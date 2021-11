Viron koronatilanne pahenee ja Suomi valmistautuu auttamaan – Päätöksiä potilaiden siirtämisestä Suomeen ei ole vielä tehty

Viron yleisadioyhtiön mukaan puhe on ollut pienestä määrästä Suomeen mahdollisesti siirrettävistä potilaista. STM:n valmiusjohtajan mukaan olennaista on, että palvelut turvataan Suomessa oleville.

Virosta ei ole toistaiseksi tullut Suomeen avunpyyntöä tuoda vaikeimmin sairaita koronapotilaita Suomeen hoidettaviksi.

Asiasta kertoi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas Ylen Radio Suomen Päivässä. Viron yleisradioyhtiö ERR on niin ikään uutisoinut (siirryt toiseen palveluun), että potilaiden mahdollisesta siirtämisestä Suomeen on alustavasti keskusteltu. ERR:n mukaan puhe on ollut noin kymmenkunnasta potilaita.

ERR:n uutisen mukaan muutama päivä sitten pelkästään Tarton yliopistollisessa sairaalassa oli tehohoidossa 24 koronapotilasta. Suomessa koko maassa on tällä hetkellä tehohoidossa 29 koronapotilasta.

Pekka Tulokkaan mukaan valmistelevia keskusteluja mahdollisista potilassiirroista on käyty yliopistosairaanhoitopiirien johdon kanssa.

– Valmistaudumme siihen, että pystymme tarvittaessa auttamaan, hän toteaa.

Tulokas painottaa, että potilaskuorma tasattaisiin eri sairaanhoitopiirien välille. Olennaista hänen mukaansa on, että palvelut turvataan Suomessa oleville.

– Erittäin tärkeää on myös henkilöstön jaksaminen.

HUS: Potilaiden siirto hankalaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan koronapotilaiden siirtäminen Virosta Suomeen olisi käytännössä vaikeaa.

Hänen mukaansa periaatteessa helpompaa olisi siirtää Suomen resursseja Viroon, mutta ongelmaksi nousevat erot kielessä ja järjestelmien yhteensopivuudessa.

– Asia ei ole niin yksinkertainen, että suomalainen tiimi vain menisi Viroon ja ryhtyisi auttamaan, hän sanoo.

Kuljetus Suomeen taas on riski vakavasti sairaalle henkilölle.

– Loppupeleissä puhuttaisiin varmaan aika pienestä määrästä potilaita, joita Suomeen tulisi. Kysymys herää, onko se vaivan arvoista.

Lehtosen mukaan realistisempi järjestely voisi olla, että Virosta siirrettäisiin Suomeen muita kuin koronapotilaita, jotta Virossa vapautuisi tilaa koronapotilaiden hoitoon. Lehtosen mukaan yksittäisiin potilaskuljetuksiin maiden välillä ollaan jo ennen pandemiaa totuttu.

– Se olisi ehkä realistisempi järjestely.

"Kyse on rokottamattomien epidemiasta"

ERR kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Tarton yliopiston jätevesitutkimusten perusteella koronavirus on levinnyt Virossa niin laajalle, ettei alueellisia eroja enää juuri ole. Virus on levinnyt myös läntiseen saaristoon.

Virossa on sairaaloissa 610 koronapotilasta. Maan ilmaantuvuusluku on 1 766 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti 14 vuorokauden aikana, kun taas Suomen ilmaantuvuusluku on 138.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mielestä Viron tilanne on huolestuttava.

– Potilaskäyrät menevät ylöspäin enkä hämmästyisi, jos kantokyvyn raja tulisi vastaan. Jos tilanne menee kriittiseksi ja ministeriö pyytää meitä auttamaan, niin autamme. Käytännön keskusteluja tästä ei kuitenkaan ole vielä käyty.

Lehtonen ei kuitenkaan näe, että Viron tilanne tai sinne matkustaminen koronapassilla uhkaa suoraan Suomen koronatilannetta. Hänen mielestään esimerkiksi rajan sulkemisella ei olisi tilanteeseen merkittävää vaikutusta.

– Kyse on rokottamattomien epidemiasta. En näe Viroa niinkään terveysuhkana vaan ennemminkin esimerkkinä siitä, miten käy, kun tauti alkaa leviämään rokottamattomien keskuudessa.

Voit keskustella aiheesta 6.11. kello 23:een saakka.

Lue seuraavaksi:

Virossa ennätysmäärä koronatartuntoja – "Jos hoidon priorisointia joudutaan tekemään, sellaisia kuolee, joita olisi voitu pelastaa"

Viro lisää koronataistelun kierroksia: Kaikki koululaiset pannaan pikatestiin kolmesti viikossa

Baltian koronatilanne paheni jälleen nopeasti – nämä asiat matkaa suunnittelevan on syytä ottaa huomioon