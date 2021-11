Vaihto-opiskelija elää normaalia elämää Itävallan pahenevassa koronatilanteessa: "Absurdia, että on samanlaisia bileitä kuin ennen koronaa"

Tasaiseen eteläpohjalaiseen maisemaan tottunut Juho Korpela, 26 lumoutui Itävallan Alpeista.

– Minun ikkunastani eivät vuoret näy, mutta bussipysäkiltä kyllä, hän kertoo puhelimessa Salzburgista.

Korpela on syyskuusta lähtien opiskellut journalistiikkaa Salzburgin yliopistossa vaihto-opiskelijana Tampereelta. Hän kertoo, että koronatilanteesta huolimatta vaihtoon lähtö sujui helposti.

– Kesällä sain toisen rokotteen ja perehdyin täällä toimivaan koronapassisysteemiin. Oli helppo lähteä, kun tiesi, että täällä on vastassa melko avoin yhteiskunta.

Opiskelijalle korona ei Korpelan mukaan näy tai tunnu käytännössä mitenkään, koronapassia tai maskeja lukuunottamatta.

Koronapassia kysellään ravintoloissa, kirjastoissa, yliopistolla, sairaaloissa, museoissa ja teattereissa kuitenkin aktiivisesti sakon uhalla.

Passin väärentämiseen suhtaudutaan vakavasti. Koronapassin väärentäminen vertautuu asiakirjaväärennökseen, josta voi saada 720 paiväsakkoa, kertoo Itävallan yleisradio ORF (siirryt toiseen palveluun). Ravintolan, yökerhon tai muun juhlapaikan omistaja on myös rikosvastuussa, jos sisään päästetään henkilö, jonka koronapassia ei ole tarkistettu.

Maskipakko on julkisessa liikenteessä ja kaupoissa.

– Siinä mielessä on ihmetyttänyt, että Suomessa käsitellään tilannetta tosi tarkkaan ja pienetkin tapausnousut uutisoidaan. Täällä mistään ei huomaa, mikä tautitilanne on. Elämä on niin normaalia kuin voi olla.

Salzburgissa Itävallassa elämä on koronatilanteesta huolimatta normaalia, kertoo suomalainen vaihto-opiskelija. Kuva: AOP

Itävallassa ja Saksassa neljäs tautiaalto on täydessä käynnissä

Itävallassa rekisteröitiin tänään perjantaina 9 388 uutta tartuntaa. Luku on lähes yhtä suuri kuin taudin huippuaikana melko tarkalleen vuosi sitten.

Tuolloin maan hallinto otti käyttöön tiukkoja sulkutoimia. Itävallan yleisradion ORF:n julkaisemasta kaaviokuvasta (siirryt toiseen palveluun) näkyy, kuinka tautiluvut ovat neljään otteeseen lähteneet nousemaan mutta ne on heti saatu laskuun estämällä ihmisten liikkumista ja kohtaamista.

Teho-osastoilla olevien potilaiden lukumäärä nousee nyt nopeasti. Vajaan yhdeksän miljoonan ihmisen Itävallassa on noin 350 koronapotilasta teho-osastoilla, kertoo Die Presse -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Myös Itävallan naapurissa Saksassa koronatartunnat ovat nousseet kaikkien aikojen korkeimmiksi, kertoo esimerkiksi Frankfurter Allgemeine -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Päiväkohtaisissa tartuntamäärissä ohitettiin jouluna 2020 tehty edellinen ennätys, kun Saksan tartuntatautien tutkimuslaitos Robert Koch -instituutti ilmoitti perjantaina 37 120 uudesta tartunnasta (siirryt toiseen palveluun).

Saksassa noin 67 prosenttia aikuisväestöstä on saanut kaksi koronarokotusta. Rokotustahti on kuitenkin romahtanut. Tällä hetkellä kolmansia annoksia eli tehosterokotteita annetaan enemmän kuin ykkös- ja kakkosrokotteita yhteensä, kertoo Frankfurter Allgemeine. (siirryt toiseen palveluun)

Itävallassa rekisteröitiin perjantaina yli 9 000 uutta koronatartuntaa. Kuva: Askin Kiyagan /AOP

"Maailma on auki"

Itävaltaan on pandemiasta huolimatta tullut opiskelijoita eri puolilta maailmaa, ja liikkuminen maan rajojen yli on helppoa.

Salzburgissa opiskeleva Juho Korpela on käynyt Saksan puolella, jonne on viidentoista minuutin junamatka. Rajalla ei kyselty sen enempää koronapassia kuin muutakaan passia.

– On ollut huojentavaa, että maailma on auki pandemiasta huolimatta, hetkittäisiä vapaudentunteita esimerkiksi opiskelijabileissä. Välillä on tuntunut vähän absurdilta, että on ollut samanlaisia bileitä kuin ennen koronaa, Korpela sanoo.

Wienissä tiukennettiin torstaina koronarajoituksia. Kauppoja suljettiin ja monet joutuivat palaamaan etätöihin. Kuva: Askin Kiyagan / AOP

Hän uskoo, että rajoituksia on kuitenkin tulossa vielä ennen joulua. Yliopistolta tuli jo sähköpostia, jossa varoiteltiin, että etäopiskelu saattaa lisääntyä. Tällä hetkellä Korpela opiskelee etänä noin puolet kursseista, toinen puolikas sujuu lähiopiskeluna eli luennoilla.

– Tuskin tämä nyt kuitenkaan lockdowniin menee, kun rokotettuja kuitenkin on paljon.

