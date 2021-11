Jani Viljakainen ajaa sähkötaksia, ja niin tekee pian yhä useampi hänen kollegansa – alalla on tapahtumassa käänne, jonka takana on EU

Lähitaksi antaa osan kyydeistä ensisijaisesti sähköautoille, Menevä on hankkinut 80 täyssähköautoa lentoasemalle ja Kovasen ensimmäiset sähkömersut ovat juuri saapumassa kaduille.

Vantaalainen taksiyrittäjä Jani Viljakainen osti viime kesänä täyssähköauton. Moni kollega kuitenkin vielä epäilee moisen sopivuutta taksiksi.

– Päästöttömyys ja sitä kautta tuleva taloudellinen hyöty, Viljakainen perustelee valintaansa.

Täyssähköauto on herättänyt taksitolpalla kiinnostusta. Suurin kysymys on ollut, kuinka pitkälle autolla pääsee.

– Se kiinnostaa ja ilmeisesti huolettaa aika monia. Vähän mietityttää itseäkin tämä talvi, mutta tänään oli viisi astetta pakkasta, enkä ole nähnyt kulutuksessa suurta eroa, Viljakainen sanoo.

Täyssähkötaksi on herättänyt kollegoissa niin paljon innostusta, että Viljakainen uskoo niiden määrän kasvavan nopeasti. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Taksiyrittäjän mukaan auton toimintasäde ei rajoita hänen työpäiviään juuri lainkaan. Tosin heti ensimmäisenä päivänä sähköauton ratissa hän joutui kieltäytymään pitkästä keikasta.

– En olisi kyllä ehkä jaksanut ajaa Kolariin asti diesel-autollakaan, Viljakainen hymähtää.

Kuuntele alta lisää Viljakaisen kokemuksista sähköautoilusta.

Taksiyhtiöt toivovat lisää sähköautoja riveihinsä

Viljakainen on sähkötaksinsa kanssa juuri sellainen yrittäjä, joita kyytejä välittävät taksiyhtiöt haluaisivat nähdä lisää. Hän pääsi taksiyhtiö Menevän kumppaniksi uuden autonsa ansiosta.

– Sähköautolla pääsin heti näillä puheilla. Dieselautolla ei olis ollut toivoakaan päästä, Viljakainen sanoo.

Lähitaksi on yrittänyt jouduttaa sähköautoihin siirtymistä "priorisoimalla" niitä marraskuun alusta lähtien.

Nyt Lähitaksin oman Taksini-sovelluksen käyttäjät saavat kyydin ensisijaisesti vähäpäästöisellä autolla. Järjestelmä etsii ladattavaa hybridiä tai täyssähköautoa lähialueelta kymmenen sekunnin ajan, ja jos sellaista ei löydy, tilaus menee yleiseen hakuun.

– Teemme tätä siksi, että kun kuljettajamme seuraavan kerran valitsevat autoa, niin he harkitsisivat kovasti tätä vähäpäästöisyyttä. Uskon, että monet tulevat tällaisen auton ottamaan, sanoo Lähitaksin varatoimitusjohtaja Caj Rautelin.

Aivan valtavaa mullistusta Lähitaksin priorisointi ei ole vielä aiheuttanut. Rautelinin mukaan ne tapaukset "ovat vähemmistössä", joissa vähäpäästöinen ehtii napata kyydin ennen muita.

Ensinnäkin korkeintaan noin viidennes yhtiön tilauksista tehdään sovelluksen kautta.

Toinen syy on se, että takseista vain noin kymmenen prosenttia on vähäpäästöisiä. Tilanne on kutakuinkin sama myös kilpailijoilla.

EU ja kilpailutukset ohjaavat kohti täyssähköautoja

Vaikka vähäpäästöinen taksikyyti on Suomessa vielä harvinaisuus, suunta on selvä. Taksiyhtiöt tarvitsevat vähäpäästöisiä autoja esimerkiksi kela- ja koulukyytien kilpailutuksiin.

EU:n päätöksen mukaisesti ensi elokuusta lähtien julkisten toimijoiden hankinnoissa vähäpäästöisten autojen osuus pitää olla keskimäärin 38,5 prosenttia. Suomessa tiheästi asutuilla alueilla vaatimus on 50 prosenttia ja haja-asutusalueilla vähemmän.

Vähäpäästöisiksi lasketaan aluksi autot, joiden ajonaikaiset päästöt ovat alle 50 g/km. Vuoden 2026 alusta lukien päästövaatimus kiristyy nollaan, eli ladattavat hybridiautot putoavat pois laskuista.

Myös takseja tilaavien yritysten kiinnostus päästöjä kohtaan on kasvussa.

Ladattavat hybridit alittavat nykyisetkin päästörajat vain teoriassa

Vaikka useimmat ladattavat hybridit lasketaan toistaiseksi vähäpäästöisiksi, nekin alittavat 50 gramman rajan vain paperilla.

Normaaliajossa suuri osa ajettavasta matkasta taittuu sähkön voimalla, koska autolla ajetaan lyhyitä ajoja ja pienehköä akkua ladataan riittävän usein. Taksiajossa polttomoottori hoitaa matkasta huomattavasti suuremman siivun.

– Jos katsotaan, kuinka paljon latauspisteitä tällä hetkellä on, niin todella harva ladattava hybridiauto alittaa ammattikäytössä 50 gramman päästörajan, sanoo Lähitaksin Rautelin.

Rauhallisena päivänä kaupunkiajossa Viljakainen ei välttämättä lataa autoaan työpäivän aikana lainkaan. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Kasvun tulppana sähköautojen ja latauspaikkojen puute

Vaikka intoa olisi, sähköautojen yleistymisen tiellä on tällä hetkellä kaksi estettä.

– Autojen saatavuus ja latausmahdollisuudet ovat ylivoimaisesti suurimmat esteet, sanoo Kovanen ja Fixutaksi brändejä pyörittävän Cabonlinen toimitusjohtaja Teemu Romppanen.

Esimerkiksi kaikki Kovasen taksit ovat Mersuja ja sopivaa sähköautoa on odoteltu pitkään – ensimmäinen tulee ajoon näillä näkymin joulukuussa.

Saatavuutta harmittelee myös Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen, jonka mukaan sähköautoa joutuu odottelemaan kuudesta kahdeksaan kuukautta.

Menevä tuo tammikuussa teille 80 uutta autoa, jotka melkein tuplaavat pääkaupunkiseudun täyssähkötaksien määrän. Yhtiö tilasi autot itselleen kesällä ja rekrytoi niille parhaillaan kuljettajia.

– Meillä oli niin isot tilaukset, että ilmeisesti saatiin tehtaan päässä priorisoitua, pohtii myynti- ja markkinointijohtaja Arto Peisa.

Taksiyhtiö rakentaa oman latausalueen lentoaseman kupeeseen

Pohjoismaissa operoivassa Cabonlinessa tiedetään, että asiat voisivat olla myös toisin. Norjassa yhtiön autoista on täyssähköautoja jo liki 30 prosenttia.

Yhtiön tavoite on, että vuonna 2030 kaikki autot ovat nollapäästöisiä. Toimitusjohtaja uskoo, että latausverkoston ongelmista päästään yli.

– Tässä on pitkään markkinoilla painittu sen kanssa, että latausverkostoa ei ole haluttu rakentaa, kun ei ole ollut kysyntää. Nyt tämä on kääntymässä toisinpäin. Olen varma siitä, että latausverkoston toimittajat tulevat mukana, kun meillä on tarjota kysyntää, arvioi Romppanen.

Taksiyrittäjä Viljakainen on pärjännyt toistaiseksi oman kodin ja yleisillä latauspisteillä, eikä ole asiasta huolissaan.

– Latauspisteitä tulee koko ajan lisää, varsinkin kun mennään pääkaupunkiseudulta pohjoiseen. Ehkä tänne tarvittaisiin juuri niitä nopeita latureita varsinkin sitten kun sähköautoilu yleistyy. Latausmahdollisuus taksitolpalla olisi hienoa, Viljakainen toteaa.

Menevän myynti- ja markkinointijohtaja Peisa on kuullut muiden sähköautoilijoiden närkästyneen takseista kauppojen pikalatausasemilla. Uusille sähköautoille tuleekin oma latausalue Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeeseen.

– Alalla odotetaan, että yhteiskunta ratkaisisi ongelman, mutta me olemme tehneet sen nyt näin päin, Peisa sanoo.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 11. marraskuuta kello 23:een saakka.

Lue seuraavaksi:

Hallitus esittää lisärahaa sähköautojen latauspaikkoihin ja taloyhtiöiden energiaremontteihin

Autokanta sähköistyy Norjassa hurjaa vauhtia – Suomi pitää häntäpäätä pohjolan uusien sähköautojen rekisteröinnissä

Vedyllä kulkevat autot ovat jopa sähköautoja ympäristöystävällisempiä – Suomessa niillä ei ajeta, sillä tankkausasemia ei ole