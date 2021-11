Pariskunta osti yli 100-vuotiaan talon puolivahingossa – nyt käsissä on suojeltu pystyhirsitalo: "Olemme ottaneet tästä harrastuksen"

Hannu Tylli selasi keväällä asuntojen myynti-ilmoituksia netistä. Hän etsi tuttavalleen sopivaa asuntoa Kouvolasta. Silmiin osui vanha vaaleanpunainen vanha puutalo, joka herätti oman kiinnostuksen.

– Kyllä se talon ostaminen Hannun idea oli. Minä pidin ajatusta aluksi ihan hulluna, mutta alue veti puoleensa ja syksyllä me ostimme tämän talon, kertoo Mari Järvinen.

Varuskuntakatu 8 sai uudet omistajat syksyllä 2021. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Pihan suurien vaahteroiden mukaan Vaahterataloksi nimetty talo sijaitsee Kouvolan Kaunisnurmella historiallisessa Museokorttelissa. Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Museokortteli on vanha puutaloalue lähellä keskustaa. Talo on viides omakotitalo, jonka Kouvolan kaupunki on saanut Museokorttelista myydyksi.

Kerrosten alla oli vanha lankkulattia, jonka Hannu Tylli aikoo kunnostaa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan kaupunki päätti kaksi vuotta sitten, että se myy säästösyistä kiinteistöt, joissa sillä ei ole palveluita tai muuta keskeistä toimintaa. Museokorttelista myyntiin on tipahdellut taloja tasaiseen tahtiin.

Kaupunki on vuokrannut puutaloja muun muassa käsityöyrittäjille ja harrastekerhoille. Alueella on järjestetty useampia tapahtumia pitkin vuotta, ja ne ovat keränneet paikalle paljon ihmisiä. Museokortteli on tunnettu taiteilijoistaan ja yrittäjien yhteishengestä. Nyt useampi talo on myyty yksityiskäyttöön.

Harrastuksena remontointi

Hannu Tyllillä ja Mari Järvisellä ei ainakaan toistaiseksi ole suunnitelmia muuttaa itse Vaahterataloon. He aikovat vuokrata alakerran kahta työtilaa ja yläkerran asuntoa.

Alakerran toisessa puolikkaassa on jo vuokralainen valmiina. Siellä pitää majaa Kymenlaakson partiopiiri. Itsekin toiminnassa mukana ollut Mari Järvinen arvelee partiolaisten olleen helpottuneita, kun talokauppa ratkesi.

– Olen noissa tiloissa monet kerrat ollut itsekin kokoustamassa. Olivat kyllä yllättyneitä, kun kuulivat, ketkä talon ovat ostaneet, kertoo Mari Järvinen.

Vanhoja ikkunoita ei vaihdeta uusiin. Mari Järvinen kunnostaa alkuperäiset puitteet. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Partiolaisten puoli jää toistaiseksi ennalleen. Muita tiloja Hannu Tylli ja Mari Järvinen kunnostavat pikkuhiljaa huone kerrallaan. Palaset pidetään kohtuullisena, jotta työmäärä ei kasva liian suureksi.

– Me olemme ottaneet tästä harrastuksen. Kaivetaan esiin vanhaa ja palautetaan vanhan loistoon. Työn määrä on suuri, mutta uuden materiaalin määrä pieni. Mahdollisimman paljon kierrätetään vanhoja rakennusmateriaaleja. Oikein huonossa kunnossa oleviin kohtiin pyritään löytämään varaosia, kertoo korjausrakentamiseen perehtynyt Hannu Tylli.

Talossa olevat tulisijat ovat olleet pitkään käyttämättömänä ja siksi toistaiseksi käyttökiellossa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Suurin osa Kouvolan Museokorttelin taloista on hirsirunkoisia. Vuonna 1915 valmistunut Vaahteratalo poikkeaa Museokorttelin muista taloista, sillä se on runkorakenteinen. Siinä järeät hirsipilarit ovat pystysuunnassa ja eristyksenä on käytetty sahanpurua.

– Kerroksista päätellen kaksi isompaa remonttia on sataan vuoteen mahtunut, arvelee Hannu Tylli.

Yli satavuotiaassa talossa on tehty ainakin kaksi isompaa remonttia sen historian aikana. Vanhat pinnat paljastuvat kerrosten alta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Vaahteratalon alakerrassa näyttää jo valmiilta. Täällä riitti pelkkä pintaremonttim ja työtila etsii jo sopivaa vuokralaista. Yläkerran asuinhuoneistossa on edessä rankemmat työt. Levytysten alta on kaivettava esiin vanhoja lattioita, jotka kaipaavat perusteellista kunnostusta.

Toiveena säilyttää museokortteli eloisana

Osa Kouvolan kaupungin omistamista Museokorttelin taloista on vielä myymättä. Kolmesta talosta Varuskuntakadulla käydään neuvotteluja nykyisten vuokralaisten kanssa. Näiden lisäksi on vielä pari muuta myymätöntä kohdetta. Viisi taloa on jo uusilla omistajillaan.

– Nyt kun talot saa uudet omistajat, niin olisihan se hienoa, että niitä kunnostetaan ja niistä pidetään hyvää huolta jatkossakin. Se nostaisi alueen arvostusta entisestään, sanoo Mari Järvinen.

Yläkertaan Mari Järvinen ja Hannu Tylli remontoivat asuinhuoneiston. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Vaahteratalon uudet omistajat toivovat, että alue säilyisi jatkossakin elävänä. He haluavat pitää alakerran työtiloina, jotta korttelissa olisi monipuolista toimintaa, eikä pelkästään asumista.

– Mukavaa, jos muihinkin taloihin tulisi enemmänkin pientä työtilaa tai putiikkia, toivoo Mari Järvinen.

Mari Järvinen ja Hannu Tylli haaveilevat siitä, että Museokorttelissa järjestetään jatkossakin tapahtumia, vaikka talot siirtyvät kaupungilta yksityisomistukseen.

– Meidän puolestamme tapahtumia saisi olla enemmänkin, ja ne saisivat levitä vaikka meidän pihalle, sanoo Hannu Tylli.

Kymenlaakson partiopiiri jatkaa Vaahteratalon vuokralaisina. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tuleeko Vaahteratalosta koskaan kotia itselle? Sen aika näyttää.

– On meillä pitkän ajan haave täällä Museokorttelissa asua, mutta katotaan nyt, myhäilee Mari Järvinen.