pohjanmaata on herättänyt hirviporukoissa keskustelua siitä, päästäänkö ensi vuonna jahtiin ollenkaan. Riistatalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma rauhoitteli seuroja jo aiemmin viikolla.

–Joillain seuroilla ja alueilla lupia on kyllä vähemmän kuin aiemmin, mutta Pohjanmaalla päästään silti jatkossakin hirvijahtiin.

