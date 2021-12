Juha Laitinen, 37, poistui ravintolasta vaaleatukkaisen miehen kanssa ja katosi autoineen 15 vuotta sitten – nyt KRP vahvistaa hänen löytyneen kuolleena

Keskusrikospoliisi vahvistaa, että 15 vuotta kadonneena ollut leppävirtalainen Juha Laitinen on löytynyt kuolleena. Vainaja oli vesistöstä löydetyn auton sisällä. Auto löytyi Kotalahden alueella sijaitsevasta vesistöstä Leppävirralla tänä syksynä.

Poliisi on tutkinnan aikana epäillyt, että Laitinen upotettiin autoineen vesistöön, koska maastosta auto olisi todennäköisesti löytynyt aiemmin.

Katoamista on tutkittu viime vuodet tappona. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teppo Sovelius on kertonut, että poliisilla on käsitys henkirikoksen tekijäpiiristä.