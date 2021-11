Akkumineraalien kysyntä kasvaa voimalla – Geologian tutkimuskeskus investoi miljoonia, jotta arvokkaita aineita ei enää hukattaisi

Geologian tutkimuskeskus panostaa lähivuosina voimakkaasti materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden tutkimukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa miljoonien eurojen investointeja GTK Mintecin Outokummun tutkimusympäristöön.

Ensimmäisenä Outokumpuun rakennetaan täysin uudet toimisto- ja laboratoriotilat. GTK:n pääjohtaja Kimmo Tiilikaisen mukaan tutkimuksen kehittäminen vaatii uudet tilat.

– Uudet laboratoriotilat mahdollistavat korkeampitasoisen tutkimuksen. Pystymme kehittämään jalostusprosesseista entistä tehokkaampia, mikä auttaa säästämään materiaaleja ja energiaa.

Uusien tilojen rakentaminen alkaa keväällä ja valmista pitäisi olla vuoden 2023 lopussa. Hankkeeseen on varattu 15 miljoonaa euroa.

Outokummussa on odotettu uutta toimisto- ja laboratoriorakennusta. Vanhoissa tiloissa on ollut sisäilmaongelmia, ja työntekijät ovta joutuneet työskentelemään viime vuodet väistötiloissa. Kuva: QVIM Arkkitehdit

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia

Kun uudet toimisto- ja laboratoriotilat ovat valmistuneet, seuraava miljoonainvestointi on Outokummun koetehtaan nykyaikaistaminen.

Kimmo Tiilikaisen mukaan koetehdas on jo nyt ainutlaatuinen paikka testata muun muassa kaivosteollisuuden prosesseja, mutta lisäämällä digitalisaatiota prosesseista on mahdollista saada entistä enemmän tietoa.

– Vuosikausia on esimerkiksi tiedetty, että rikastushiekassa on jäljellä arvokkaita mineraaleja, mutta niiden erottaminen on ollut äärimmäisen hankalaa. Investoimalla laboratorioihin ja koetehtaan digitalisointiin voimme helpottaa valtavasti sitä kehitystyötä, joka tulevaisuudessa mahdollistaa näiden kertaalleen jalostettujen rikastushiekkojen hyödyntämisen, Tiilikainen kuvaa.

Outokummun koetehtaalla on mahdollista testata jalostusprosesseja käytännössä. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

GTK haluaa olla kiertotalouden ykkönen

Investointien taustalla on iso tavoite: GTK Mintec haluaa olla edelläkävijä kiertotaloudessa ja materiaalitehokkuudessa.

– Haluamme ratkoa maailman isoja kysymyksiä edistämällä mineraalipohjaisten raaka-aineiden kierrätystä ja hyödyntämistä, Kimmo Tiilikainen tiivistää.

Hän nostaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, joka panee muun muassa liikenteen energiajärjestelmän uusiksi. Vanhat polttomoottorit korvautuvat ajan myötä sähköllä, mikä tarkoittaa, että akuissa tarvittavien mineraalien tarve kasvaa. Akkumineraalit ovat kuitenkin ehtyvä luonnonvara, joten ne pitäisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Tämä on yksi ongelma, johon etsitään ratkaisua Outokummussa.

GTK:n pääjohtaja Kimmo Tiilikainen toivoo, että Outokummun tutkimusympäristö houkuttelisi seudulle mineraalien jalostuksen kanssa työskenteleviä yrityksiä. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Yrityksille paikka testata

Geologian tutkimuskeskus toivoo, että sen investoinnit kannustavat myös yrityksiä panostamaan tuotekehitykseen. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuskeskus ja se myy osaamistaan teollisuusyrityksille. Eli kun pitää tietää, miten tehokas kaivosyhtiön tuotantotapa on, se voidaan testata Outokummun tehtaalla.

– Investoimalla infrastruktuuriin mahdollistamme sen, että yrityksillä on paikka, jossa ne pääsevät kehittämään omaa toimintaansa, Kimmo Tiilikainen kertoo.

Tällä hetkellä GTK Mintecin tärkeimpiä asiakkaita ovat kaivos-, kemian- ja metalliteollisuus.

Investoinneilla on myös suoria työllisyysvaikutuksia.

Tällä hetkellä Outokummussa työskentelee noin 40 ihmistä. Tiilikaisen mukaan uusien laboratoriotilojen myötä määrä noussee 60:een työntekijään vuoteen 2025 mennessä.

