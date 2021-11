Hävittäjämarkkinat kuumenevat Euroopassa – Suomeenkin ehdolla oleva amerikkalainen F-35 havittelee uusia maita asiakkaikseen

Suomessa pian tehtävä hävittäjäpäätös herättää poikkeuksellista mielenkiintoa. Amerikkalainen viidennen sukupolven F-35 on ollut viime vuosien myydyin, mutta koneen kovat ylläpitokulut ovat herättäneet rajua kritiikkiä Atlantin molemmin puolin.

Hävittäjävalmistajien kilpailu Euroopan paisuvilla hävittäjämarkkinoilla kiihtyy. Mittaa toisistaan ottavat eurooppalaiset neljännen sukupolven hävittäjät ja varsinkin amerikkalainen viidennen sukupolven F-35.

Uusia kauppoja on tulossa monissa maissa, ja tilanne elää koko ajan.

Yksi näistä on Espanja, joka aikoo uusia reilut 70 Hornet-hävittäjäänsä tällä vuosikymmenellä. Espanja on jo päättänyt tilata 20 Eurofighteria kaikkein vanhimpien Hornetiensa tilalle. Aiemmin on näyttänyt siltä, että Espanja voisi korvata loputkin 50 Hornetia uusilla Eurofightereilla.

Puolustusalan julkaisu DefenceNews kertoi (siirryt toiseen palveluun) kuitenkin torstaina, että myös F-35 voi tulla kyseeseen. Tiedon vahvistaa jutussa haastateltu eversti Jesus Ferrer Espanjan asehankinnoista vastaavasta toimistosta.

Aiemmin julkisuuteen on kerrottu, että Espanjan merivoimat saattaisi tilata merivoimille suunniteltua F-35B-mallia. Se parantaisi koneen mahdollisuuksia Espanjan Ilmavoimissa.

Sinänsä amerikkalaiskoneen valinta ei olisi yllättävää, sillä Espanja on jo kylmän sodan vuosista lähtien päättänyt käyttää rinnakkain eurooppalaista ja amerikkalaista kalustoa.

Viime kuukausina on muutenkin spekuloitu amerikkalaisen F-35-koneen pyrkimyksistä saada yhä uusia kauppoja Euroopassa, sillä myös Tšekki ja Kreikka ovat liittymässä mahdollisten ostajien joukkoon.

Myös Eurofighterista tuotiin kesällä Kaivopuistoon näyttelyversio. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Kreikka ilmaisi kiinnostuksensa ostaa F-35-hävittäjiä sen jälkeen kun Yhdysvallat perui Turkin kanssa sovitut kaupat samasta koneesta. Kreikka on jo tilannut 24 ranskalaista Rafalea.

Tšekki puolestaan käyttää tällä hetkellä ruotsalaisen Gripenin vanhempaa C/D-mallia. Koneiden leasing-aika päättyy vuonna 2027. Tiettävästi Saab aikoo (siirryt toiseen palveluun) tarjota Tšekille uutta E/F-mallia. On mahdollista, että kaupasta kilpailevat juuri F-35 ja Saabin Gripenit.

Koneita riittää

Suomeen ovat ehdolla amerikkalainen F-35, amerikkalainen Super Hornet, ruotsalainen Gripen E/F, ranskalainen Rafale ja yhteiseurooppalainen Eurofighter.

Amerikkalaisen F-35:n on ostanut tai ainakin alustavasti valinnut jo kahdeksan Euroopan maata. Koneesta on tulossa hyvää vauhtia NATOn (siirryt toiseen palveluun) keskeisin hävittäjä.

Koneen suurin ongelma näyttää olevan sen korkeat ylläpitokustannukset, joista on raportoitu jo vuosia. Viime aikoina on epäilty (siirryt toiseen palveluun), että Yhdysvaltain Ilmavoimat voisi pudottaa koneen tilausmäärän 1 000 koneeseen alunperin suunnitellusta 1 736:sta.

Niin sanottua klassista Hornetia käyttää tällä hetkellä Suomen lisäksi kaksi eurooppalaista maata. Amerikkalaisen Hornetin uusinta versiota Super Hornetia on Euroopassa tilaamassa Saksa.

Yhteiseurooppalaista Eurofighteria käyttävät ja suosivat varmuudella ainakin sen valmistajamaat Saksa, Espanja, Italia ja Britannia. Koneen vanhin malli on käytössä myös Itävallassa.

Ruotsalaisen Gripenin vanhempaa mallia käyttävät Euroopassa Ruotsin lisäksi Tšekki ja Unkari. Ruotsi on tilannut myös uutta E/F-mallia.

Suomi aikoo tilata yli 60 hävittäjää, ja kauppa on Euroopan suurimpia asehankintoja vuosikausiin. Lopullinen päätös tehdään joulukuussa.