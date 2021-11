Juha Kauppinen kielsi vuosia olevansa luonnonsuojelija – nyt hän uskoo, että 3,5 prosenttia suomalaisista voi estää luontokadon

Tietokirjailija Juha Kauppinen mielestä ongelmana on järjestelmä, jossa moni ansaitsee rahaa hyödyntämällä luontoa.

Ensilumi on juuri peittänyt puiden oksat. Tietokirjailija ja luontotoimittaja Juha Kauppinen kävelee varmoin askelin pois polulta. Aina välillä hän pysähtyy ja kaivaa kameransa esiin. Voi vain arvailla, kuinka monta kuvaa hän on ottanut aivan tavallisista puista.

Metsästäkin Kauppinen tietää paljon. Hän on koulutukseltaan biologi ja kirjoittanut 20 vuotta luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Samalla hän on kerännyt itselleen valtavan määrän tietoa siitä, mitä luonnolle kuuluu nyt.

Kuulumiset eivät ole hyviä. Suomessa jo joka yhdeksäs eliölaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmisten toiminnan vuoksi.

Tietokirjailijan mielestä harva suomalainen on edes ollut oikeassa metsässä. Talousmetsät kun eivät ole säntillisyydessään sellaisia kuin luonto on: jatkuvasti vaihtelevaa, arvaamatontakin.

Evon metsissä kasvaa monen ikäisiä puita, kun ihminen ei ole puuttunut kiertokulkuun. Pystyyn lahoavat puut ovat useiden hyönteisten ravintoa ja lintujen pesimäpaikkoja. Kun puu kuolevat, taimet saavat tilaisuutensa kasvaa. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Hänen niskakarvansa nousevat pystyyn, kun hän ajattelee, kuinka vähän koskematonta luontoa planeetallamme on.

– Näen luonnon aarreaittana. Jos joku haluaa polttaa tämän aarreaitan, se on iljettävää.

Luonnonsuojelijaksi leimaaminen pelotti

Nykyään Kauppinen pitää itseään luonnonsuojelijana. Vuosia hän kiirehti vakuuttamaan kaikille, ettei hän ole luonnonsuojelija, jotta häntä ei leimattaisi sellaiseksi. Ristiriita sai hänet lopulta kirjoittamaan kirjan Heräämisiä – kuinka minusta tuli luonnonsuojelija, jossa Kauppinen kertoo lomittain omasta kasvustaan ja luonnonsuojelun historiasta.

Kirjan julkaisun jälkeen ilmestynyt Kirjastolehti järkytti kirjailijaa. Kannessa oli hänen kuvansa ja sana "luonnonsuojelija".

– Se oli alaston hetki. Että näin voi nyt tehdä minulle. Huomasin siitä, että tämä on aika painava asia.

Vaikka valtaosa suomalaisista pitää itseään luontoihmisenä, luonnonsuojelija-sana on Kauppisen mielestä yhä latautunut. Moni ajattelee luonnonsuojelijoiden olevan radikaaleja fanaatikkoja, joille ihmisillä ei ole väliä.

Juha Kauppista harmittaa, kun Etelä-Suomen metsissä on mahdotonta eksyä. Evon aarniometsät ovat käyneet tutuiksi hämeenlinnalaiselle tietokirjailijalle. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Juha Kauppinen on liikkunut mielellään luonnossa pikkupojasta asti. Hän uskoo, että yhteiskunta 1980–1990-luvuilla esti häntä kuitenkin osin kuoriutumasta luonnonsuojelijaksi: Talaskankaan metsätaisteluissa luonnonsuojelijat kuvattiin omituisina hippeinä ja Natura-konfliktissa vaatimus luonnon suojelemisesta nähtiin laajasti yhteiskunnassa pöyristyttävänä.

Sovinnolliselle luonteelle ei tullut mieleenkään ryhtyä luonnonsuojelijaksi. Tärkeämpää Kauppiselle oli olla mahdollisimman normaali.

Myöhemmin biologista tuli toimittaja, joka ajatteli, ettei voi olla uskottava, jos joku pitää häntä luonnonsuojelijana.

Kieltäminen antoi Kauppiselle luvan olla välittämättä omista teoistaan. Silloin omalla hiilijalanjäljellä ja kestävällä tavalla elää ei ollut juuri väliä.

Lopulta valtava määrä tietoa siitä, mitä luonnolle tapahtuu, sai hänet muuttamaan mielensä.

Ihminen ei pärjää ilman luontoa

Puiden keskellä Kauppinen kertoo kuukkelista, uteliaasta linnusta, joka tulee usein Lapissa katsomaan retkeilijöitä. Moni luulee, että huonosti lentävä kuukkeli viihtyisi vain Lapissa, mutta todellisuudessa metsien hakkuut ovat ajaneet linnun pois eteläisestä Suomesta.

Metsän hupeneminen ahdistaa Juha Kauppista. Innokas luonnossaliikkuja on pettynyt usein, kun metsä on loppunut yllättäen hakkuuseen tai peltoon. Ahdistus on ollut yksi syy luonnonsuojelijaksi ryhtymiseen.

Kauppinen uskoo myös, että hänen vetäytyvä luonteensa on auttanut asettumaan luonnon puolelle.

– Se saa pääkopan ja maailmantarkastelun asentoon, jossa luonnon löytää helposti. Silloin löytää alistetun, hiljaisen, puhumattoman asian, johon voi samaistua.

Muuttumista luonnonsuojelijaksi Kauppinen kuvaa heräämiseksi. Kirjoittaessaan kirjaa Suomen lajien häviämisestä hänellä oli viimein mahdollisuus pohtia asioita kunnolla ja herätä. Lopulta Kauppinen myönsi itselleen, että jos luonnon suojeleminen on hänelle niin tärkeä asia, hän on luonnonsuojelija.

Tietokirjailija Juha Kauppinen kertoo, miten hänen luokkakaverinsa sai hänet huomaamaan luonnon ihmeellisyyden.

Hän ei vaadi kaikilta, että luonto on tärkeysjärjestyksen ensimmäinen. Lähtökohta voi olla vain, että pitää luonnosta. Kaiken takana on kuitenkin tieto siitä, ettei ihminen selviä ilman ekosysteemeitä.

– Ihminen on yrittänyt synnyttää keinoekosysteemejä lasikuvun alle, mutta ei ole onnistunut siinä edes maapallolla. Kun kasvatamme viljaa tai metsää, se tapahtuu ekosysteemin sisällä.

Maailma ei toimi kuten haluamme

Luontokadosta Kauppinen syyttää järjestelmää. Sen muuttaminen vaatii hirveästi työtä, sillä ihmisten luontosuhde on muodostunut satojen vuosien aikana.

– Luontoa alistava ajatusmaailma on syntynyt työllä, jota on tehty joka arkipäivä ja lauantaisinkin kahdeksasta neljään. Sitä ei pysty muuttamaan muuten kuin tarttumalla siihen kaikella tarmolla.

Maailma ei toimi Kauppisen mielestä niin kuin ihmiset haluaisivat sen toimivan. Vaikka 99 ihmistä sadasta haluaisi, että yhteiskunta toimisi luontoa säästäen, luontoa tuhotaan. Järjestelmä on täynnä tahoja, jotka tienaavat hyödyntämällä luontoa. Yritysten täytyy tuottaa voittoa jollain keinoilla.

Kauppisen poika nimittää välillä isäänsä leikkimielisesti kommunistiksi. Kauppinen ei usko kommunistisen järjestelmän olevan ratkaisu, mutta myöskään nykyinen järjestelmä ei ole toiminut. Sen vuoksi olemme ekokriisissä.

Ratkaisua tilanteeseen hänellä ei ole muuta kuin yleisellä tasolla: luonnonvarojen haaskaaminen pitäisi lopettaa, ja luonnon säästämisen tulisi olla päämäärä. Jatkuvan kasvun tavoittelu ei hänestä toimi.

– Haluaisin osata sanoa tarkkaan, mitä pitäisi tehdä, mutta minä en osaa. Se on ahdistavaa.

Toivoa kuitenkin yhä on. Kauppinen uskoo, että joukkovoima voi ratkaista kaiken.

Mitä jos 3,5 prosenttia suomalaisista ryhtyisi Elokapinaan?

Luonnonsuojelijaksi ryhtyminen näkyy Kauppisen valinnoissa: lautaselta löytyy yhä useammin kasvisruokaa, ja hän käyttää aikaa löytääkseen koko elämän kestäviä esineitä.

Kauppinen on huomannut, että moni luonnonpuolestapuhuja on niin ahdistunut, että ajaa itsensä elämään äärimmäisen niukasti. Ihmisten pienet teot eivät kuitenkaan pelasta luontoa.

– Tulen varmasti rajoittamaan itseäni lisää, koska se on ainoa siedettävä tapa minulle. Se ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Yksilöistä puhuminen on keino välttää puhumasta siitä, mitä pitää muuttaa.

Silti Kauppinen löytää toivon paradoksaalisesti ihmisistä. Muutos syntyy, kun riittävän moni ihminen yhdistää voimansa. Ja riittävän moni on lopulta hyvin pieni joukko.

Vuoden 2019 ilmastolakkoon osallistui arviolta 3 000 nuorta eri paikkakunnilla. Arkistokuva. Kuva: Marja Väänänen / Yle

Kauppinen mainitsee yhteiskunnallisessa tutkimuksessa puhutun 3,5 prosentin säännön: 3,5 prosenttia ihmisistä voi yhdessä saada aikaan isoja yhteiskunnallisia muutoksia. 3,5 prosentin voiman voi nähdä esimerkiksi Filippinien diktaattori Marcosia vastustaneessa kansannousussa (siirryt toiseen palveluun), Anti-Apartheid-boikotissa Etelä-Afrikassa (siirryt toiseen palveluun) ja Viron laulavassa vallankumouksessa (siirryt toiseen palveluun).

Ihmiset aliarvioivat usein oman vaikutusvaltansa.

– Minäkin ajattelen herkästi, etten saa kaikkein jääräpäisintä tuntemaani ihmistä muuttumaan. En saa edes puolta ihmisistä. Mutta ei tarvitse. Entä jos Elokapinassa olisi 3,5 prosenttia suomalaisista mukana? 175 000 ihmistä olisi viikkoja Helsingin kaduilla.

Se vaikuttaisi asioihin.

Voit keskustella aiheesta 15.11. kello 23:een asti.

