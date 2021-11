Herätys: Vanhat pankkikirjat jäämässä historiaan, populistien yhteistyö takkuilee EU:ssa, sää selkenee ja liukastaa tiet

Pankit patistelevat asiakkaitaan luopumaan pankkikirjoistaan

Pankeissa on yhä kymmeniätuhansia tilejä, joiden käyttöväline on perinteinen pankkikirja. Se ei enää täytä turvallisille tilinkäyttövälineille asetettuja vaatimuksia, joten muun muassa Nordea ja OP patistelevat asiakkaitaan luopumaan jäljellä olevista pankkikirjoistaan. Muistoesineiksi niitä ei mielellään anneta edes mitätöityinä.

Suurta populistien liittoumaa ei ole oikeasti olemassa

Eurooppalaisten oikeistopopulistipuolueiden edustajia Milanossa keväällä 2019. Mukana muun muassa perussuomalaisten Laura Huhtasaari (oik.), Ranskan Kansallisen liittouman Marine Le Pen (3. oikealta) ja Italian La Legan johtaja Matteo Salvini (4. oikealta.) Kuva: Alain Robert / AOP

Euroopan oikeistopopulistit ovat kotimaissaan vahvoilla mutta unionissa hajallaan. Isot egot ja oman edun ajaminen hankaloittavat liittoutumista EU-parlamentissa. Lue täältä kuusi syytä siihen, miksi populistien yhteistyö ei onnistu EU:ssa.

Janne Rintala tekee jättihittejä – toisten mielestä ne pitäisi polttaa

– Ihmisten keskittymiskyky lyhenee koko ajan. Jos joskus kissavideo sai kestää minuutin, niin nyt se saa kestää Tiktokissa 15 sekuntia. Biisissä ihminen pitää saada koukkuun ensimmäisestä lauseesta lähtien, sanoo säveltäjä-sanoittaja Janne Rintala. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Mökkitie Records on noussut viime vuosina esiin Arttu Wiskarin ja Erika Vikmanin hittien ansiosta. Kaiken takana on säveltäjä-sanoittaja Janne Rintala, joka ammentaa innoituksensa suomalaisesta nostalgiasta. Häntä on usein syytetty lakelmoinnista, jonka hän kiistää.

Sää kylmenee koko maassa

Kuva: Yle

Sunnuntaina pohjoiseen vahvistuu korkeapaine ja sää on Lapissa laajalti aurinkoista. Etelä- ja keskiosassa maata pilvisyys on runsasta ja iltapäivän aikana etelärannikolle yltää myös vesisateita. Lämpötila vaihtelee plussan ja pakkasen välillä, minkä vuoksi myös etelässä on syytä harkita talvirenkaiden vaihtoa.

