Tutkijan mukaan syyllistäminen ei lisää rokotuskattavuutta – lääkintöneuvos hämmästelee rokotteiden kyseenalaistajia

Suomi on saavuttamassa 80 prosentin rokotuskattavuuden, mutta vajaa 700 000 suomalaista on yhä valinnut olla ottamatta rokotetta koronavirusta vastaan.

Tutkija Pia Vuolanto sanoo Marja Sannikan haastattelussa, että nykyinen keskustelu rokotuksista luo liikaa vastakkainasettelua rokottamattomien ja rokotettujen välille. Vuolanto vetää kansainvälistä tutkimushanketta rokottamattomiin henkilöihin liittyen.

Vuolannon mukaan syyllistäminen tekee enemmän hallaa rokotuskattavuudelle ja aiheuttaa rokottamattomille ulkopuolisuuden tunnetta.

– Yksilötasolla on oikeus olla ottamatta rokotetta ja me olemme yhteiskuntana tehneet sen ratkaisun, että se on vapaaehtoista. Silti yksilöä syyllistetään siitä, että hänen ratkaisullaan on yhteisötason seurauksia. Yhteisön tulee ottaa huomioon kaikki jäsenensä.

Vuolannon mukaan Suomessa rokote-epäröijiä on kaikista väestöryhmistä hyvin erilaisilla taustoilla. Tiedevastaisia joukossa ei kuitenkaan juuri ole.

– Enemmän on halua ottaa itse selvää asioista, lukea tieteellisiä tutkimuksia ja käydä kuuntelemassa eri asiantuntijoita siitä, mitä he sanovat rokotteista.

Lääkintöneuvos Heikki Pälve esitti taannoisessa mielipidekirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), että rokottamattomat henkilöt voisivat korvata ainakin osin mahdollisesta koronavirustartunnasta seuraavat terveydenhoidolliset kustannukset.

Pälve toteaa Sannikan haastattelussa, ettei hän koe syyllistäneensä rokottamattomia. Silti hän ei katso periaattellista kieltäytymistä rokotuksista hyvällä ja hämmästelee halua kyseenalaistaa koronarokotteiden kehittämiseksi tehty työ.

– Millä ihmeen älyllä ja osaamisella tavallinen maallikko kykenisi tässä tilanteessa katsomaan, että tämä rokote on turvallinen tai ei ole turvallinen?

Pälve sanoo, että rokotusten vapaaehtoisuudesta huolimatta rokottamattomat aiheuttavat yhteiskunnalle kuormitusta.

– Henkilöllä on tietenkin oikeus kieltäytyä rokotuksista eikä hänen tarvitse sitä mitenkään perustella, mutta se loiskahtaa yhteiskuntaan pahasti. Siitä seuraa se, että tämä epidemia jatkuu ja leviää.

