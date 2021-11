Herätys: Työnantajien heikko kielitaito jarruttaa ulkomaalaisten palkkaamista, koulujen suunnittelussa uusia tuulia, viikko alkaa poutaisena

Juliana I Nengah ehti huomata työtä etsiessään, että ilman suomen kielen taitoa työllistyminen on hankalaa.

Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Vieraalla kielellä työskentely pelottaa työnantajia

Työvoimapulasta huolimatta yritykset eivät uskalla palkata ulkomaalaisia, koska englantia ei osata, kertoo kysely. Miltei puolella suomalaisista työnantajista on hyvin heikot valmiudet tai ylipäänsä tahtoa palkata kansainvälistä työvoimaa. Henkilöstövuokrausyritys Baronan kyselyn mukaan suurin este on työnantajan oma kielitaito.

Sairaanhoitopiiri myöntää osan Kupittaan vanhuspsykiatrian osaston epäkohdista

Kupittaan sairaala. Kuva: Nora Engström / Yle

Yle on saanut haltuunsa Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön Kupittaan vanhuspsykiatrian osaston V1:n toiminnasta sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastineen sille. Vastineessa myönnetään osa aluehallintovirastoon kannelluista epäkohdista, puutteista ja laiminlyönneistä. Avi on pyytänyt asiasta vielä lisää tietoa.

Tulevaisuuden koulu ei ole enää vain koululaisia varten

Yhdeksäsluokkalaiset Ruusa Seppälä ja Milja Muikku ovat tyytyväisiä siihen, että Valkealaan rakennetaan uusi koulu. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Koulusuunnittelussa puhaltavat uudet tuulet. Koulurakennus ei jatkossa ole enää vain koululaisia varten, vaan samaan rakennukseen voidaan sijoittaa vaikkapa päiväkoti, kirjasto, nuorisotilat ja kansalaisopisto. Kouluista suunnitellaan nyt avaria tiloja, joissa koululaisilla on tilaa istuskella ja jutella.

Viikko alkaa poutaisena ja melko kylmänä

Maanantai on suurelta osin poutainen ja aurinkoinen. Sateita tuonut matalapaine väistyy päivän aikana itään, ja iltapäivä on valtaosin selkeä ja kirkas. Etelässä lämpöasteita on muutama, Lapissa voi olla pakkasta jopa kahdeksan astetta.

Kuva: Kerttu Kotakorpi / Yle Sää

