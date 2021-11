Luonnonvarakeskuksen susikannan suotuisan suojelutason viitearvoja määrittelevässä laskennassa oli ohjelmointivirhe – ministeriölle lähti liian pieni luku

Luonnonvarakeskuksen susikannan suotuisaa suojelutasoa määrittelyyn liittyvässä laskennassa on paljastunut ohjelmointivirhe, jonka vuoksi laskenta tuotti liian pienen viitearvon susilaumojen määrälle. Ohjelmointivirhe ei ole vaikuttanut reviirien lukumäärää koskevien viitearvojen laskentaan eikä pienimmän elinvoimaisen populaation määrittelyyn. Luke kehittää työkaluja susikannan suotuisan suojelutason viitearvon määrittämiseksi.

- Luku perhelaumoista on ohjelmointivirheen takia ollut virheellinen koska tuloskuva viitearvoksi on piirtynyt väärin ja siitä katsottuna luvusta tulee liian pieni, toteaa ohjelmajohtaja Katja Holmala Lukesta.

Viitearvotyön väliraportti julkaistiin syyskuussa. Tekninen laskenta kuitenkin jatkui väliraportin jälkeen ja väliraportti esitteli vasta välituloksia esimerkinomaisesti. Luken kehitysvaiheessa olevan laskentamallin tuottamaa tietoa perhelaumojen alustavista viitearvoista käytettiin pohjana maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman kannanhoidollista metsästystä koskevan asetuksen valmistelussa. Luke on valmistelun aikana toimittanut ministeriön käyttöön viimeisimpiä tuloksia laskennan edetessä, ja avustanut tulosten tulkinnassa. Laskenta on vielä kesken.

– Luke antoi ministeriön asetusvalmisteluvaiheessa ennakkotiedoksi 24 perhelaumaa. Virheen huomaamisen jälkeen tehtiin uusi laskenta ja aiemmin saatu tulos muuttui, Holmala kertoo.

Ohjelmointivirhe kuitenkin osoitti Lukessa kehitettävän uuden riskiperusteisen menetelmän keskeneräisyyden ja sen, etteivät uudella menetelmällä laskettavat perhelaumojen viitearvot ole vielä käyttökelpoisia. Väliraportissa on esitetty useita vaihtoehtoisia lähestymistapoja viitearvojen määrittämiseen. Näistä ratkaisu, joka perustuu pienimpään elinvoimaiseen populaatioon (PEP) ja kertoimeen, olisi yksi vaihtoehto. Sitä on sovellettu Ruotsissa, ja se on käytettävissä nyt käsillä olevaan päätöstarpeeseen.

− Luke on erittäin pahoillaan siitä, että virhettä ei havaittu ennen viimeisimpien lukujen toimittamista ministeriölle. Virhe on hyvin valitettava myös sen takia, että Lukessa tiedostetaan suteen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun monimutkaisuus ja vaara, että inhimillinen virhe keskeneräisen työn tiimoilta voi lisätä ei-toivottavaa vastakkainasettelua, kertoo tutkimusylijohtaja Antti Asikainen Luken tiedotteessa.

− Luke tekee kansainvälisestikin pioneerityötä kehittäessään mallinnukseen pohjautuvaa viitearvojen määrittelyä, ja mallin kehittämiseen tarvitaan riittävästi aikaa. Sen vuoksi Luke korostaa työn olevan edelleen vahvasti kehitysvaiheessa, erityisesti uuden riskiperusteisen menetelmän osalta, kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala.

Viitearvojen määrittämiseen tarkoitettujen työkalujen kehittäminen on vasta puolessa välissä ja myös siihen liittyvä malli on vielä prototyyppi, minkä vuoksi sen antamia lukuja tulee tarkastella alustavina, jotka voivat vielä muuttua.

